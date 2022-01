Tutkimus: Tämän takia omikron aiheuttaa lievempää tautia myös rokottamattomissa

Tuoreessa tutkimuksissa omikronin aiheuttamassa tartunta-aallossa sairastuneita verrattiin aiempien aaltojen aikana sairastuneisiin.

Koronaviruksen omikronmuunnoksen saaneet rokottamattomat voivat olla vähemmän alttiita vakavalle taudille, sairaalahoidon tarvitsemiselle tai viruksen aiheuttamalle kuolemalle kuin aiempien virusmuunnosten kohdalla, perjantaina julkaistu Etelä-Afrikan tartuntatautien kansallisen instituutin tekemä tutkimus kertoo Reutersin mukaan.

Länsi-Kapin alueella tehtyä tutkimusta ei ole vielä vertaisarvioitu.

Tutkimuksessa vertailtiin 11 600:aa koronapotilasta, jotka sairastuivat koronavirusepidemian kolmen ensimmäisen aallon aikana, 5 100:aan potilaaseen, jotka sairastuivat omikronin aiheuttaman tartunta-aallon aikana.

Omikronin on kansainvälisesti todettu aiheuttavan vähemmän vakavia tautitapauksia muihin variantteihin verrattuna: suhteellisesti vähemmän ihmisiä on joutunut sen takia sairaalaan tai kuollut. Tutkijat yrittävät selvittää, johtuuko tämä siitä, että ihmisillä on rokotusten ja aiempien sairastumisten takia enemmän vastustuskykyä virusta vastaan vai onko virus itsessäänkin aiempia muunnoksia lievempi.

Eteläafrikkalaisten tutkimuksen mukaan kyse lienee molemmista.

– Omikronin aiheuttamassa tartunta-aallossa vakavia tautitapauksia oli aiempaa vähemmän pääosin aiempien ja/tai rokotteiden tuoman suojan ansiosta, mutta viruksen luonnostaan heikompi taudinaiheuttamiskyky muodostaa noin 25 prosenttia vakavan sairastumisen tai kuoleman riskin laskusta verrattuna deltaan, tutkimuksessa todetaan.

Aiemmissa tutkimuksissa on saatu alustavia tutkimuksia, että omikron ei infektoisi keuhkojen soluja yhtä helposti kuin aiemmat muunnokset, minkä takia taudinkuva on usein lievempi. Kyse on ollut kuitenkin vasta eläinkokeista.

Vaikka omikron ei vaikuta aiheuttavan vakavaa tautia yhtä usein kuin esimerkiksi delta, muunnos tarttuu herkästi.

Esimerkiksi hiljattain julkaistussa amerikkalaistutkimuksessa todettiin, että omikron aiheuttaa vähemmän vakavaa tautia kuin aiemmat muunnokset. Omikron kuitenkin ”leviää kuin metsäpalo”.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ylilääkäri Asko Järvinen totesi perjantaina IS:lle, ettei aiemmin sairastettu tauti tai rokote anna suojaa omikrontartunnalta.

– Ne, jotka ovat aikaisemmin taudin sairastaneet, eivät ole omikronilta suojassa, eli todennäköisesti he taudin saavat.

Riski kasvaa sitä korkeammaksi, mitä pidempi aika taudin sairastamisesta on. Kaksi rokotetta ja aikaisemmin sairastettu tauti tai kolmas rokoteannos antavat Järvisen mukaan noin 50-prosenttisen suojan oireista tartuntaa vastaan. Suoja ei ole aukoton.

– Jos on kaksi rokotetta, ja on sattunut niiden lävitse saamaan loppusyksystä deltan, vasta-ainetasot pysyvät pari-kolme kuukautta korkeampina ja voivat tuoda suojaa omikronmuunnoksen osalta, Järvinen toteaa.

Rokote ja aiemmin sairastettu tauti lieventävät kuitenkin voimakkaasti vakavan taudin riskiä.