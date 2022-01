Trump puhui kannattajilleen Arizonassa – toisti valhetta varastetuista vaaleista

Donald Trump jatkoi tutulla linjalla. Osa republikaanisen puolueen johtohahmoista toivoisi Trumpin luopuvan vaalivilppipuheistansa.

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump puhui kannattajilleen Arizonan Florencessa järjestetyssä tilaisuudessa julkisesti ensimmäistä kertaa sitten lokakuun. Neljän jälkeen sunnuntaiaamuna Suomen aikaa alkanut, aiheesta toiseen polveillut puhe kesti yli puolitoista tuntia.

Lupauksensa mukaisesti Trump käsitteli puheessaan lukuisia aiheita. Ex-presidentti toisti useaan kertaan virheellisen väitteensä siitä, että hän olisi voittanut vuoden 2020 presidentinvaalit. Trump myös syytti nykyistä presidenttiä Joe Bidenia muun muassa koronaviruksen ja Afganistanin tilanteen huonosta hoidosta.

Puheen näytti suorana vain konservatiivinen Newsmax-kanava, joka nauttii entisen presidentin suosiota.

Trumpin kannattajat tervehtivät entisen presidentin helikopteria Arizonassa.

Myös republikaanien riveissä on esitetty toiveita siitä, että Trump luopuisi toistamasta väitettä vuoden 2020 vaalivilpistä.

Republikaanien ryhmäpiiskuri John Thune sanoi konservatiivisen Fox Newsin haastattelussa, että entinen presidentti Trump on tervetullut mukaan voittamaan vuoden 2022 välivaalit republikaaneille. Hän toivoi Trumpin ottavan ”rakentavan roolin” republikaanien vaalivoiton tukemisessa.

– Joka kerta kun puhutaan vuoden 2020 vaaleista, siirrämme katseen pois tärkeimmästä palkinnosta. Uskon useimpien republikaanisenaattorien ymmärtävän, että ollaksemme menestyvä maa meidän on voitettava senaatti takaisin ja keskityttävä tulevaisuuteen menneisyyden sijaan.

Thune lisäsi, että nyt republikaanisenaattoreille on tärkeintä voittaa enemmistö vuoden 2022 vaaleissa ja tarjota vastavoima presidentti Bidenin hallinnon ”hulluille tavoitteille”.

Myös senaattori Mitch McConnell on viime päivinä ilmaissut huolensa siitä, että keskittyminen Trumpin väitteisiin varastetuista vaaleista kostautuu republikaaneille marraskuun välivaaleissa, kirjoittaa The New York Times.

Huoli kohdistuu nimenomaan Arizonan osavaltioon, jossa trumpilaiset, äärioikeistolaiset ehdokkaat voidaan kokea äänestäjien parissa liian radikaaleina. Arizona siirtyi demokraateille viime vaaleissa.