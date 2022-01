Viranomaislähteiden mukaan evakuoinnit alkaisivat ensi viikolla.

Yhdysvaltain suurlähetystö Kiovassa Ukrainassa on pyytänyt Yhdysvaltain ulkoministeriöltä lupaa evakuoida osan henkilökunnastaan, uutiskanava CNN raportoi. Evakuointi koskisi ”ei-välttämätöntä” henkilöstöä ja heidän perheitään.

Eräs CNN:n viranomaislähteistä kertoo, että Yhdysvallat aloittaa evakuoinnit todennäköisesti ensi viikolla. Yhdysvaltain ulkoministeriö ei ole vahvistanut tietoa.

– Suoritamme tarkkaa valmiussuunnittelua turvallisuustilanteen heikkenemisen varalta kuten aina, suurlähetystön tiedottaja kommentoi uutiskanavalle.

Jo kuukausi sitten Yhdysvallat valmisteli suunnitelmaa amerikkalaisten evakuoimiseksi Ukrainasta, CNN uutisoi joulukuussa. Venäjä on jatkanut joukkojensa kokoamista lähelle Ukrainan rajaa, mikä on herättänyt pelkoa sotilaallisesta hyökkäyksestä. Ukrainan puolustusministeriön uusimman arvion mukaan Venäjä on sijoittanut alueelle yli 127 000 sotilasta.

Yhdysvaltain ulkoministeriö on julkaissut korkeimman tason matkustusohjeet, joissa Yhdysvaltain kansalaisia neuvotaan olemaan matkustamatta Ukrainaan, sillä ”Venäjä suunnittelee maata vastaan merkittäviä sotatoimia”.

Perjantaina yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken varoitti, että jos Venäjä hyökkää Ukrainaan, siihen vastataan ”ankarasti ja yhtenäisesti".

Yhdysvaltain Ukrainan-suurlähetystö kertoo Twitterissä, että Ukrainaan on perjantai-iltana saapunut ensimmäinen presidentti Joe Bidenin avustuslähetys, joka sisältää ”200 000 paunaa (reilut 90 000 kiloa) tappavaa apua, mukaan lukien ammuksia Ukrainan etulinjan puolustajille".”