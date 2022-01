Quebec alkaa kerätä terveys­veroa rokottamattomilta – ”Kyse on oikeuden­mukaisuudesta”

Kanadalaisprovinssi on erittäin hankalassa tilanteessa taistellessaan koronavirusta vastaan.

Kanadassa Quebecin provinssi aikoo alkaa kerätä terveysveroa asukkailta, jotka eivät ole rokottautuneet koronavirusta vastaan. Asiasta kerrotaan BBC:n verkkosivuilla.

Quebecissä on raportoitu eniten koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia Kanadassa. Uusien tartuntojen määrä on provinssissa jyrkässä nousussa.

Vain noin 15 prosenttia Quebecin asukkaista on rokottamattomia, mutta heidän osuutensa sairaalahoitoa vaativissa koronatapauksissa on noin puolet.

Liittovaltion tietojen mukaan hieman yli 84 prosenttia Quebecin asukkaista oli saanut vähintään yhden rokoteannoksen 1. tammikuuta mennessä.

Quebecin pääministeri Francois Legault kertoi BBC:n mukaan tiedotustilaisuudessa, ettei uuden veron suuruudesta ole vielä päätetty, mutta se on ”merkittävä”.

– Mielestäni siinä on juuri nyt kyse oikeudenmukaisuudesta sitä 90 prosentin väestöosuutta kohtaan, joka on tehnyt uhrauksia. Mielestäni me olemme heille tällaisen toimenpiteen velkaa, Legault totesi.

Viime viikolla provinssi ilmoitti, että kannabiksen ja alkoholin ostamiseen tarvitaan jatkossa rokotustodistus. Lisäksi on määrätty ulkonaliikkumiskielto, joka on voimassa päivittäin kello 22.00–05.00.

Tiistain tietojen perusteella koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on raportoitu Quebecissä yhteensä 12 028. Vuorokauden aikana uusia kuolemia kirjattiin 62.

Provinssin suurimmassa kaupungissa Montrealissa sairaalapaikat ovat loppumassa ja muuta sairaanhoitoa on jo rajoitettu.