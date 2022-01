YK: Yli sata siviiliä kuollut Tigrayn ilmaiskuissa tässä kuussa

Alueen kerrotaan olevan humanitaarisen katastrofin partaalla.

Etiopian Tigrayssa tehdyissä ilmaiskuissa on tammikuun alun aikana kuollut yli sata siviiliä, kertoo YK.

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston (OHCHR) tiedottaja Liz Throssell kertoo ainakin 108 siviilin kuolleen ja 75:n loukkaantuneen Etiopian ilmavoimien tekemissä iskuissa vuodenvaihteen jälkeen. Throssell sanoo pitävänsä tilannetta hälyttävänä.

YK on varoittanut, että alue on humanitaarisen katastrofin partaalla ja ruokajakelu on vaarassa keskeytyä.

Pohjois-Etiopian Tigrayssa on taisteltu marraskuusta 2020 lähtien. Tuolloin presidentti Abiy Ahmed lähetti alueelle joukkoja syytettyään Tigrayn johtavaa puoluetta hyökkäyksistä armeijan leireille.