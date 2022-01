Tutkijat löysivät valtameren hämärävyöhykkeeltä harvinaisen koralliriutan

Tahitin vesiltä löytyi noin kolme kilometriä pitkä ja 30–65 metriä leveä upea koralliriutta. Se antaa tutkijoiden mukaan toivoa siitä, riutat voivat pelastua, vaikka ilmasto lämpenee.

Tutkijat ovat löytäneet yhden maailman suurimmista koralliriutoista Tahitin vesiltä. Poikkeuksellinen löytö voi ennakoida sitä, että koralliriutat voivat olla sittenkin aiemmin uskottua paremmin suojassa ilmaston lämpenemiseltä. Aiheesta kertoivat KameraOne ja France24 AFP:n mukaan.

Tahiti on Tyynellämerellä sijaitsevan Ranskan Polynesian suurin saari.

– Tämän riutan löytäminen turmeltumattomassa tilassa on hyvä uutinen ja se voi innostaa riuttojen suojelua, Ranskan tutkimusviraston (CNRS) meribiologi Laetitia Hedouin sanoi AFP:lle

Tahitin rannikolla tehty merkittävä löytö saatiin Unescon tukeman tieteellisen tutkimustehtävän avulla.

Löydetyllä erityisellä riutalla on jopa kahden metrin levyisiä ruusunmuotoisia koralleja, joten se on erittäin arvokas ja epätavallinen löytö. Riutta on noin kolme kilometriä pitkä ja 30–65 metriä leveä, mikä tekee siitä yhden laajimmista koskaan löydetyistä terveistä koralliriutoista.

Unescon pääjohtaja Audrey Azoulay sanoi KameraOnen mukaan, että ”tähän mennessä tunnemme kuun pinnan paremmin kuin syvän valtameren”.

– Tämä merkittävä löytö Tahitilla osoittaa tutkijoiden uskomattoman työn merkityksen. Unescon tuella lisäämme tietämystämme siitä, mitä luonnonrikkauksia merien syövereissä piilee, Azoulay kertoi.

Nyt löydetty riutta sijaitsee 30–65 metrin syvyydessä. Suurin osa maailman aiemmin tunnetuista koralliriutoista sijaitsee noin 25 metrin syvyydessä.

Kehittynyt tekniikka mahdollistaa nyt pidemmät sukellukset näissä syvyyksissä. Löytö viittaa siihen, että yli 30 metrin syvyydessä eli niin kutsutulla valtameren hämärävyöhykkeellä voi olla riuttoja, joista emme vielä tiedä mitään.

Koralliriutat ovat tärkeitä muille organismeille, joten niiden paikantaminen voi auttaa biologista monimuotoisuutta koskevaa tutkimusta. Riutat tarjoavat suojaa rannikkoeroosiolta ja jopa tsunameilta.

– Uskomme, että syvempiä riuttoja voidaan suojata paremmin ilmaston lämpenemiseltä, Hedouin sanoi.

Kampanjaa kestävän kehityksen valtameritieteen vuosikymmenelle johtaa tutkimusmatkoistaan tunnettu valokuvaaja Alexis Rosenfeld yhteistyössä Unescon kanssa. Kestävän kehityksen valtameritieteen vuosikymmenelle. Kampanja tunnetaan nimellä 1 Ocean, the anatomy.

Kampanja kestää vuoteen 2030 asti. Tavoitteena on paljastaa valtamerien voimat ja merien kohtaamat uhat ja niiden ratkaisut.

