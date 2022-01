Aseistautunut mies on ottanut panttivankeja synagogassa Texasissa – väittää olevansa terroristin veli

Panttivankeina ovat synagogan rabbi ja kolme muuta henkilöä, ABC Newsin lähteet kertovat.

Texasin Dallas-Fort Worthin alueella Colleyvillessa sijaitsevassa Beth Israelin seurakunnassa on meneillään panttivankitilanne, kertoo ABC News.

Epäilty tekijä on kertonut asettaneensa räjähteitä, mutta mies ei ole kertonut niiden sijainnista tarkemmin. Mies on aseistautunut. Panttivankeina on seurakunnan rabbi ja kolme muuta ihmistä.

Panttivankitilanteen tapahtumapaikalla FBI, panttivankineuvottelijat ja paikallisviranomaiset tekevät yhteistyötä.

Valkoinen talo on vahvistanut tarkkailevansa panttivankitilannetta.

Colleyvillen poliisin SWAT-erikoisryhmä evakuoi lähialueen ihmisistä lauantaina puolen päivän aikaan.

Viranomaislähteiden mukaan epäilty tekijä väittää olevansa terrorismirikoksesta tuomitun Aafia Siddiquin veli. Viranomaiset eivät ole vahvistaneet tietoa. Mies vaatii sisarensa vapauttamista.

Terroristijärjestö al-Qaida-yhteyksistä epäilty Aafia Siddiquin tuomittiin 86 vuoden vankeuteen yhdysvaltalaisen sotilaan murhasta 2010. Hänen kerrotaan olevan vangittuna lähellä Fort Worthia.