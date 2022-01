Tongalla lauantaina purkautunut tulivuori purkautui jälleen maanantaina. Tutkijoilla on vaikeuksia ennakoida tulivuoren käyttäytymistä, sillä sen purkausaukko on nyt veden alla ja saarella olleet mittauslaitteet tuhoutuneet.

Tyynellämerellä Tongan lähellä lauantaina tapahtunut tulivuorenpurkaus oli asiantuntijoiden mukaan todennäköisesti voimakkain koko maailmassa yli 30:een vuoteen, kertoo CNN. Purkauksen aiheuttama tärinä havaittiin ympäri maailmaa ja sen laukaisemat tsunamiaallot surmasivat ainakin kaksi ihmistä 10 000 kilometrin päässä Perun rannikolla.

Tsunamin aiheuttamista tuhoista ja mahdollisista muista henkilövahingoista ei ole toistaiseksi tarkkaa tietoa, sillä yhteydet Tongan saarivaltioon ovat olleet lauantain jälkeen pitkälti poikki. Purkauksesta lähtenyt ääni kuultiin jopa 2 300 kilometrin päässä sijaitsevassa Uudessa-Seelannissa asti.

Australia ja Uusi-Seelanti lähettivät maanantaina tarkkailulentoja Tongan alueelle arvioidakseen etenkin saarivaltion syrjäisemmille saarille aiheutuneita tuhoja. Huolta aiheuttavat myös tulivuoren ympäriinsä kylvämä myrkyllinen tuhka, jonka pelätään saastuttavan juomavettä.

Myös satelliittikuviin taltioitunut tulivuorenpurkaus on nähtävissä yllä olevalla videolla.

Tältä näytti Hunga Tongan ja Hunga Haʻapain kaksoissaari tulivuorineen kahdeksan päivää ennen purkausta eli 7. tammikuuta otetussa satelliittikuvissa.

Reutersin mukaan asiantuntijoilla on vaikeuksia tarkkailla tulivuoren toimintaa, sillä koko sen merenpinnan tasolla näkynyt kraatteri käytännössä räjähti purkauksessa.

Tulivuorisaari muodostuu Hunga Tongan ja Hunga Haʻapain saarista, jotka yhdistyivät aiemman purkauksen yhteydessä vuonna 2009 yhdeksi saareksi. Lauantain jälkeen otettujen satelliittikuvien perusteella saari katosi purkauksen seurauksena näkyvistä liki kokonaan.

Alla olevista satelliittikuvista ensimmäinen on otettu Hunga Tongan ja Hunga Haʻapain saaresta 3. tammikuuta. Jälkimmäinen otettiin saaresta viime lauantaina (15. tammikuuta) tulivuorenpurkauksen jälkeen.

Australian meteorologisen palvelun mukaan saarella tapahtui ”suuri purkaus” myös maanantaina, mutta se ei ainakaan toistaiseksi ole johtanut tsunamivaroituksiin. Tulivuori on purkautunut säännöllisesti aiemminkin, edellisen kerran vuonna 2014.

– Tällä hetkellä huolena on se, että saamme vain vähän tietoa, ja se on pelottavaa. Kun purkausaukko on vedenpinnan alla, mistään ei voida päätellä, mitä tapahtuu seuraavaksi, uusiseelantilainen vulkanologi Janine Krippner kertoi Reutersille.

Krippnerin mukaan saarella olleet seurantalaitteet tuhoutuivat todennäköisesti purkauksessa. Vulkanologien keskuudessa on nyt yhdistetty sekä voimia että asiantuntemusta kaiken mahdollisen tiedon keräämiseen, jotta tulivuoren käyttäytymistä voitaisiin ennakoida.

Tulivuori oli päästellyt kaasuja jo kuukauden ajan ennen magman nousua kraatteriin. Tutkijoiden mukaan tulivuori purkautui räjähdysmäisesti, kun noin tuhanteen lämpöasteeseen kuumentunut magma osui yhteen 20-asteisen meriveden kanssa.

Kaksi tuntia ennen purkausta otetussa satelliittikuvassa saaren keskiosa ja tulivuoren kraatterin pinnan yllä näkynyt purkausaukko olivat jo peittyneet merivedellä.

Poikkeuksellisella nopeudella ja voimalla tapahtunut purkaus viittaa kuitenkin asiantuntijoiden mukaan siihen, että taustalla oli muutakin kuin magman ja meriveden yhtymisen vaikutus.

Australialaisen Monashin yliopiston vulkanologian professorin Raymond Casin mukaan magman syöksyessä ylös ja osuessa meriveteen kraatterista nousi samalla myös valtava määrä vulkaanisia kaasuja, jotka voimistivat räjähdystä entisestään.

Yhdysvaltalainen meteorologi Chris Vagasky puolestaan kertoi, että tulivuoren ympäristössä on havaittu tapahtuneen noin 30 000 salamaniskua purkausta edeltäneinä päivinä. Lauantaina, kolmen purkausta edeltäneen tunnin kuluessa salamaniskuja rekisteröitiin peräti 400 000 kappaletta, eli noin 100 sekunnissa.

Casin mukaan tulivuoren tulevaa käyttäytymistä on vaikeaa ennakoida, mutta hänen mukaansa purkausaukosta voi tulla muun muassa kaasuja vielä kuukausienkin ajan.

– Ei olisi epätavallista, jos tapahtuisi vielä muutamia purkauksia, vaikkakaan ei niin suuria kuin lauantaina. Kun tulivuori on tyhjentynyt kaasuista, se rauhoittuu, Cas sanoi.

Tulivuorta tarkkailee normaalisti Tongan geologisten palveluiden virasto, mutta siihen ei ollut maanantain mennessä vielä saatu yhteyttä tietoliikennekatkosten vuoksi.