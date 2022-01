Republic-sivusto on saanut selville perusteet, miksi Venäjän oikeusministeriö julisti heidät ”ulkovaltojen agentiksi”. Yksi syistä on Suomen Pietarin-pääkonsulaatin maksama lukuoikeuden tilausmaksu vuodelta 2019.

Suomen Pietarin-pääkonsulaatin mukaan on normaalia, että ulkomaanedustustoissa seurataan asemamaan tiedotusvälineitä.

Pietari

Oppositiohenkinen uutis- ja ajankohtaissivusto Republic.ru yrittää saada oikeusteitse purettua Venäjän oikeusministeriön lokakuisen päätöksen, jonka nojalla sivusto on julistettu ”ulkovaltojen agentiksi”.

Oikeudenkäynnin alla sivusto on saanut Venäjän viranomaisilta nähdäkseen myös tarkemmat perustelut sille, miksi nettilehden katsotaan täyttävän ulkomaisen agentin tunnusmerkistön.

Keskeinen perustelu on sivuston väitetysti saama ulkomainen rahoitus sekä se, että sivusto on siteerannut muita Venäjällä toimivia ”ulkomaalaisia tiedotusvälineagentteja” ja levittänyt niiden jakamaa tietoa.

Republicin väitetty ”ulkomaalainen rahoitus” koostuu sivuston mukaan yksinomaan normaaleista tilausmaksuista eli lehden lukuoikeuksista, joita ovat voineet ostaa sekä venäläiset että ulkomaalaiset yksityis- ja oikeushenkilöt.

Rebublic.ru-sivusto julkaisi otteita Venäjän viranomaisten listaamista perusteluista väitetylle ulkomaalaiselle rahoitukselle. Mukana on myös Suomen Pietarin-konsulaatin maksama lehden lukuoikeus.

Venäjän oikeusministeriön dokumenteista käy ilmi, että raskauttavaksi ulkomaalaiseksi rahoitukseksi on luettu muun muassa Suomen Pietarin-konsulaatin vuonna 2019 tekemä Republicin tilaus.

Nettilehden lukuoikeus on maksanut vuodeksi 14 800 ruplaa, mutta Venäjän oikeusministeriön dokumenteissa se on pyöristetty 15 000 ruplaksi. Vuonna 2019 yhdellä eurolla sai noin 70–75 ruplaa, joten vuositilauksen hinta euroiksi muutettuna on ollut silloin noin 200 euron tietämillä.

Suomen Pietarin-konsulaatin lisäksi Republicin lukuoikeuksia on tilattu myös Kazakstanin, Sveitsin, Ranskan ja Liettuan suurlähetystöille. Lisäksi lehden tilaus on ollut voimassa myös yhdysvaltalaisen The Wall Street Journalin kirjeenvaihtajapisteen toimistolla sekä saksalaisen Friedrich Naumannin säätiön filiaalilla.

Kaikki nämä on katsottu ulkomaalaiseksi rahoitukseksi ja agenttistatuksen perusteluiksi. Yhteensä ulkomaalaisten juridisten henkilöiden maksamista lehtitilauksista on kertynyt kahden vuoden aikana 178 500 ruplaa, ilmoittaa Venäjän oikeusministeriö. Ruplan nykyisellä kurssilla laskettuna se on noin 2 100 euroa, mutta vuosien 2019–2020 ruplan keskikursseilla laskettuna se olisi noin 2 300 euroa.

Suomen Pietarin-pääkonsulaatin lehdistö- ja kulttuurivirkamies Anna Kotaviita vahvisti IS:lle, että konsulaatilla on ollut Republicin tilaus.

– Kyseinen media kuuluu niihin, joita olemme tilanneet muiden medioiden ohella vuonna 2019, Kotaviita kertoi.

Kotaviidan mukaan on normaalia, että ulkomaanedustustoissa seurataan asemamaan tiedotusvälineitä.

– Ulkomaan edustustoissa, kuten muissakin työpaikoissa, luetaan ja seurataan laajasti eri medioita. Joitain tilataan joko painettuina versioina tai sähköisenä lukuoikeutena, hän jatkoi.

Republic kertoo itse laskeneensa, että Venäjän oikeusministeriön mainitsemat ulkomaalaisten tahojen lehtitilaukset ovat muodostaneet 0,18 prosenttia heidän tuloistaan vuosina 2019–2020.

Republic on valittanut oikeuteen agenttistatuksestaan ja se yrittää saada määritelmän kumottua.

Agenttistatus ei kiellä sivustoa harjoittamasta toimintaansa, mutta se vaikeuttaa huomattavasti kirjanpitoa ja sivuston julkaisutoimintaa, sillä sivusto itse joutuu koko ajan mainitsemaan olevansa ulkomainen agentti ja myös sivuston uutisia siteeraavat muut välineet joutuvat lisäämään tämän maininnan. Agenttistatuksella on myös huomattavan kielteinen kaiku, sillä se tuo mieleen ulkovaltojen rahoittaman vakoilu- ja vaikutustoiminnan.

Republic kuuluu samaan mediaryppääseen Dozhd-nettitelevision ja Bolshoi gorod -aikakauslehden kanssa. Marraskuuhun 2016 asti sivusto tunnettiin nimellä Slon.