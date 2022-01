Japaninmakaki Yakein nousu laumansa ensimmäiseksi naarasjohtajaksi on yllättänyt tutkijat ja japanilaisen suojelualueen työntekijät.

Japaninmakaki Yakei onnistui siinä, missä ihmiskunta on yrityksistä huolimatta epäonnistunut: patriarkaatin murskaamisessa.

Viime vuonna yhdeksänvuotiaasta Yakeista tuli laumansa ensimmäinen naarasjohtaja, kun se syöksi vallasta lauman alfauroksen ensimmäistä kertaa suojelualueen 70-vuotisen historian aikana.

Yakein edesottamuksista kertovat muun muassa The New York Times, The Huffington Post ja Daily Mail.

Japanin eteläpuolella sijaitseva Takasakiyaman eläintieteellinen luonnonpuisto perustettiin apinoiden suojelualueeksi vuonna 1952. Yakei johtaa toista alueen laumoista, johon kuuluu 677 apinaa.

Nyt Yakein valta on kuitenkin uhattuna.

Japaninmakakia kutsutaan elinympäristönsä vuoksi myös lempinimellä lumiapina. Se on erittäin älykäs laji, joka kylpee mielellään kuumissa lähteissä. Japaninmakakit elävät luonnossa noin 30-vuotiaiksi, ja eläintarhoissa usein lähes 40-vuotiaiksi.

Monet eläimet, kuten ampiaiset, hyeenat ja norsut, elävät naaraiden johtamissa yhteisöissä, mutta makakien kohdalla se on hyvin harvinaista. Yakein nousu alfanaaraaksi on yllättänyt sekä tutkijat että suojelualueen työntekijät.

Alfan valtakausi voi kestää muutamasta kuukaudesta yli kymmeneen vuoteen. Yakein asemaa saattaa horjuttaa nyt täydessä vauhdissa oleva parittelukausi.

Marraskuusta maaliskuuhun kestävän parittelukauden aikana polygamiset makakit muodostavat parisiteitä useiden lajitoveriensa kanssa. Naarasmakakit parittelevat paritteluaikana keskimäärin neljän uroksen kanssa.

Edellisen parittelukautensa aikana Yakei pariutui 15-vuotiaan Goron ja 18-vuotiaan Luffyn kanssa. Yakein päästyä laumassa hierarkian huipulle, Goro kuitenkin menetti kiinnostuksensa tähän. Luffy sen sijaan on yrittänyt houkutella Yakeita turhaan.

Viime aikoina Yakein vastenmielisyys Luffya kohtaan näyttää muuttuneen enemmän pelon kaltaiseksi, tutkija Yu Kaigaishi Japan Society for the Promotion of Science -laitoksesta kertoo The New York Timesille.

– Kävin Takasakiyamassa viime viikolla ja huomasin, että Yakei näytti ”pelon irvistyksenä” tunnettua ilmettä, joka on tyypillinen Luffylle alisteisille yksilöille, Yu Kaigaishi sanoo.

Vielä ei ole varmaa, johtuuko Yakein käytös siitä, että hän on menettänyt asemansa lauman johtajana, vai siitä, ettei se yksinkertaisesti halua pariutua Luffyn kanssa. Yu Kaigaishin mukaan vaikutti kuitenkin siltä, että Yakei oli Luffylle alisteisessa asemassa.

– Japanilainen makakiyhteiskunta on niin dramaattinen ja arvaamaton. Siksi monet ihmiset, sekä tutkijat että ei-tutkijat, rakastavat niiden tarkkailua.