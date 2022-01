Gallupin madonluvut kertovat Joe Bidenin historiallisen kaameasta ensimmäisestä vuodesta – saadaanko ensimakua korjausliikkeestä jo tänään?

Presidentti pitää keskiviikkona harvinaisen lehdistötilaisuuden.

Presidentti Joe Biden on torstaina ollut virassa vuoden.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on torstaina ollut virassa vuoden, ja keskiviikkoiltana Suomen aikaa hänen odotetaan kertovan, mikä meni pieleen ja mitä hän aikoo asialle tehdä.

Biden järjestää Valkoisessa talossa lehdistötilaisuuden, joka on hänen virkakaudellaan vasta toinen, jossa presidentti asettuu yksin vapaamuotoisesti lehdistön tentattavaksi suorassa lähetyksessä.

Presidenttiä on monen muun seikan lisäksi arvosteltu avoimuuden puutteesta, sillä hänen edeltäjiensä kohdalla totuttiin huomattavasti tiheämpään esiintymistahtiin toimittajien edessä.

Bidenilta odotetaan lehdistötilaisuudessa ajankohtaisten aiheiden käsittelyn lisäksi jonkinlaista yhteenvetoa vuodestaan, koska tilaisuus ajoittuu vuosipäivän alle.

Biden aloittaa toisen virkavuotensa historiallisen kehnoin kannatusluvuin. Vain hänen edeltäjänsä oli epäsuositumpi tässä kohdassa virkakautta.

Biden on vetänyt myös demokraattipuolueensa alamäkeen perässään. Kannatuslukujen katastrofaalisuutta kuvaa Gallup-mittauslaitoksen maanantaina julkaisema yhteenveto maan pääpuolueiden suosiosta vuonna 2021.

Kun demokraatit vielä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä nauttivat yhdeksän prosenttiyksikön johdosta republikaaneihin nähden, vuoden viimeisellä neljänneksellä republikaanit olivat siirtyneet keulille viiden prosenttiyksikön turvin.

Muutos on Gallupin mittaushistorian suurin 30 vuoteen.

Kyseessä eivät ole varsinaiset puolueiden kannatusluvut, sillä niissä on mukana myös sitoutumattomia äänestäjiä, joilta on kysytty, suhtautuvatko he myönteisesti puolueen politiikkaan.

Nämä äänestäjät ratkaisevat vaaleja Yhdysvalloissa. Tilanne on demokraattien kannalta huolestuttava, kun maan kongressivaaleihin on alle kymmenen kuukautta.

Bidenilta useita vaalibudjetteja?

Syitä Bidenin ensimmäisen vuoden mahalaskuun on löydetty monia, mutta kärjessä listalla on talous.

Korona-aallot, inflaatio ja tuotanto-ongelmat ovat murentaneet amerikkalaisten luottamusta, ja tästä syytetään perinteisesti presidenttiä ja hallitsevaa puoluetta.

Bidenin kannalta on epäsuotuista, että hänen hallintonsa keinot torjua näitä ongelmia ovat rajalliset.

Siksi politiikan analyytikot ovat spekuloineet, että Biden saattaa toisen virkavuotensa aluksi tehdä jonkinlaisen korjausliikkeen osoittaakseen saavansa aikaan tuloksia muualla.

Biden on saavuttanut kaksi merkittävää voittoa presidenttikaudellaan runnomalla kongressissa läpi valtavan korona-apupaketin sekä rahoituspaketin maan infrastruktuurin kohentamiseksi.

Sen sijaan hänen sosiaaliapupakettinsa jumittui senaattiin.

Washington Postin mukaan Bidenin hallinto saattaa ryhtyä pilkkomaan pakettia osiin ja ajamaan läpi vain kansan keskuudessa suosituimpia osia, kuten päivähoidon laajentamista. Kyseessä olisi sarja erilaisia vaalibudjetteja.

– Sarja äänestyksiä suosituista säännöksistä vetoaisi poliittiseen keskustaan ja myös demokraattien ydinkannattajiin, lehti raportoi demokraattien kongressiedustajien esittäneen.

Biden on tähän asti pyrkinyt saamaan uudistuksilleen tukea myös republikaaneilta, mutta onnistui siinä ainoastaan infrastruktuuripaketin kohdalla.

Kaikki muut uudistukset ovat kaatuneet republikaanien vastustukseen, joten Yhdysvalloissa spekuloidaan Bidenin saattavan unohtaa kauniit puheet puolueiden yhteistyöstä ja siirtyvän toteuttamaan politiikkaansa muilta kyselemättä.

Lisäksi Biden saattaa piakkoin ilmoittaa henkilöstömuutoksista hallinnossaan.

Keskiviikon lehdistötilaisuudessa yhdeksi keskeiseksi teemaksi arvioidaan nousevan myös Ukrainan tilanne. Valkoinen talo varoitti tiistaina, että Venäjä voi hyökätä Ukrainaan koska tahansa. Yhdysvaltain ja Venäjän ulkoministerit tapaavat kuitenkin jälleen perjantaina Genevessä, ja tapaamista pidetään yhtenä viimeisistä tilaisuuksista ratkaista kriisi diplomaattisesti.