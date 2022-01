Costa Concordialta paennut kapteeni kieltäytyi palaamasta laivaan – lue legendaarinen keskustelu sanasta sanaan

Torstaina tuli 10 vuotta risteilijälaiva Costa Concordian karilleajosta. 32 ihmishenkeä vaatineesta turmasta tuomittiin aluksen kapteeni, joka pakeni laivasta ensimmäisten joukossa, mikä herätti suurta närkästystä.

Onnettomuuden syypäänä pidetty laivan kapteeni Francesco Schettino sai muun muassa kuolemantuottamuksesta 16 vuoden vankeustuomion, jota suorittaa yhä vankilassa.

Kapteeni todettiin syylliseksi myös haaksirikon aiheuttamiseen ja laivan hylkäämiseen ennen kuin matkustajat oli saatu turvaan. Hän itse sanoi pudonneensa pelastusveneeseen tapaturmaisesti.

Italian rannikkovartioston johtokeskuksen päällikkö Gregorio Maria De Falco kävi kipakan keskustelun Schettinon kanssa turmayönä. De Falco yritti muun muassa käskeä maihin paennutta Schettinoa palamaan laivalle johtamaan evakuointia – tuloksetta.

Kapteeni Francesco Schettino sai 16 vuoden vankeustuomion.

Jutun pääkuvana oleva video on kuvattu Costa Concordialta vuonna 2014.

Italialaislehti Corriere Fiorentino julkaisi keskustelun. Tässä kiihkeä sananvaihto lähes kokonaisuudessaan:

De Falco: Kuunnelkaa Schettino, laivalla on vielä loukkuun jääneitä ihmisiä. Menkää veneellä aluksen keulaan tyyrpuurin puolelle. Siellä on tikkaat. Nouskaa tikkaita alukseen. Raportoikaa minulle kuinka paljon aluksella on vielä ihmisiä. Tuliko selväksi? Minä nauhoitan tämän keskustelun, kapteeni Schettino.

Schettino: Sanonpa teille yhden jutun, komentaja.

De Falco: Puhukaa kovempaa. Laittakaa käsi mikrofonin suojaksi ja puhukaa kovemmalla äänellä, onko selvä?

Schettino: Laiva on tällä hetkellä jo kallistunut.

De Falco: Ymmärrän. Kuunnelkaa, tälläkin hetkellä ihmisiä tulee alas laivalta tikkaita myöten. Menkää tikkaita ylös kertokaa minulle paljonko laivalla on vielä ihmisiä ja mikä heidän tilanteensa on. Onko selvä? Minulle on kerrottu, että siellä on lapsia, naisia ja apua tarvitsevia. Kertokaa minulle heidän lukumääränsä. Onko selvä?

Schettino, teidät pelastettiin mereltä ja pääsitte satamaan... tämä on todella paha juttu, se saa minut voimaan pahoin. Menkää laivalle, voi paska sentään!

Schettino: Komentaja, olkaa hyvä...

De Falco: Ei mitään olkaa hyvä. Menkää laivaan. Vakuuttakaa minulle, että olette menossa laivaan.

Schettino: Olen täällä auttamassa pelastustöitä, en ole menossa minnekään, olen täällä.

De Falco: Mitä te oikein olette tekemässä, kapteeni?

Schettino: Olen täällä koordinoimassa pelastustöitä.

De Falco: Mitä koordinoitavaa siellä on? Menkää laivaan. Koordinoikaa pelastustöitä siellä. Kieltäydyttekö?

Schettino: Ei, en kieltäydy.

De Falco: Mutta te kieltäydytte menemästä laivaan, kapteeni. Kertokaa minulle miksi ette mene.

Schettino: En mene, koska siellä on jo muita.

De Falco: Menkää laivaan. Tämä on käsky. Ette voi tehdä tilanteesta muita johtopäätöksiä. Te olette jättänyt laivan, ja minä olen nyt komennossa. Menette laivaan. Ettekö kuule minua? Menkää laivaan ja soittakaa minulle sieltä. Siellä on meidän pintapelastajamme.

Schettino: Missä pelastaja on?

De Falco: Hän on keulassa. Nopeasti nyt. Siellä on jo kuolleita.

Schettino: Montako ruumista?

De Falco: En tiedä, yhdestä minulle on kerrottu. Teidän pitäisi kertoa minulle kuinka monta niitä on, voi Kristus.

Schettino: Kai te käsitätte, että nyt on pimeä emmekä näe mitään.

De Falco: Haluatteko siis mennä kotiin, Schettino? On pimeä ja te haluatte mennä kotiin. Menkää keulan kautta laivaan tikkaita pitkin ja kertokaa minulle, mitä voitte tehdä, kuinka monta ihmistä siellä on ja mitä he tarvitsevat. Nyt!

Schettino: Olen täällä yliperämieheni kanssa.

De Falco: Menkää siis yhdessä Te ja yliperämiehenne, nyt. Onko selvä?

Schettino: Komentaja, minä haluaisin, mutta siellä on muita veneitä, ja sinne on jo sijoitettu auttajia, jotka ovat kutsuneet sinne muita.

De Falco: Tätä te nyt sitten sanotte minulle. Menkää laivaan, menkää L-A-I-V-A-A-N. Ja kertokaa minulle heti kuinka paljon siellä on ihmisiä.

Schettino: Selvä, komentaja.

De Falco: Menkää nopeasti.

