Republikaanijohtaja ei aio vastata tutkintakomitean kysymyksiin – keskusteli Trumpin kanssa puhelimessa mellakan aikana

Kongressin republikaaniryhmän johtaja Kevin McCarthy tiedotti, ettei hän aio tehdä yhteistyötä tutkintakomitean kanssa.

Yhdysvaltojen kongressin eli edustajainhuoneen Capitolin valtausta tutkiva komitea on pyytänyt haastattelua republikaaniryhmän johtajalta Kevin McCarthylta.

Tutkintakomitea halusi kysyä McCarthylta, millaisia keskusteluja tämä kävi silloisen presidentti Donald Trumpin kanssa 6. tammikuuta 2021. McCarthyn tiedetään keskustelleen presidentin kanssa ennen ja jälkeen mellakan sekä sen aikana.

Erityisesti komiteaa kiinnostaa puhelu, jonka McCarthy kävi Trumpin kanssa mellakan aikana. Hän on aikaisemmin kuvaillut puhelua hyvin kiihtyneeksi.

McCarthy tiedotti keskiviikkona, että hän ei aio tehdä yhteistyötä tutkintakomitean kanssa.

– Kongressiedustajana ja ryhmänjohtajana en kadu enkä ole tyytyväinen ilmoittaessani, että olen päättänyt olla osallistumatta tämän komitean vallan väärinkäyttöön, joka tahraa tämän instituution ja aiheuttaa sille harmia tulevaisuudessa, McCarthy muotoili tiedotteessa.

McCarthyn pyytäminen haastatteluun kertoo The New York Timesin mukaan siitä, että tutkintakomitea ei arkaile lähestyä kovan luokan poliitikkoja tutkiessaan Trumpin osuutta Capitolin mellakkaan. McCarthy on tähän mennessä korkea-arvoisin henkilö, joka on muodollisesti pyydetty haastatteluun.

Mellakan jälkeen McCarthy tuomitsi väkivallan ja katsoi Trumpin olevan vastuullinen syntyneestä tilanteesta. McCarthyn näkemykset kuitenkin muuttuivat, kun hän tapasi Trumpin tämän Floridan huvilalla Mar-a-Lagossa tammikuun 2021 loppupuolella.

Työskentelynsä aikana komitea on haastatellut yli 300:a ihmistä, haastanut yli 50 todistajaa sekä kerännyt kymmeniätuhansia dokumentteja.

