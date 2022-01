”Vain sota voi estää kansanäänestyksen”– näin Lukashenka aikoo kulkea Putinin jalanjäljissä

Niin kutsuttu kansanäänestys Valko-Venäjän perustuslakimuutoksista pidetään helmikuun viimeisenä sunnuntaina. Aljaksandr Lukashenkalle on tulossa syytesuoja ja mahdollisuus jatkaa vallassa vuoteen 2035.

Pietari

Valko-Venäjän johtaja Aljaksandr Lukashenka aikoo äänestyttää kansaansa perustuslakimuutoksista sunnuntaina 27. helmikuuta. Lukashenka ilmoitti virallisen äänestyspäivän torstaina. Sitä ennen hän oli sanonut julkisuuteen, että äänestys pidetään ”ehkä noin 20. päivänä” helmikuuta.

Äänestyslipukkeeseen tulee yksi ainoa kysymys, joka kuuluu RBK-uutissivun mukaan näin:

– Hyväksyttekö te Valko-Venäjän tasavallan perustuslakiin tehdyt muutokset ja lisäykset?

Valko-Venäjän opposition mukaan Lukashenkalla ei ole oikeutta järjestää manipuloitua kansanäänestystä, mutta Lukashenkan mukaan vain sota voisi estää häntä pitämästä äänestystä.

– Kansanäänestys voi olla toteutumatta vain yhdestä syystä: jos sota alkaa, mutta älköön Jumala sitä salliko. Minä luulen, että se ei ala. Siispä me pidämme kansanäänestyksen, Lukashenka sanoi RenTV:n mukaan.

Valko-Venäjän perustuslakimuutoksissa on monia samoja piirteitä kuin oli sitä ennen Vladimir Putinin tekemissä muutoksissa Venäjällä. Putinin valtakausi voi nyt jatkua aina vuoteen 2036.

Valko-Venäjän viranomaiset ovat julkistaneet perustuslain muutosehdotukset. Seuraavassa on lista keskeisistä muutoksista, joita ovat listanneet muun muassa Liga.net, Meduza ja Vedomosti.

Ex-presidentti saa koskemattomuuden

Uusi perustuslaki takaa väistyvälle presidentille immuniteetin lain edessä. Ehdotetun sanamuodon mukaan ”virkatehtäviensä suorittamisen päättänyt presidentti ei voi joutua vastuuseen teoista, joita hän on tehnyt käyttäessään presidentin valtaoikeuksia”. Tämä kohta on räätälöity suoraan Lukashenkalle itselleen.

Lukashenka voi jatkaa vuoteen 2035

Uusi perustuslaki ottaa käyttöön rajoitukset presidentille sallituissa virkakausien määrässä. Ne rajataan maksimissaan kahteen. Rajoitus ei tule koskemaan kuitenkaan Lukashenkaa itseään, joka on ollut vallassa vuodesta 1994 alkaen.

Ehdotuksen mukaan kausirajoitus astuu voimaan siitä hetkestä, kun uusi presidentti astuu seuraavien vaalien jälkeen virkaansa. Toisin sanoen Lukashenka ”nollaa” Vladimir Putinin tavoin kausilaskurinsa, ja hän voi sen jälkeen toimia presidenttinä vielä kaksi kautta eli vuoteen 2035 saakka.

Lukashenka voi ottaa itselleen tuplaviran

Uudessa perustuslaissa valtaa jaetaan muodollisesti pois presidentiltä Yleisvalkovenäläiselle kansankokoukselle, josta tulee jonkinlainen uusi parlamentti.

1 200 henkilöstä koostuva kansankokous voi muun muassa nimittää vaalivirkailijoita ja tuomareita, ehdottaa kansanäänestyksiä ja perustuslain muutoksia sekä tarkastella vaalien laillisuutta. Kansankokouksen puheenjohtajaksi ”voidaan valita presidentti, joka on virassa perustuslakimuutosten voimaan tullessa” – eli toisin sanoen puheenjohtajaksi voidaan valita Lukashenka itse.

” Kansanäänestyksestä tulee Valko-Venäjän poliittisen terrorin huipentuma.

Oppositio suljetaan ulos presidentinvaaleista

Ehdotettujen muutosten mukaan presidentinvaaleissa voi tulevaisuudessa asettua ehdolle vain henkilö, joka on asunut maassa keskeytyksettä vähintään 20 vuotta välittömästi juuri ennen vaaleja. Ehdokkaalla ei saa olla myöskään muun maan kansalaisuutta tai oleskelulupaa eikä mitään muutakaan statusta, jonka antaisi hänelle oikeuksia etuihin ulkomailla.

