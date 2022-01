Pfizer-johtaja: Tämä on viimeinen korona-aalto, joka johtaa laajoihin rajoituksiin – uusi pilleri mullistaa ”pelin”

Lääkeyhtiön johtaja uskoo normaalin elämän paluuseen keväällä.

Pfizer-lääkeyhtiön johtaja Albert Bourla on antanut ranskalaismedialle optimistisia arvioita koronapandemian lähiaikojen suunnasta.

Le Figaro -lehden haastattelussa Bourla arvioi, että koronaviruksen hiipumisesta laajalle levinneen omikronmuunnoksen myötä ei voi vielä esittää ennusteita, koska se on osoittanut kykyään muuntua.

Sen sijaan hän uskoo, että tilanne voidaan saada piankin hallintaan testauksen, rokotteiden ja uusien lääkkeiden avulla.

Tunnetun rokotteen lisäksi Pfizer on kehittänyt pillerinä otettavan koronalääkkeen, joka Bourlan mukaan ehkäisee vakavan tautimuodon kehittymistä, kun se nautitaan nopeasti tartunnan saamisen jälkeen.

Pfizer ilmoitti maanantaina uusista investoinneista tutkimukseen ja tuotantoon Ranskassa, ja samassa yhteydessä Bourlaa haastatteli myös BFM TV. Bourla lausui kanavalle uskovansa, että meneillään oleva omikronaalto on viimeinen koronan muoto, joka aiheuttaa kovia rajoitustoimia.

Hän nosti tässäkin yhteydessä esiin Pfizerin Paxlovid-nimellä tunnetun koronalääkkeen. Toistaiseksi lääkkeelle on myyntilupa vain Yhdysvalloissa, ja pillereitä on vain vähän saatavilla, mutta tilanne on muuttumassa.

Financial Timesin mukaan Bourla luonnehti lääkettä jopa ”game-changeriksi”, eli sillä on edellytyksiä mullistaa pandemian hoitoa.