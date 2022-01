Aleksei Navalnyin korruptionvastainen säätiö julkaisi tuoreita sisäkuvia Putinille väitetysti kuuluvasta Mustanmeren palatsista.

Venäjän oppositiojohtajan Aleksei Navalnyin korruptionvastaisen FBK-säätiön tutkimusryhmä on julkaissut uusia kuvia Vladimir Putinille väitetysti rakennetusta palatsista, joka sijaitsee Mustanmeren rannikolla.

Uusia kuvia on liki 500. Navalnyin tutkijaryhmä ei ole tarkentanut, milloin ja miten valokuvat on otettu. Tutkimusryhmä kuitenkin selvensi, että kuvat on tallennettu ennen kuin Venäjän valtion omistama televisiokanava Rossija 1 raportoi palatsista viime vuonna.

Rakennus nousi vuosi sitten maailmanlaajuisen huomion kohteeksi ja kiivaaksi puheenaiheeksi Venäjällä, kun Navalnyi ja hänen säätiönsä julkaisivat palatsista parituntisen dokumentin.

Dokumentissa näytettiin dronen avulla kuvattua ilmakuvaa, jossa ”Mustanmeren Versaillesiksi” luonnehdittu palatsi näkyi ulkopuolelta.

Navalnyin tutkimusryhmän uudet kuvat paljastavat nyt, miltä rakennusprojektin sisätiloissa näyttää.

Palatsi sijaitsee Mustanmeren rannikolla.

Putin on kiistänyt kaikki yhteydet yli miljardin maksaneeseen palatsiin.

Useat palatsin kalusteet on teetetty mittatilaustyönä.

Palatsissa on kylpyläosasto.

Loisteliaassa palatsissa on kolme kerrosta.

Dokumenttia on katsottu videopalvelu YouTubessa jo yli 121 miljoonaa kertaa, mikä tekee siitä Venäjän viime vuoden katsotuimman videon YouTubessa. Dokumentti nostatti laajan kohun ja mielenosoituksia Venäjällä.

Navalnyin mukaan Putinin lähipiiri on rakennuttanut palatsin hänen käyttöönsä. Säätiön mukaan palatsin rakennustyöt aloitettiin jo vuonna 2005. Viime vuonna julkaistussa dokumentissa kerrotaan, että palatsi oli rakennettu valmiiksi, mutta sen sisäosia jouduttiin purkamaan ja rakentamaan uudelleen suunnitteluvirheiden ja laajojen homeongelmien vuoksi.

– He päättivät tehdä kaiken uudelleen. Seinät purettiin, kaikki arvokas vietiin pois ja kirjaimellisesti miljardeja heitettiin roskiin, dokumentissa kerrotaan.

Sen jälkeen, kun vangittuna olevan Navalnyin dokumentti julkaistiin tammikuussa 2021, Kreml kiisti jyrkästi, että palatsi olisi Putinin. Sittemmin palatsin on väitetty olevan liikemiehen ja Putinin pitkäaikaisen ystävän Arkadi Rotenbergin omistuksessa.

Tsaarinaikaa huokuvassa loisteliaassa palatsissa on kolme kerrosta. Se sisältää muun muassa uima-altaan, saunoja, kylpylän, lukusalin, elokuvateatterin, viinikellarin, kasinon ja yli 12 vierashuonetta. Palatsi on kalustettu mittatilaustyönä teetetyillä huonekaluilla.

Palatsi sijaitsee valtavalla, arviolta yli 7 000 hehtaarin kokoisella tontilla lähellä Gelendzhikin kaupunkia, joka on venäläisten suosima lomakohde. Tonttiin kuuluu muun muassa helikopterikenttä, jääpalatsi, kirkko, amfiteatteri, kasvihuone, 2 500 neliömetrin suuruinen teehuone ja 80 metriä pitkä silta. Merenrantakallioon on rakennettu rannalle pääsyä varten tunneli, josta aukeaa näkymä merelle.

Rakennusprojektin on väitetty maksaneen noin sata miljardia ruplaa eli noin 1,2 miljardia euroa.

Aleksei Navalnyi ja hänen säätiönsä julkaisi palatsista parituntisen dokumentin viime vuonna.

Palatsin sisäosia jouduttiin rakentamaan uudelleen suunnitteluvirheiden ja laajojen homeongelmien vuoksi.

Venäjän televisiossa on yritetty todistella, että palatsi olisi rakenteilla oleva hotelli. Valtion omistama televisiokanava Rossija 1 näytti 29. tammikuuta 2021 esitetyssä lähetyksessään materiaalia palatsista.

– Palatsissa on vain paljaat betoniseinät. Siinä ei ole ainuttakaan viittausta siihen, mitä Navalnyin dokumentissa näytetään, videopalvelu YouTubessa nähtävässä videossa kerrotaan.

Videossa näytetään meneillään olevia viimeistelytöitä. Se sisältää kommentin yhdeltä rakentamisessa mukana olleelta työntekijältä. Hänen mukaansa rakennus on hotelli, jossa on huoneita, yleisiä tiloja ja uima-allas.

Venäjän televisiossa on yritetty todistaa, että palatsi olisi rakenteilla oleva hotelli.

Kylpyläosastolla on suuri uima-allas.

Myös Navalnyin tutkimusryhmän julkaisemissa kuvissa useat huoneet ovat kuvaushetkellä edelleen remontissa.

Palatsi sijaitsee lähellä Gelendzhikin kaupunkia.

Hulppeassa rakennuksessa on yli 12 vierashuonetta.

Valtava tontti on arviolta noin 7000 hehtaarin kokoinen.

Venäjänkielinen uutissivusto Meduza haastatteli useita rakennustöissä mukana olleita ammattilaisia ja työntekijöitä laajaan reportaasiinsa. Haastateltavien vastausten perusteella heille ei ollut epäselvää, että kartanonherra on Putin.

– Jos haluat kuulla jotain ilkeää Putinista, minulta et sitä saa. Tsaarilla pitää olla palatsinsa, kertoi rakentamiseen aiemmin osallistunut henkilö Meduzalle.

– Pitäisikö presidentin elää vuokra-asunnossa? Jos pitää kauniista asioista, mitä harmia siitä on?

Kaikki haastatellut myönsivät, etteivät ole koskaan nähneet Putinia palatsilla. Hänen arvioidaan kuitenkin käyneen siellä ainakin neljästi, sillä toisinaan koko paikka tyhjennettiin ja sitä ennen työntekijät laitettiin kiivaasti viimeistelemään jotain osaa tontista.

Työntekijät vahvistivat useat väitteet, joita Navalnyin dokumentissa kerrottiin – mukaan lukien sen, että palatsia rakennettiin uudelleen laajan homeongelman vuoksi.

FBK-säätiön mukaan palatsin rakennustyöt aloitettiin vuonna 2005.