Koronapandemiaan on kuollut maailmalla Unicefin mukaan 12 300 lasta.

Kuluvalla viikolla koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut Laihialla alakouluikäinen lapsi ja Virossa 7-vuotias lapsi. Pandemian aikana koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut maailmalla yhteensä 5,5 miljoonaa ihmistä eli Suomen koko väestön verran ihmisiä.

Mutta kuinka yleisiä lasten kuolemantapaukset ovat? Ja miten kulovalkean tavoin leviävä omikronmuunnos vaikuttaa tilanteeseen?

Kaikki maat eivät tilastoi kuolemantapauksia ikäryhmittäin. Unicef on tutkinut asiaa Max Planckin demografisen tutkimuksen instituutin datan pohjalta. Data kattaa 110 maata, joissa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut yhteensä 3,5 miljoonaa. Ikäspesifit tiedot ovat 82 maasta.

Kaiken kaikkiaan on selvää, että kuolleista suuri enemmistö on yli 70-vuotiaita. Alle 20-vuotiaita on Unicefin mukaan 0,4 prosenttia eli 12 300. Heistä hieman alle puolet on alle 10-vuotiaita ja hieman yli puolet 10–20-vuotiaita. Joukossa on eniten 0–4-vuotiaita ja 15–19-vuotiaita.

Alle 20-vuotiaiden kuolleisuus on erittäin vähäistä, kun ottaa huomioon, että kaikista covid-19-tautiin sairastuneista 17 prosenttia on alle 20-vuotiaita.

Yhdysvaltalaisen lastenlääkärijärjestön mukaan koronatautiin sairastuneiden lasten määrä sairaaloissa on noussut selvästi viime aikoina, ja lapsia on nyt sairaaloissa enemmän kuin epidemian aiempien aaltojen aikana. Tammikuun ensimmäisellä viikolla sairaaloissa oli 58 000 lasta, mikä oli 78 prosenttia enemmän kuin tätä edeltävällä viikolla.

Muun muassa Ranskassa ja Britanniassa tartuntojen määrät lasten keskuudessa ovat nousseet joulu- ja tammikuussa ennätyksiä hipoviksi. Kouluja ei kuitenkaan ole laitettu kiinni toisin kuin aiemmin, mikä selittää tartuntojen suurta määrää verrattuna aiempaan. Samalla sairaalahoitoon joutuneiden lasten määrä on noussut.

– On melko pelottavaa nähdä, kuinka monta lasta saa tartunnan ja joutuu sairaalaan joka viikko. Ja se, että he menevät kouluihin nyt erittäin tarttuvan muunnoksen aikaan, epidemiologi Deepti Gurdasani kommentoi Britannian tilannetta CNN:llä.

Oulun yliopistollisen sairaalan lastentautien erikoislääkäri Terhi Tapiainen kertoi Ilta-Sanomille, että lasten sairaalahoidon tilanne on Suomessa rauhallinen omikron­variantista huolimatta. Hänen mukaansa näyttää siltä, että omikron käyttäytyy lapsilla kuten muutkin hengitystievirukset, niin kuin rinovirus, rs-virus tai influenssa.

Yhdysvaltalaisen lastenlääkärijärjestön mukaan lasten koronatapausten määrä on kuitenkin kasvanut jotakuinkin samassa tahdissa kuin muun väestön keskuudessa. Tammikuun ensimmäisellä viikolla 17,3 prosenttia kaikista koronatartunnoista todettiin alle 18-vuotiailla yhdysvaltalaisilla, kun koko pandemian aikana vastaava luku on ollut 17,4 prosenttia. 22,2 prosenttia kaikista yhdysvaltalaisista on alaikäisiä.

THL:n mukaan Suomessa lasten suhteellinen osuus koronatapauksista nousi selvästi, kun aikuisväestöä ruvettiin rokottamaan ennen lapsia. Lasten keskuudessa esiintyy kuitenkin THL:n mukaan huomattavasti vähemmän koronavirusta kuin rokottamattomien aikuisten keskuudessa. THL:n mukaan lapset saavat tartunnan useimmiten lähipiirinsä aikuiselta, joten aikuisten rokotukset suojaavat myös lapsia.

Kansainvälisistä tilastoista ei käy ilmi, kuinka suuri osa koronavirukseen kuolleista lapsista kuului riskiryhmään tai sairasti jotakin perussairautta.

Laihialla kuolleen alakoululaisen on kerrottu kuuluneen koronaviruksen riskiryhmään. Virossa kuolleella 7-vuotiaalla oli perussairaus, maan media kertoo.

Riskiryhmiin kuuluvat THL:n mukaan muun muassa kroonista sydän- tai munuaissairautta, diabetesta, päivittäistä lääkitystä vaativaa astmaa sairastavat 5–11-vuotiaat lapset. Vakavan taudin riski on THL:n mukaan pieni, jos on perussairaus on hoitotasapainossa.

Elokuun 2021 loppuun mennessä Suomessa oli ollut koronaviruksen takia teho-osastohoidossa viisi alle 20-vuotiasta. 7-vuotias laihialainen on tiettävästi ensimmäinen Suomessa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuollut lapsi. Ruotsissa taas koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut seitsemän alle 9-vuotiasta ja neljä 10–19-vuotiasta.

Unicefin mukaan on mahdollista, että pandemia on aiheuttanut lasten keskuudessa enemmän epäsuoraa kuin suoraa kuolleisuutta. Järjestön mukaan pandemia on lisännyt kuolleisuutta epäsuorasti muun muassa siksi, että terveydenhuolto on ruuhkaantunut, monien kotitalouksien pienentyneiden tulot laskeneet, ja lapset ovat saaneet vähemmän ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa kuten rokotteita.

Maailmanpankin rahoittaman tutkimuksen mukaan pandemia on laskenut perheiden tuloja merkittävästi matalan ja keskitulotason maissa, ja niissä lapsikuolleisuus on lisääntynyt selvästi pandemian aikana.