Ranskan poliisi pidätti miehen epäiltynä brittiperheen ja pyöräilijän murhista Alpeilla vuonna 2012 – ratkeaako murhamysteeri viimein?

Ranskan poliisi on pidättänyt henkilön epäiltynä brittiperheen sekä paikallisen pyöräilijän murhista, jotka tapahtuivat Ranskan Alpeilla vuonna 2012. Reutersin mukaan asiasta tiedotti keskiviikkona Annecyn syyttäjä Line Bonnet.

Mysteerinä jo vuosikymmenen ajan pysynyt murhatapaus herätti aikanaan suurta huomiota maailmalla. AFP kuvailee pidätystä ”harvinaiseksi käänteeksi yhdessä Ranskan pahamaineisimmista ratkaisemattomista tapauksista”.

Irakilaislähtöinen perhe asui Britanniassa Lontoon eteläpuolella, Surreyn maaseudulla. Insinööri Saad al-Hilli, 50, hänen hammaslääkärinä työskennellyt puolisonsa Iqbal, 47, sekä tämän 74-vuotias äiti Suhaila al-Allaf ammuttiin kuoliaaksi perheen autoon, kun he olivat viettämässä telttailulomaa Chevalinen kylän lähellä syyskuussa 2012.

Murhapaikalta löydettiin ammuttuna myös paikallinen pyöräilijä Sylvain Mollier, 45, jonka uskotaan osuneen paikalle sattumalta.

Poliisit työskentelivät murhattuna löytyneen al-Hillin perheen auton luona Chevalinen kylän lähellä Ranskan Alpeilla syyskuussa 2012.

Syyttäjien mukaan jokaista uhria oli ammuttu ainakin kolme kertaa. Kullakin uhreista oli ainakin yksi laukaus kohdistettu päähän.

Veriteosta selvisivät hengissä ainoastaan perheen 7- ja 4-vuotiaat tyttäret, joista vanhempi Zainab sai vakavia kallovammoja. Zainabilla oli myös pahoinpitelyvammoja kehossaan.

Nuorempi tytär Zeena puolestaan vietti ennen löytymistään kahdeksan tuntia piiloutuneena autoon ruumiiden kanssa, sillä hän oli liian peloissaan liikkuakseen.

BBC:n mukaan tyttäret ovat eläneet murhan jälkeen uusilla henkilöllisyyksillä. Heitä kuultiin tapaukseen liittyen edellisen kerran vuonna 2020.

Tapausta on tutkinut sekä Ranskan että Britannian poliisi, jotka kumpikin ovat pitäneet vuosien varrella yllä useita tutkintalinjoja. Mahdollisiksi motiiveiksi on epäilty esimerkiksi rahaa koskevaa perheriitaa sekä al-Hillin työtä satelliitti-insinöörinä.

Ranskalaisen BFM TV:n mukaan epäilty on mies, jota on kuulusteltu tapauksen tutkinnassa aiemminkin, mutta ei tähän mennessä koskaan pidätetty. Hänen asuntoonsa on tehty kanavan mukaan kotietsintä.

AFP:n mukaan nyt tehty pidätys antaa poliisille valtuudet suorittaa kotietsintöjä sekä tarkastaa epäillyn liikkeitä murhien aikaan. Uutistoimisto kertoo pidätyksen tapahtuneen Alpeilla sijaitsevassa Chambéryn kaupungissa.

Lisätietoja asiasta kerrotaan julkisuuteen syyttäjien mukaan vasta sitten, kun epäillyn tutkintavankeutta on jatkettu.

Tapausta on tutkittu Englannin kanaalin molemmin puolin. Pian murhien jälkeen brittipoliisit vartioivat al-Hillin perheen kotitaloa Surreyn maaseudulla sijaitsevassa Claygaten kylässä.

10-vuotisen tutkinnan aikana on pidätetty useita epäiltyjä, mutta toistaiseksi yhtäkään syytettä ei ole nostettu. Vuonna 2013 Britanniassa pidätettiin Saad al-Hillin veli Zaid al-Hilli, joka kuitenkin vapautettiin seuraavana vuonna todisteiden puuttuessa.

Läheisissä väleissä olleet veljekset olivat riitautuneet vanhemmiltaan perimänsä talon vuoksi vuosia ennen murhaa. Poliisin tapauksen vuoksi pitkään etsimä pyöräilijä osoittautui puolestaan täysin sivulliseksi, kun hänet lopulta tunnistettiin vuonna 2014

Esille on aiemmin noussut myös epäily, jonka mukaan 8-vuotiaan Maëlys de Araujon sekä liftaamassa olleen sotilaan murhista samoilla seuduilla tuomittu ex-sotilas Nordahl Lelandais liittyisi myös brittiperheen murhaan. Miehen yhteys tapaukseen on kuitenkin sittemmin suljettu pois.

