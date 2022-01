Takaisku Trumpille: Korkein oikeus kieltäytyi estämästä Capitol-hyökkäyksen asiakirjojen luovuttamisen

Trump on pyrkinyt pitämään tammikuun 6. päivää koskevat asiakirjat salassa.

Yhdysvaltain korkein oikeus on kieltäytynyt estämästä Capitolin valtaukseen liittyvien asiakirjojen luovuttamisen asiaa tutkivalle kongressin komitealle, kertoo muun muassa New York Times. Päätös on takaisku maan entiselle presidentille Donald Trumpille, joka on yrittänyt pitää Valkoisen talon asiakirjat salassa.

Trumpin kannattajat tunkeutuivat 6. tammikuuta 2021 kongressirakennukseen. Trumpin kongressitalon edustalla pitämää puhetta seuranneessa parlamenttitalon valtauksessa kuoli useita ihmisiä. Häntä on epäilty hyökkäyksen lietsomisesta kongressia vastaan.

Korkeimman oikeuden päätöksen myötä yli 700 päivän tapahtumia käsittelevää asiakirjaa päätynevät nyt kongressin haltuun. CNN:n mukaan Joe Bidenin Valkoinen talo tukee asiakirjojen julkistamista komitealle, sillä sen on todettu olevan kansakunnan etujen mukaista.

Asiakirjojen joukossa on muun muassa aikatauluja, puheiden muistiinpanoja sekä Valkoisen talon silloisen kansliapäällikön Mark Meadowsin käsin kirjoittamia muistiinpanoja, jotka voisivat paljastaa, mitä Valkoisessa talossa tuona päivänä tapahtui.

Kansallisarkisto on kertonut oikeuden asiakirjoissa, että Trump pyrkii pitämään salassa myös esimerkiksi muistioita ja muita asiakirjoja väitetyistä vaalipetoksista ja yrityksistä kumota Bidenin vaalivoitto.

Korkeimman oikeuden päätös tulee Capitol-komitealle kreivin aikaan, sillä se on parhaillaan keräämässä todistusaineistoa sadoista eri lähteistä. Päätös lähettänee viestin monille todistajiksi haastetuille virkamiehille siitä, että todistamistaakan välttäminen on tämän tapauksen kohdalla hyvin hankalaa jopa korkeassa asemassa oleville.