Tämä kohta tarkoittaa käytännössä sitä, että esimerkiksi ulkomailla maanpaossa oleva, edellisten presidentinvaalien todellisena voittajana pidetty Svjatlana Tsihanouskaja ei pääsisi ehdolle seuraaviin vaaleihin. Presidentiksi ei voisi pyrkiä myöskään kukaan muu niistä opposition edustajista, jotka on joko pakotettu maanpakoon tai jotka ovat lähteneet vapaaehtoisesti maanpakoon.

Lue lisää: Yhdysvallat syyttää neljää Valko-Venäjän virkamiestä lentokoneen kaappaamisesta

Valtiolta poistetaan neutraali ei-ydinasevallan status

Tätä kohtaa pidetään Lukashenkan suorimpana myönnytyksenä Putinille.

Perustuslaissa on lukenut tähän mennessä, että Valko-Venäjä pyrkii olemaan ydinaseeton vyöhyke ja neutraali valtio. Nyt maininta poistettaisiin kokonaan.

Asiantuntijoiden mukaan juuri tämä muutos mahdollistaisi Venäjän ydinaseiden sijoittamisen Valko-Venäjälle, mikäli Putin päättäisi vastata tällä tavalla lännen ja Naton muodostamaan väitettyyn uhkaan Venäjää kohtaan. Usovin mukaan neutraaliuden poistaminen on lisäksi viittaus siihen, että Lukashenka ei enää tasapainoile lännen ja Venäjän välillä, vaan on valinnut maansa sotilaspoliittiseksi kumppaniksi nimenomaan Venäjän.

Oikeus lähettää sotilaita ulkomaille

Uuteen perustuslakiin on tulossa muutos, jonka mukaan Yleisvalkovenäläinen kansankokous voi lähettää presidentin ehdotuksesta valkovenäläisiä sotilaita ulkomaille ”osallistumaan kollektiivisen turvallisuuden turvaamiseen sekä kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden tukemiseen”.

Politiikantutkija Pavel Usovin mukaan tähän asti perustuslaki on tarjonnut mahdollisuuden lähettää valkovenäläisiä sotilaita vain YK:n alaisiin rauhanturvaoperaatoihin, mutta uusi muotoilu laajentaa sotilaiden käyttömahdollisuutta ulkomailla suuresti.

– Tämä mahdollistaa jopa osallistumisen Venäjän tukena sotaoperaatioihin, Usov sanoi Liga.net-sivustolle.

Venäjän johtama Kollektiivinen turvallisuusjärjestö CSTO lähetti jo vastikään sotilaitaan Kazakstaniin tukahduttamaan siellä puhjenneita levottomuuksia. Mellakat esitettiin terroriteoiksi, joita johdettiin väitetysti Kazakstanin ulkopuolelta, ja siksi tarvittiin venäläisiä ja valkovenäläisiä sotilaita turvaamaan Kazakstanin yhteiskuntarauha.

Kazakstanin esimerkki osoittaa, että Kollektiivinen turvallisuusjärjestö saattaa nousta tulevaisuudessa yhä näkyvämmäksi instrumentiksi, jolla sammutetaan erilaisia protesteja tai kansannousujen yrityksiä entisen Neuvostoliiton alueella.

Jo etukäteen pidetään varmana, että Lukashenkan hallinto julistaa äänestyksen lailliseksi ja perustuslain hyväksytyksi riippumatta siitä, kuinka ahkerasti ihmiset äänestävät ja kuinka he äänestävät.

Politiikantutkija Usov arvioi, että Lukashenkan tavoitteena on luoda uuden perustuslain avulla mielikuva, että kansaa on kuunneltu, muutoksia on tehty ja Valko-Venäjän poliittinen kriisi on lain hyväksymisen myötä ohi.

– Mutta se ei ole ohi. Kansanäänestyksestä tulee Valko-Venäjän poliittisen terrorin huipentuma, Usov huomautti.

Lukashenka pyrki hillitsemään elokuussa 2020 alkaneita katuprotesteja nimenomaan sillä, että hän lupasi uudistuksia perustuslakiin.

–Jos yhteiskunta tarvitsee muutoksia, niitä tulee. Kaikkien uudistusten täytyy alkaa perustuslaista eikä katutempauksista, Lukashenko sanoi loppukesällä 2020, kun ihmiset vyöryivät kaduille vastustamaan hänen vilpillisiä presidentinvaalejaan.