New Mexicon Albuquerquen kujilla, kaduilla ja julkisilla paikoilla fentanyyli on jättänyt jälkensä lähes kaikkialle. Ruiskujen tilalle on ilmaantunut erinäisiä inhalaattoreita, esimerkiksi kynäputkiloita, ja rypistyneitä folioleikkeitä. Foliossa poltettava pilleri imetään keuhkoihin.