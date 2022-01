Tsekkiläislaulaja kuoli koronaan hankittuaan tartunnan tahallisesti

Laulaja pyrki sairastamaan taudin päästäkseen osallistumaan erinäisiin tapahtumiin, jotka edellyttävät Tsekissä todistusta rokotuksista tai sairastetusta koronataudista.

Folk-laulaja Hana Horka, 57, on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin hankittuaan tartunnan tahallaan, kertoo BBC. Rokottamaton laulaja pyrki sairastamaan taudin päästäkseen osallistumaan erinäisiin tapahtumiin, jotka edellyttävät Tsekissä todistusta rokotuksista tai sairastetusta koronataudista.

Horkan poika ja pojan isä sairastuivat koronaan jouluna. Molemmat ovat rokotettuja. Sen sijaan että Horka olisi tässä vaiheessa pitänyt perheenjäseniinsä etäisyyttä, päätti hän altistaa itsensä virukselle.

– Hänen olisi pitänyt eristäytyä viikoksi, koska me saimme positiivisen testituloksen. Hän päätti kuitenkin olla meidän kanssamme koko ajan, poika kertoi BBC:lle.

Kaksi päivää ennen kuolemaansa laulaja kertoi sosiaalisessa mediassa toipuvansa: ”Nyt pääsen teatteriin, saunaan ja konsertteihin”, hän sanoi.

Kuolinpäivänsä aamuna Horka kertoi olleensa paremmassa kunnossa, ja päätti lähteä kävelylle. Hänen selkäänsä alkoi kuitenkin koskea, joten hän meni lepäämään makuuhuoneeseensa.

– Kymmenessä minuutissa kaikki oli ohi. Hän tukehtui, poika kertoo.

Horkan rokotteista kieltäytyminen oli hänen poikansa mukaan elämänfilosofinen valinta, eikä johtunut uskomuksista erinäisiin rokotekeskustelun yllä velloviin salaliittoteorioihin.

– Hän piti koronan sairastamista rokottautumista parempana vaihtoehtona. Kyse ei ollut mistään mikrosirupelosta tai vastaavasta.

Horkan poika toivoo hänen tarinansa vakuuttavan ihmisiä rokotteiden puolelle. Hänen folk-yhtyeensä Asonance on yksi Tsekin vanhimmista kyseistä musiikkityyliä edustavista.

Koronatartunnat ovat olleet Tsekissä viime päivinä merkittävässä kasvussa. Keskiviikkona rikottiin tartuntaennätys, kun maassa raportoitiin 28 469 uutta tartuntaa.

Noin 63 prosenttia Tsekin kansalaisista on täysin rokotettuja. Lukema on varsin alhainen, sillä EU:n keskiarvo on 69 prosenttia.