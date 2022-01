Tutkijat: Omikronhuippu lähellä Britanniassa ja Yhdysvalloissa – eriskummallinen syy ajanut viruksen nurkkaan

Tiedemiehet ovat nähneet merkkejä omikronmuunnoksen aiheuttamien koronatartuntojen taittumisesta Britanniassa ja Yhdysvalloissa.

Tutkijoiden mukaan omikronin aiheuttamien tartuntojen määrä on ehkä saavuttanut huippunsa Britanniassa ja Yhdysvalloissa, ja tartuntalukemat saattavat vähentyä dramaattisesti, kertoo uutistoimisto AP.

Syy tartuntojen vähenemiseen olisi selkeä: viruksella ei pian ole kehen tarttua. Omikronmuunnoksen on todettu tarttuvan erittäin herkästi, joten se on levinnyt niin nopeasti, että tartunta-alttiiden määrä on pienentynyt.

– Tartunnat tulevat laskemaan yhtä nopeasti kuin kasvoivat, sanoo professori Ali Mokdad Washingtonin yliopistosta Seattlesta.

Lue lisää: Monet maat lieventävät korona­rajoituksia omikronista huolimatta – näin asiaa perustellaan

Yliopiston omien ennustemallien mukaan päivittäisten koronatartuntojen määrä Yhdysvalloissa nousee 1,2 miljoonaan tapaukseen 19. tammikuuta mennessä ja sitten laskee jyrkästi.

– Yksinkertaisesti siksi, koska kaikki jotka voivat saada tartunnan, ovat sen silloin saaneet, toteaa Mokdad.

Washingtonin yliopiston monitahoisen laskelmamallin mukaan Yhdysvaltain päivittäiset tartunnat saavuttivat huippunsa jo viikko sitten, 6. tammikuuta. Laskelmissa, joihin oli arvioitu mukaan myös testaamattomat tapaukset, päädyttiin siihen, että tuolloin tartuntoja olisi todellisuudessa ollut jopa 6 miljoonaa päivässä.

Lue lisää: Omikron-aallon kurittamassa New Yorkissa tartunta­luvut huipussaan – mutta pahin on vielä edessä

Myös Britanniassa ovat tartuntamäärät laskeneet viime viikolla. Tammikuun alussa todettiin enimmillään yli 200 000 tartuntaa päivässä, mutta viime viikolla määrä oli 140 000, ilmenee brittihallinnon julkistamista tiedoista.

Samaan aikaan asiantuntijat varoittavat, ettei pandemian seuraavan vaiheen kehittymisestä ole vielä varmuutta. Tartuntojen tasaantuminen ja laskeminen eivät tapahdu yhtä aikaa tai samaan tahtiin jokaisessa maassa, joten sairaalat kuormittuvat koronapotilaista vielä viikkojen tai kuukausien ajan.

– Vaikka olisimme jo palaamassa rinnettä alas, tulee tartunnan saamaan vielä runsaasti ihmisiä, huomauttaa Lauren Ancel Meyers Texasin yliopistosta, jonka oma koronamallinnus ennustaa raportoitujen tartuntojen saavuttavan huippunsa viikon sisään.