Biden mainitsi puhuessaan keskustelleensa Suomen ja Ruotsin kanssa Ukrainan tilanteesta – ”Viimeinen asia mitä Venäjä tarvitsee on, että Suomi muuttaa statustaan”

Bidenin mukaan Suomen puolustuspoliittisen linjan muutokset olisivat Venäjän intressien vastaisia.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kertoi keskiviikkona pitämässään tiedotustilaisuudessa keskustelleensa Suomen ja Ruotsin kanssa Ukrainan tilanteesta.

– Puhuin Suomen pääministerin kanssa. Keskustelimme Suomen ja Ruotsin huolesta Venäjän suhteen.

Biden viitannee Suomen pääministerillä tasavallan presidenttiin, Sauli Niinistöön, jonka kanssa hän keskusteli tiistaina puhelimitse. Bidenin mukaan Suomen puolustuspoliittisen linjan muutokset olisivat Venäjän intressien vastaisia.

– Viimeinen asia mitä Venäjä tarvitsee on, että Suomi muuttaa statustaan. He eivät sanoneet tekevänsä niin, mutta siellä keskustellaan asiasta ja siitä, miten törkeää Venäjän toiminta on.

Tasavallan presidentin kanslian mukaan presidenttien välinen keskustelu oli pitkä, ja siinä käsiteltiin Euroopan turvallisuustilannetta, vakavaa jännitettä Ukrainan rajoilla ja mahdollisia ratkaisuja tilanteeseen.

Valkoinen talo tiedotti keskustelusta sivuillaan.

– Presidentti Joseph R. Biden Jr puhui tänään tasavallan presidentti Sauli Niinistön kanssa. Molemmat johtajat keskustelivat yhteisestä huolestaan ​​Venäjän armeijan lisääntyneestä ja provosoimattomasta läsnäolosta Ukrainan rajoilla, tiedotteessa todetaan.

– Presidentit keskustelivat myös Suomen tiiviin puolustuskumppanuuden merkityksestä Yhdysvaltojen ja Naton kanssa Pohjois-Euroopan turvallisuuden varmistamisessa.

– Presidentti Biden korosti Suomen ja muiden Euroopan maiden oikeutta valita turvallisuusjärjestelynsä. Presidentit keskustelivat myös Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestöstä (ETYJ) tärkeänä vuoropuhelupaikkana jännitteiden lieventämiseksi ja Euroopan turvallisuuden haasteisiin vastaamiseksi, tiedote kertoo.

Presidentit keskustelivat myös joulukuussa puhelimitse muun muassa Ukrainan tilanteesta. Valkoisen talon sivuilla kerrottiin tuolloin, että Biden ja Niinistö olivat jakaneet asiasta huolensa.

Biden myös kiitteli Suomen päätöstä valita F-35-hävittäjät Hornet-hävittäjien seuraajaksi. Hänen mukaansa tämä hankinta tarjoaa vahvan perustan yhä lähemmälle kahdenväliselle puolustusyhteistyölle tulevina vuosina.

Valkoisen talon edustaja arvioi tiistaina tilannetta erittäin vaaralliseksi. Valkoisen talon näkemyksen mukaan Venäjä saattaa hyökätä Ukrainaan koska tahansa. Biden toisti arvion tiedotustilaisuudessaan, ja lisäsi veikkaavansa, että Venäjän presidentti Vladimir Putin ”tulee menemään sisään”. Hän ilmaisi myös, että Putin on tilanteessa, jossa tämän täytyy tehdä jotain.

Biden totesi, ettei hän usko Putinin haluavan tilanteen kärjistyvän täysimittaiseksi sodaksi. Myös kylmä sota olisi Bidenin mukaan viimeinen asia, jota Putin haluaa.

Kysyttäessä mahdollisista sanktioista Venäjää vastaan, Biden vastasi, että hinta Ukrainan valtaamisesta olisi Venäjälle kova.