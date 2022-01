Uusi-Seelanti ja Australia lähettävät lentokoneita arvioimaan Tongan purkauksen aiheuttamia vahinkoja

Viestintäyhteyksien häiriöt hankaloittavat tilannekuvan muodostamista.

Uusi-Seelanti ja Australia lähettävät lentokoneita arvioimaan Tongan saarivaltion tulivuorenpurkauksen ja sitä seuranneen tsunamin aiheuttamia vahinkoja. Brittilehti The Guardianin mukaan purkauksen ilmaan vapauttama tuhka on saastuttanut saarivaltion vesivarantoja ja aiheuttanut viestintäyhteyksissä häiriöitä.

Tuhka esti aluksi myös tarkkailulentojen tekemisen, mutta maanantaina koneet pääsivät lähtemään kohti purkauksen runtelemaa Tongaa.

Virallisten tietojen saaminen alueelta on ollut vaikeaa. Vahvistettuja kuolemantapauksia ei kuitenkaan vielä ole. Saarivaltion hallitus piti sunnuntaina hätäkokouksen, ja on pyytänyt apua tilanteeseen.

Uuden-Seelannin pääministerin Jacinda Ardernin mukaan viestintäyhteys on muodostettu toistaiseksi ainoastaan pääkaupunki Nuku’alofaan. Tilanne on siellä rauhallinen, joskin alue on vulkaanisen tuhkan peitossa.

Punaisen Ristin kansainvälinen liitto pelkää Tongan yhteyksien muuhun maailmaan katkeavan. Tuhot voivat olla erityisesti uloimmilla saarilla vakavia.

Tarkkailulentojen tarkoituksena on arvioida esimerkiksi teiden, satamien ja voimalinjojen kärsimiä vaurioita. Saadun tiedon perusteella voidaan tämän jälkeen muodostaa suunnitelma alueen toimintojen palauttamiseksi.