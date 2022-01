Erdogan haluaa muuttaa Turkin englanninkielisen nimen – kalkkunayhteydet nousivat esille valtion mediassa

Nimenmuutoksen tavoitteena on muun muassa Turkin brändin vahvistaminen.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan ilmoitti joulukuun alussa, että maa on päättänyt vaihtaa kansainvälisissä yhteyksissä käytettävän englanninkielisen nimensä Turkey turkinkieliseen versioon Türkiye.

Kaksi turkkilaista viranomaislähdettä kertoi aiemmin tällä viikolla Lähi-idän asioista uutisoivalle Middle East Eye -lehdelle, että nimenmuutos olisi tarkoitus rekisteröidä YK:ssa lähiviikkoina. Myös YK:n tiedottaja vahvistaa lehdelle, että Turkki on tiedustellut siltä nimenvaihtoon liittyvästä protokollasta.

Nimenvaihdoksen tarkoitus on valtion viestintäjohtajan Fahrettin Altunin mukaan ”vahvistaa Turkin brändiä”. Muutos on jo nyt nähtävissä esimerkiksi Turkin valtion matkailusivustolla, jossa Türkiye on jo korvannut Turkeyn.

Turkin yleisradioyhtiön TRT:n mukaan Erdoganin joulukuun alussa allekirjoittamassa ryhmäkirjeessä kerrottiin, että muutoksen tavoitteena on ”suojella Turkin kansan syvälle ulottuvasta historiasta kumpuavia arvoja”.

– Nimi Türkiye edustaa ja ilmaisee Turkin kansan kulttuuria, sivilisaatiota sekä arvoja parhaalla tavalla. Tässä yhteydessä fraasia Made in Türkiye tullaan käyttämään Made in Turkeyn sijaan vientituotteissamme, jotka ovat maamme ylpeys kansainvälisessä kaupassa, ryhmäkirjeessä sanottiin.

Erdoganin mukaan nimi Türkiye edustaa ”Turkin kansan tuhatvuotista kokemusta kaikilla alueilla”. Se otettiin käyttöön Turkin itsenäistyttyä Osmanien valtakunnan kaatumisen jälkeen vuonna 1923.

Middle East Eyen mukaan turkkilaisilla oli aluksi vaikeuksia hahmottaa sitä, kuinka vakavasti päätös tulisi ottaa. Julkisesti rahoitetut tiedotusvälineet ovat kuitenkin ottaneet Türkiyen käyttöönsä englanninkielisissä lähetyksissään.

Näin on tehnyt myös TRT:n kansainvälinen uutiskanava TRT World, joka esitteli lisää perusteita nimenmuutokselle joulukuun puolivälissä julkaistussa artikkelissaan. Kirjoitus muistutti muista merkityksistä, joita sanalla Turkey on englannin kielessä.

– Googlaa ”turkey”, ja tuloksena on sekava kokoelma kuvia, artikkeleita ja sanakirjamääritelmiä, jotka yhdistävät maan lintuun nimeltä Meleagris – joka tunnetaan myös nimellä kalkkuna. Se on suuri, Pohjois-Amerikasta kotoisin oleva lintu, joka on kuuluisa siitä, että sitä tarjoillaan joulun ja kiitospäivän aterioilla, artikkelissa sanottiin.

– Selaa läpi Cambridgen sanakirjaa. Siellä ”turkey” määritellään ”joksikin, joka epäonnistuu pahoin” tai ”tyhmäksi tai hupsuksi henkilöksi”, TRT World perusteli edelleen.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden armahti vuotuisen perinteen mukaisesti kiitospäivän kalkkunan Valkoisen talon pihalla viime marraskuussa.

On olemassa muutamia teorioita, joiden mukaan kalkkuna olisi saanut englanninkielisen nimensä Turkin mukaan. Yhden niistä mukaan eurooppalaiset valloittajat olisivat Pohjois-Amerikkaan päästyään nähneet villejä kalkkunoita ja erehtyneet luulemaan niitä Itä-Afrikasta peräisin oleviksi helmikanoiksi

Niihin aikoihin helmikanoja kuljetettiin Eurooppaan Turkkia edeltäneen ottomaanien valtakunnan kautta. Euroopassa lintuja kutsuttiin tuolloin ”turkinkukoiksi” ja ”turkinkanoiksi” niiden läpikulkumaan asukkaisiin (türk) viitaten.

Monien turkkilaisten mielestä nimen vaihtaminen on loogista, mutta jotkut pitävät sitä turhana touhuna. Kansanedustajan ja entisen suurlähettilään Unal Cevikozin mukaan huolestuminen Turkin ja kalkkunan keskinäisistä mielleyhtymistä on turhaa herkkänahkaisuutta.

– Me itse assosioimme sen linnun turkin kielessä Intiaan ja kutsumme sitä hindiksi. Mielestäni tämä on ajanhukkaa, Cevikoz sanoi Middle East Eyelle.