Kommentti: Bidenista voi tulla seuraava surullinen presidentti – Ukraina-kömmähdys säikytti Euroopankin

Joe Biden voi päätyä entisten epäonnisten demokraattipresidenttien joukkoon, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Voisiko Ukrainaan hyökätä ihan vain pikkuisen?

Presidentti Joe Bidenin sekava pohdinta asiasta teki hänen maineeseensa ison kolhun Euroopassa. Vuosi sitten vanha manner tervehti Bidenia sankarina, joka vapautti Yhdysvallat Donald Trumpin sekavasta vallasta. Nyt huoli suurvallan kurssista palasi.

Matka suosikista syntipukiksi on lyhyt kummallakin puolella Atlanttia.

Vain Bidenin ensimmäiset kuukaudet presidenttinä sujuivat myötätuulessa. Demokraatit vertasivat häntä jo suurimpaan presidenttiinsä Franklin D. Rooseveltiin.

Demokraattipresidenteistä suurin: Franklin D. Roosevelt.

Sitten tuli pako Afganistanista. Suuri suunnitelma toisensa jälkeen vesittyi tai kaatui. Uusin ja ehkä isoin isku oli epäonnistunut yritys taata ettei vähemmistöjen äänestysintoa ja -mahdollisuuksia vähennetä osavaltioissa.

New York Timesissa Nate Cohn pohtii pitäisikö Bidenia verrata jo Rooseveltin sijasta Lyndon B. Johnsoniin, demokraattipresidenteistä surullisimpaan.

Rooseveltin nousu presidentiksi aloitti demokraattien pitkän hegemonian vuonna 1933. Se päättyi Johnsonin virasta luopumiseen 36 vuotta myöhemmin.

Rooseveltin New Deal, Uusjako, nosti Yhdysvallat maan 1900-luvun suurimmasta lamasta. Kun Roosevelt kuoli virassa keväällä 1945, toinen maailmansota oli käytännössä voitettu.

Rooseveltin laskemia yhteiskunnallisia perusteita ei kyseenalaistanut edes aikakauden ainoa republikaanipresidentti Dwight D. Eisenhower. Sotasankari oli puoluepolitiikan juoksuhautojen yläpuolella.

Johnsonin tarkoitus oli toteuttaa kunnianhimoinen sosiaalinen ohjelma, jolla olisi nostettu kaupunkien slummien ja syrjäisen maaseudun asukkaat köyhyydestä. Tähän tarkoitetut miljardit valuivat Vietnamin sotaan.

Johnsonista tuli sotasyyllinen, jota vastaan kääntyivät oman puolueen vasemmisto ja opiskelijat. Hän luopui virastaan murtuneena miehenä.

Demokraattipresidenteistä surullisin: Lyndon B. Johnson.

Lähihistoriassa Johnsonin kaltainen epäonnistunut demokraattipresidentti on myös Jimmy Carter. Bill Clinton ja Barack Obama selvisivät kuivemmin jaloin. No, Clintonilla tietysti oli ihan itse aiheutetut ongelmansa. Murhattu John F. Kennedy on tietysti legenda jo kohtalonsa vuoksi.

Rooseveltin jalustalle nousun sijasta Bidenia uhkaa tipahtaminen Johnsonin ja Carterin seuraan kuraan.

Eivät he kunniatonta seuraa olisi. Hävittyään presidentinvaalit Carter ryhdistäytyi niin, että hänen toimensa toivat Nobelin rauhanpalkinnon.

Presidentti Johnsonin ylväin hetki oli vuonna 1964, kun hän allekirjoitti kansalaisoikeuslain, jonka piti lopettaa rotuerottelu.

Johnson oli teksasilainen, joka tunsi Yhdysvaltain etelän tunnot. Kaikki eivät ilahtuneet rotuerottelun päättymisestä. Köyhille ja keskiluokan valkoisille ihonväri oli usein viimeinen ylpeydenaihe.

Väitetään usein, että Johnson olisi lain allekirjoitettuaan huokaissut ”menettävänsä demokraateilta etelän sukupolven ajaksi, mutta silti tekevänsä tämän”. Nykyään epäillään vahvasti, sanoiko Johnson oikeasti koskaan näin, mutta se on usein pitänyt paikkansa.

Taitavasti tuulia haistellut republikaani Richard Nixon osasi vedota etelän valkoisiin ja nousi presidentiksi Johnsonin jälkeen. Nixonin populismista kulkee suora linja Donald Trumpiin.

Kansalaislain allekirjoittamisesta on yli puoli vuosisataa, mutta rotukiistat eivät ole kadonneet mihinkään. Torstain vastaisena yönä Yhdysvaltain kongressi kiisteli Bidenin ajamasta vaalilainsäädännöstä.

– Jos katsoo tilastoja, niin afroamerikkalaiset äänestävät yhtä vilkkaasti kuin amerikkalaiset, totesi senaatin republikaanijohtaja Mitch McConnell.

Muutkin kuin Biden osaavat siis möläytellä. Tämä tulkittiin niin, että McConnell ei pidä oikeina amerikkalaisina ihmisiä, joiden esi-isät tuotiin maahan väkisin orjina. Raivo repesi.

Kaikki historian haamut manataan nyt esiin. Ne ovat pian huono-onnisen Joe Bidenin niskassa.