Sotilaallinen läsnäolo Itämerellä vahvistuu – nyt Ruotsin rannikon tuntumaan on sijoitettu Naton sota-alus

Naton mukaan aluksen sijoittamisella Itämerelle on tarkoitus osoittaa solidaarisuutta koko liittoumalle.

Sotilasliitto Nato on vahvistanut läsnäoloaan Itämerellä, ruotsalaislehti Aftonbladet kertoo. Lehden mukaan Hollannin kuninkaallisen laivaston HNLMS Rotterdam -sotalaiva matkasi lauantaina Juutinrauman läpi Itämerelle ja on tällä hetkellä Ruotsin eteläpuolella Tanskan Bornholmin saaren tuntumassa.

HNLMS Rotterdam on Naton Maritime Group 1 -nopean toiminnan joukkojen lippulaiva, ja se on rakennettu helikopterioperaatioita ja maihinnousualusten telakointia varten. Naton mukaan alus on sijoitettu Itämerelle tarkkailemaan alueella vallitsevan tilanteen kehittymistä.

– Kyse on suunnitellusta sijoituksesta. He ovat siellä osoittamassa läsnäolollaan solidaarisuutta koko liittouman kanssa, Naton edustaja kertoi Aftonbladetille.

Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun tutkijan Magnus Christianssonin mukaan Naton läsnäolo Itämerellä ei ole poikkeuksellista. Aluksen saapumisen ajoittumisen perusteella sen sijoittamista voidaan pitää vastauksena Euroopassa vallitsevalle jännittyneelle turvallisuustilanteelle.

– Nato on sopeutunut Venäjän aggressiivisiin ja arvaamattomiin tapoihin ja on yhä enemmän läsnä Itämerellä yhdessä Ruotsin ja Suomen kanssa, hän sanoo.

Keskiviikkona kolme venäläistä maihinnousualusta purjehti Itämerelle Tanskan salmen kautta Itämerelle, minkä seurauksena Ruotsin puolustusvoimat nosti valmiuttaan Gotlannissa. Nyt Gotlannin satamissa, Visbyn lentokentällä ja muissa strategisissa kohteissa partioi sotilaita.

Gotlannin saaren strateginen asema Itämerellä on korostunut Venäjän vallattua Krimin vuonna 2014. Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola kertoi aiemmin IS:lle, että Gotlannista tärkeän tekee sen sijainti idän ja lännen välissä.

– Saaren toisella puolella ovat Venäjän läntisimmät osat, Kaliningradin alue, ja Gotlannin ohi kulkee valtavasti rahtiliikennettä Itämeren pohjukassa olevaan Pietariin. Venäjällä on Itämereen isot intressit, koska sen kaksi suurkaupunkia on meren rannalla. Tarvitseeko enempää edes sanoa? Gotlanti on strategisesti äärettömän tärkeä saumakohta, Aaltola kiteyttää.

Ottamalla Gotlannin haltuunsa Venäjä voisi tehokkaasti sulkea Naton pois Itämereltä, jolloin Baltian maat jäisivät pulaan. Ja vastaavasti Naton hallinnassa Venäjä voitaisiin blokata pois Itämeren läheisyydestä.