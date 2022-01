Gotlannin saarella partioi nykyään sotilaita kiristyneen maailmantilanteen takia.

Ruotsin puolustusvoimat on lennättänyt perjantaina Gotlantiin operatiivisen valmiusyksikkönsä yhdysvaltalaisella C-17-koneella. Kone laskeutui Visbyyn illalla kello kuusi Ruotsin aikaa, sotilaslähde kertoi Dagens Nyheterille.

Kone nousi ilmaan Unkarissa sijaitsevasta tukikohdasta ja lensi Norrbottenin Kallaxiin. Norrbottenin rykmentissä koneeseen lastattiin yli sadan sotilaan komppania.

Ruotsalaisen Aftonbladetin mukaan maan teillä on tällä hetkellä epätyypillisen paljon armeijan ajoneuvoja. Maan puolustusvoimien lehdistösihteeri Therese Fagerstedt ei kommentoinut tapausta, jotta tiedot eivät päätyisi ”vääriin käsiin”.

Venäjän maihinnousukalustoa on saapunut entistä enemmän Itämerelle kuluvan viikon aikana, ja nyt aluksia on kuusi. Tanskan salmien läpi Itämerelle saapui DN:n mukaan tällä viikolla kolme Venäjän pohjoisen laivaston maihinnousualusta. Jouluviikolla Itämerelle palasi kaksi maan Itämeren-laivastoon kuuluvaa alusta, jotka olivat olleet muilla merillä.

– Suhteellisen lyhyessä ajassa Venäjä on lisännyt Itämeren operatiivista maihinnousukalustoaan yhdestä kuuteen, mikä on merkittävää. Se on selvä signaali, sanoo DN:lle ruotsalaisen tutkimusinstituutti Foin tutkija Jonas Kjellén.

– Tämä liittyy laajempaan maailmantilanteeseen: Naton ja Venäjän välisiin neuvotteluihin ja Ukrainan tilanteen kärjistymiseen, hän sanoo.

Kolmesta Itämerelle vastatulleesta aluksesta kaksi kuuluu Ropucha-luokkaan. Kolmas on kaksin verroin suurempi Ivan Gren -luokan alus, johon mahtuu satoja sotilaita ja 36 taisteluajoneuvoa tai 13 raskasta panssarivaunua.

Ruotsi ajoi puolustusvoimansa alas vuosituhannen alussa, jolloin muun muassa Gotlannin rykmentti lakkautettiin. Krimin valtauksen myötä se palautettiin.

Ruotsi on nostanut sotilaallista valmiutta, ja Gotlannin saaren kaduilla ja strategisissa paikoissa partioi sotilaita.

Ruotsin puolustusvoimien operaatiopäällikkö, kenraaliluutnantti Michael Claesson vahvisti DN:lle, että sotilaiden määrää Gotlannissa on lisätty kuluvalla viikolla Itämerelle saapuneisiin maihinnousualuksiin liittyen.

– Aktivoidumme, kun maantieteellisessä naapurustossamme ilmenee uusia valmiuksia tai resursseja. Tämä tapahtuu ilman mitään dramatiikkaa alusten mahdollisesta tarkoituksesta tai tehtävästä – tai siitä, miten ne ovat lastattuja, Claesson sanoo.

Gotlannin saaren keskeinen asema Itämerellä on korostunut Venäjän vallattua Krimin 2014.

– Mielestäni mikään saari missään ei voisi olla tärkeämpi, kommentoi Yhdysvaltain Euroopan-joukkojen komentaja Ben Hodges Gotlannin merkitystä 2017.