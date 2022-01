Pääministeri Johnsonia vaadittiin eroamaan parlamentin kyselytunnilla – ”Jumalan nimessä, lähde”

Pääministeri Johnson aikoo taistella mahdollista epäluottamuslausetta vastaan.

Yhdistyneen kuningaskunnan pääministeri Boris Johnson kohtasi joutui ryöpytyksen kohteeksi parlamentin alahuoneen kyselytunnilla keskiviikkona. Johnsonia vaadittiin eroamaan virastaan niin sanotun Partygaten vuoksi.

Kyselytunnilla konservatiivien kansanedustaja ja entinen ministeri David Davis lausui pääministerille suorat sanat.

– Jumalan nimessä, lähde (In the name of God, go), Davis sanoi.

Johnson joutui kohun keskelle, kun brittiläinen Daily Mirror -lehti paljasti pääministerin henkilökunnan järjestäneen "viiniperjantaiksi" kutsuttua tapahtumaa läpi pandemian ajan.

Johnsonin henkilökunnan uutisoitiin järjestäneen kosteita läksiäisjuhlia viime vuonna myös prinssi Philipin hautajaisia edeltäneenä iltana, vaikka maassa vallitsi kansallinen suruaika.

Britannian työväenpuolueen puheenjohtaja Sir Keir Starmer syytti Johnsonia kyselytunnilla ”absurdeista ja epäluotettavista puolustuksista”, joilla tämä on selitellyt juhlien järjestämistä.

Johnson pahoitteli "virhearvioita", mutta totesi, että kansanedustajien tulisi odottaa, kunnes asia saadaan tutkittua.

Noin kymmenen konservatiivipuolueen jäsenen uskotaan jättäneen Johnsonille epäluottamuskirjeen, BBC kertoo.

Pääministerin lehdistösihteeri on vahvistanut, että Johnson taistelee epäluottamuslausetta vastaan, mikäli sellaista esitetään.