Trump puhuu kannattajilleen Arizonassa – aikoo edelleen toistaa väitteitä vaalien peukaloimisesta

Tilaisuuden odotetaan antavan osviittaa Trumpin kannatuksesta.

Trumpin kannattajia on kokoontunut sankoin joukoin Arizonaan kuulemaan ex-presidentin puhetta.

Yhdysvaltain ex-presidentin Donald Trumpin on määrä puhua kannattajilleen Florencessa Arizonassa varhain sunnuntaina Suomen aikaa.

Trumpin taannoisen lausunnon mukaan puhetta riittää ”koko joukosta aiheita” aina Trumpin väitteistä presidentinvaalien tuloksien peukaloinnista inflaation kautta amerikkalaisjoukkojen vetäytymiseen Afganistanista.

– Paikalla tulee olemaan paljon väkeä, ja tämä näytetään myös televisiossa. Nähdään lauantai-iltana, Trump hehkutti tiedotteessaan.

Tilaisuuteen odotetaan myös koko joukkoa republikaaneja, jotka edelleen tukevat hänen vääriä väitteitään presidentinvaalien peukaloinnista.

Florencen tilaisuus on ensimmäinen kerta kun Trump puhuu julkisesti kannattajilleen sitten lokakuun. Sen odotetaan antavan osviittaa siitä, paljonko kannatusta ex-presidentillä vielä on ja millainen on hänen vaikutusvaltansa republikaaneihin.