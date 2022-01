Muun muassa hybridiuhkiin erikoistunut tutkija Elisabeth Braw sanoo, että vastaavia pelottelukampanjoita tullaan todennäköisesti näkemään Ruotsin lisäksi myös muissa maissa.

Ruotsi on lisännyt sotilaallista läsnäoloa Gotlannin saarella jännitteiden kiristyttyä Itämerellä. Panssarivaunut kuvattiin sunnuntaina Visbyn satamassa.

Ruotsalaisten TikTok-sovelluksen käyttäjien keskuudessa leviää kuvamateriaalia, joka herättää lapsissa pelkoa sodasta. Asiasta kertoi lauantaina Aftonbladet, jonka mukaan videoilla annetaan ymmärtää, että Ruotsi olisi sodan partaalla.

Lehden mukaan videoihin on liitetty pahaenteisiä lauseita kuten ”Venäläiset suunnittelevat, milloin he hyökkäävät”. Muita videoilla nähtyjä viestejä ovat olleet esimerkiksi ”Venäjä pommittaa Ruotsia. Miksi, Venäjä? En halua kuolla” sekä ”Sota on tulossa, varautukaa ruoalla ja lämpimillä vaatteilla”.

– Lapset ovat huolissaan. He kyselevät, onko sota tulossa ja miettivät, mitä tapahtuu. Lapset ajattelevat usein ensimmäisenä, kuinka asiat vaikuttavat heihin ja heidän läheisiinsä, kertoi Bris-lastensuojelujärjestön edustaja, sosionomi Marie Angsell Aftonbladetille.

Angsell kertoi saaneensa viime aikoina puheluita useilta lapsilta, jotka ovat sanoneet pelkäävänsä sotaa ja Venäjää.

Sosiaalisen median sovellus TikTok on erityisesti lasten ja nuorten suosiossa.

Ruotsalaislapsia pelottelevista oudoista sotavideoista kirjoittaa myös American Enterprise Institute -ajatushautomon tutkija Elisabeth Braw, joka on erikoistunut nouseviin turvallisuushaasteisiin kuten esimerkiksi hybridiuhkiin.

– Ei ihme, että lapset ahdistuvat. Kiinalaisomisteinen, algoritmin ohjaama alusta on itse asiassa täydellinen työkalu valtiolle, joka toivoo saavansa heikennettyä toisen valtion moraalia, Braw huomauttaa artikkelissaan, joka on julkaistu Yhdysvaltain puolustuspolitiikkaa sekä kansallisen turvallisuuden kysymyksiä käsittelevällä Defense One -sivustolla.

TikTokia käyttävät kaikenikäiset, mutta erityisesti sitä suosivat lapset ja teini-ikäiset. Braw kertoo kirjoituksessaan, että TikTok-videot tulivat laajempaan tietoisuuteen Ruotsissa viime viikonloppuna Twitterissä, kun yhden vanhemman päivitys aiheesta keräsi alleen useita huolesta kertovia kommentteja.

– Onko totta, että TikTok pumppaa ulos tietoa, jonka mukaan Ruotsiin olisi tulossa sota? asiasta twiitannut vanhempi kirjoitti viestissään.

Twiitin alle ilmestyneissä kommenteissa kymmenet vanhemmat kertoivat lastensa alkaneen yllättäen kysellä, onko Venäjä hyökkäämässä Ruotsiin. Monissa viesteissä kerrottiin myös lasten yhtäkkisestä ahdistumisesta.

Kun vanhemmat olivat kysyneet lapsiltaan ahdistumisen syytä, nämä olivat kertoneet nähneensä sodalla pelottelevia videoita. Braw’n mukaan myös ruotsalaiset peruskoulujen opettajat ovat kertoneet oppilaillaan olleen vastaavia pelkoja.

– Joku yrittää heikentää Ruotsin päättäväisyyttä pelottelemalla lapsia. Kuka tahansa saattaa huolestua uutisista, jotka kertovat viime viikon epäonnistuneista Nato-Venäjä-neuvotteluista, Venäjän verhoilluista uhkauksista ”katastrofaalisilla seurauksilla” tai Puolan varoituksesta, jonka mukaan Eurooppa on sodan partaalla. Mutta harvat lapset, varhaisteinit ja teini-ikäiset lukevat lehtiä, Ruotsissa päivittäin vain kolme prosenttia. Sen sijaan TikTokia käyttää noin 30 prosenttia, Braw kirjoittaa.

Ruotsalaishävittäjät seurasivat viime viikolla Itämerelle tulleita venäläisiä maihinnousualuksia.

Viime viikolla sekä Venäjä että Nato siirtelivät kalustoaan Itämerellä, ja niiden välisten jännitteiden kiristymisen myötä myös Ruotsi sijoitti lisää sotilaita Gotlannin saarelle. Braw huomauttaa, että disinformaation levittämisestä aiemminkin syytetyllä Venäjällä on selkeä intressi pelon ja sekaannuksen kylvämiseen maassa, joka on viime vuosina ryhtynyt kohentamaan uudelleen puolustustaan.

Hän pitää kuitenkin mahdollisena, että sotavideoiden takana voi olla myös jokin muu Ruotsia heikentämään pyrkivä valtio tai yksinkertaisesti vain TikTokissa vaikuttavat trollit, joilla ei ole parempaa tekemistä.

– Mutta disinformaation vastaisessa sodassa tärkein päämäärä ei ole syyllisen löytäminen, vaan vastamyrkyn löytäminen valheisiin.

Braw’n mukaan on todennäköistä, että vastaavaa lasten sodalla pelottelemista tullaan vielä näkemään Ruotsin lisäksi myös muissa maissa. Hän kehuu Ruotsia psykologisen puolustuksen viraston perustamisesta vuodenvaihteessa ja suosittelee vastaavia, disinformaation vastaisia toimia myös muille maille.

Bris-järjestön Marie Angsell antoi Aftonbladetin haastattelussa myös käytännön neuvoja vanhemmille. Hän kehotti vanhempia seuraamaan ja käsittelemään uutisia yhdessä lastensa kanssa sekä voimistamaan näiden turvallisuudentunnetta ahdistavien videoiden näkemisen jälkeen.

Angsellin mukaan lapsille voi myös selittää TikTokin algoritmin toimintaa ja kertoa, että videoiden katsominen tuottaa nähtäville lisää vastaavia videoita. Lisäksi vanhempien tulisi välttää omien pelkojensa siirtämistä lapsilleen.