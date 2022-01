Uuteen-Seelantiin uusia koronarajoituksia – pääministeri ilmoitti peruvansa häänsä

Rajoitukset koskevat esimerkiksi tapahtumien osallistujamääriä.

Uudessa-Seelannissa on asetettu uusia koronarajoituksia sen jälkeen, kun maassa todettiin yhdeksän samaan perheeseen kuuluvan saaneen omikronmuunnostartunnan. Lentokoneessa olleen perheen lisäksi tartunnan oli saanut lennolla ollut lentoemäntä.

Uudet koronarajoitukset koskevat esimerkiksi tapahtumien osallistujamääriä. Lisäksi maskit ovat pakollisia julkisessa liikenteessä sekä kaupoissa.

Uudet rajoitukset johtivat siihen, että Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardern kertoi joutuvansa perumaan häänsä. Uudet rajoitukset ovat voimassa ainakin helmikuun loppuun.

– Hääni eivät tule toteutumaan nyt, Ardern sanoi.

– Liityin juuri monien muiden uusiseelantilaisten joukkoon, jotka ovat kokeneet saman pandemian aikana. Olen pahoillani heidän puolestaan, Ardern jatkoi.

Ardern ja hänen pitkäaikainen kumppaninsa Clarke Gayford eivät olleet kertoneet suunnittelemaansa hääpäivää julkisesti, mutta sen on arveltu olleen muutaman viikon päästä.

Pandemian aikana 5 miljoonan asukkaan Uudessa-Seelannissa on raportoitu 15 100 koronavirustartuntaa ja 52 viruksen aiheuttamasta taudista johtuvaa kuolemaa. Uusi-Seelanti on rajoittanut pandemian aikana voimakkaasti maahantuloa ja asettanut nopeasti rajoituksia, jos maassa on havaittu tartuntaryppäitä.