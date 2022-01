Yhdysvaltojen ulkoministeri Antony Blinken antoi ymmärtää yhdysvaltalaisen uutiskanava MSNBC:n haastattelussa, että Suomi haluaa liittyä sotilasliitto Natoon.

Morning Joe -aamuohjelman torstaisessa etähaastattelussa Blinken puhui Venäjän vaatimuksista estää muun muassa Ukrainaa liittymästä Natoon ja sitä seuranneista Yhdysvaltojen ja Venäjän kahdenvälisistä keskusteluista.

Blinken kertoi Ukrainan sodan myötä kasvaneista haluista liittyä Natoon. Sen jälkeen toimittaja Joe Scarborough otti esiin Suomen.

Auki kirjoitettu haastattelu on julkaistu Yhdysvaltojen ulkoministeriön sivuilla.

Haastattelija: Niin, ja kuulemma Suomi ja ehkä joku muu maa haluavat nyt liittyä Natoon.

Blinken: Näin on.

Haastattelija: Olisiko se jotain, mitä Yhdysvallat voisi harkita?

Blinken: No, Naton ovi on auki, ja jos maat haluavat liittyä, on niiden suvereeni oikeus päättää, haluavatko ne olla jäseniä. Ja totta kai, jos ne täyttävät kriteerit ja kaikki Naton jäsenet ovat samaa mieltä, niin kyllä, Naton ovi on auki. Tämä on perusperiaate, josta venäläiset yrittävät saada meidät perääntymään. Me emme tee niin.