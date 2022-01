Kommentti: Itsevaltiailla käy flaksi – Nazarbajev sai Miss Kazakstanin ja Lukashenka Miss Valko-Venäjän

Nazarbajeviin liitetyltä ex-missiltä löytyi 26 miljoonan euron veroparatiisipotti, ja Lukashenkan seurassa viihtyvä ex-missi nousi raketin lailla kansanedustajaksi, erikoistoimittaja Arja Paananen ihmettelee.

Kuluneen sanonnan mukaan jokaisen menestyvän miehen takana on nainen.

Nursultan Nazarbajevin, 81, ja Aljaksandr Lukashenkan, 67, kohdalla sanonta pitää niin ikään paikkaansa, mutta heidän kohdallaan voisi lisätä vielä yhden tarkennuksen. Kunnon itsevaltiaan takana on missi.

Nazarbajevin oma lähimissi on vuosimallia 1999 oleva Miss Kazakstan, joka on tasan 40 vuotta häntä nuorempi. Lukashenka nokittaa kollegaansa vielä aavistuksen, sillä hänen seurassaan viihtyvä missi on vuosimallia 2018 oleva Miss Valko-Venäjä, joka on peräti 43 vuotta ”isä-Batkaa” nuorempi.

Aljaksandr Lukashenka ja Nursultan Nazarbajev kuvattuna 2017 Minskissä Kollektiivisen turvallisuusjärjestön kokouksessa.

Molempien pitkäaikaisten itsevaltiaiden yksityiselämä on ollut näihin päiviin saakka yhtä tiukasti varjeltua kuin on presidentti Vladimir Putinin perhe-elämä Venäjällä. Putinista tiedetään varmasti sentään se, että hän on eronnut Ljudmila-vaimostaan, mutta hänen oletettua suhdettaan voimistelijatähti Alina Kabajevaan arvuutellaan yhä.

Viime aikoina sekä Nazarbajev että Lukashenka ovat joutuneet vastatuuleen oman kansansa parissa, mikä on rohkaissut tutkivia toimittajia ja lähipiiriläisiä tekemään paljastuksia naissuhteista.

Nazarbajevin virallinen vaimo on yhä Sara Nazarbajeva, 80, mutta tätä ei ole enää vuosikausiin nähty edustamassa Elbasyn eli ”Kansakunnan johtajan” rinnalla.

Nyt itse Nazarbajevkin on painunut maan alle Kazakstanin levottomuuksien säikäyttämänä, mutta julkisuuteen on alkanut tulla yhä enemmän tietoa hänen kolmanneksi vaimokseen kutsutusta kaunottaresta.

Tutkivien toimittajien selvitysten mukaan Nazarbajevilla on läheinen suhde vuoden 1999 Miss Kazakstaniin Asel Isabajevaan, 41, joka käyttää myös sukunimeä Kurmanbajeva. Suhde sai alkunsa jo Isabajevan missiaikoina, jolloin hän oli vasta 17-vuotias. Samalla päättyi tiettävästi myös Nazarbajevin suhde hänen ”kakkosvaimoonsa”, jonka kerrotaan olleen presidenttiä tämän virallisilla lennoilla palvellut lentoemäntä.

(Alla olevalla videolla näkyy Nazarbajevin ”kolmantena vaimona” pidetyn Asel Isabajevan vanhoja missiaikaisia esiintymisiä.)

Asel Isabajeva toimii nykyisin Astana Baletin taiteellisena johtajana. Baletin perustaja ja rakennuttaja oli Nursultan Nazarbajevin omistama yhtiö.

Isabajeva työskentelee tällä hetkellä taiteellisena johtajana Nazarbajevin perustamassa Astana Baletissa.

Isabajevalla on kaksi kaksi poikaa, joista Tauman Nursultanuly on 16-vuotias ja Baiken Nursultan on 13-vuotias. Poikien isästä todistaa paikallisen median mukaan ainakin heille annettu sukunimi, vaikka täyttä varmuutta pariskunnan suhteen laadusta ei silti ole.

Yhteiskuvia heistä ei ole liikkeellä. Nazabajev on kuitenkin kuvattu toisen oletetun poikansa kanssa jääkiekko-ottelussa, ja Isabajeva on kuvattu arvovieraiden joukossa Nazarbajevin puhetilaisuudessa.

Ehkä varmimpana todisteena suhteesta pidetään sitä, että Pandoran papereiden mukaan Isabajeva on tehnyt 30 miljoonan dollarin eli noin 26 miljoonan euron tilin yrityskaupoilla veroparatiiseissa. Nainen oli myynyt monimutkaisten järjestelyjen kautta liki toimimattoman yrityksen Nazarbajevin luotto-oligarkin perheelle vuonna 2010.

Valko-Venäjän itsevaltiaan Aljaksandr Lukashenkan virallinen vaimo on yhä hänen nuoruudenrakkautensa Galina Lukashenka, 67, mutta pariskuntaa ei ole nähty vuosikymmeniin yhdessä. Lukashenkalla on myös yksi avioliiton ulkopuolinen poika Mikalai, 17, jota kutsutaan yleisemmin venäläisittäin Nikolaiksi.

Tuoreimmaksi Lukashenkan mielitietyksi on vihjailtu mediassa Maria Vasiljevitshia, 24, joka valittiin Miss Valko-Venäjäksi vuonna 2018. Hänet on kuvattu toistuvasti Lukashenkan rinnalla erilaisissa tilaisuuksissa, mutta Vasiljevitsh on kiistänyt virallisesti suhteen.

Maria Vasiljevitsh valittiin Miss Valko-Venäjäksi 2018. Sittemmin Aljaksandr Lukashenkan kerrottiin valmentaneen häntä henkilökohtaisesti Miss World -kisoihin.

Pari on tanssinut valssia tv-kameroiden edessä uudenvuodenjuhlissa, istunut jääkiekko-otteluiden katsomossa ja käynyt Moskovassa yhdessä katsomassa vuoden 2018 jalkapallon MM-kisoja.

(Alla olevalla videolla näkyvät Lukashenkan nuorin poika Nikolai ja Maria Vasiljevitsh, jota Lukashenka halaa innoissaan maalin tullessa.)

(Alla olevalla videolla Lukashenka tanssii Maria Vasiljevitshin kanssa.)

Vuonna 2019 Vasiljevitsh nousi raketin lailla vailla mitään poliittista kokemusta Valko-Venäjän parlamenttiin kansanedustajaksi. Ilman Lukashenkan apua se ei olisi ollut mahdollista.

Parlamentissa Vasiljevitsh kuuluu jäsenenä valiokuntiin, joiden tehtäväksi on määritelty ihmisoikeuksien ja tiedotusvälineiden toiminnan edistäminen. Melko ristiriitainen tehtävä itsevaltiaan suosikkikansanedustajalle samaan aikaan, kun Lukashenka itse kurittaa joka ikinen päivä väkivalloin sekä oppositiota että riippumattomia toimittajia.

Valko-Venäjän kansannousussa ja Kazakstanin oireilevassa protestiaallossa on kysymys osittain myös näistä nuorista naisista.

Kansa haluaisi tietää, millä perusteella heidän johtajiensa seurassa viihtyvä kaunotar voi nousta yhtäkkiä vaikkapa monimiljonääriksi tai kansanedustajaksi.