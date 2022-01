Kirja: Prinsessa Latifaa pakenemaan auttanut Tiina Jauhiainen suljettiin Dubaissa terroristien vankilaan – pahin pelko syntyi kuulustelijan sanoista

Dubain hallitsijan tyttären epäonnistunutta pakoyritystä ja sen seurauksia kerrataan keskiviikkona ilmestyvässä Johanna Elomaan kirjassa Prinsessan pako (WSOY).

Keväällä 2018 maailmalle levisi uutinen Dubain hallitsijan 33-vuotiaan tyttären katoamisesta Intian rannikolla. Vaikka epäuskottavalta kuulostanut tapaus ei yltänyt aluksi maailman suurimpien tiedotusvälineiden otsikoihin, Suomessa siitä kiinnostuttiin nopeasti, kun kävi ilmi, että prinsessa Latifa al-Maktoumin mukana oli kadonnut myös Dubaissa asunut iisalmelaislähtöinen Tiina Jauhiainen.

Itseään koskeneista uutisista Jauhiainen ei kuitenkaan tuolloin tiennyt, sillä hän oli viettänyt jo yli viikon Dubain keskusvankilassa, pahamaineisessa laitoksessa, joka on tarkoitettu Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien kansallista turvallisuutta vaarantaville vangeille. Sellaisia ovat esimerkiksi Isis- ja al-Qaida-terroristijärjestöjen jäsenet.

Keskiviikkona julkaistavassa, Johanna Elomaan kirjoittamassa kirjassa Prinsessan pako (WSOY) Jauhiainen kertoo uskovansa, että julkisuudella oli iso osansa siinä, että hän pääsi lopulta ehjänä ulos vankilasta ja Suomeen. Hänelle jäi vaikutelma, että Dubain viranomaiset olisivat pitäneet hänet mieluummin Arabiemiraateissa valvovan silmänsä alla.

Tiina Jauhiainen asuu nykyään Lontoossa. Hän kertoo tienneensä jo pakomatkan suunnitteluvaiheessa, että Dubaihin hänellä ei enää koskaan tule olemaan asiaa.

Kirja taustoittaa tapausta jo varhain maailmalle suunnanneen Jauhiaisen elämäntarinalla sekä kertaa hänen epätavallista ystävystymistään täysin erilaisesta maailmasta lähtöisin olevan prinsessa Latifaan. Ääneen pääsevät myös Jauhiaisen perhe ja ystävät.

Teoksessa palataan pakomatkan dramaattisiin käänteisiin, jotka kärjistyivät lopulta intialaisten kommandojoukkojen tekemään väkivaltaiseen hyökkäykseen Latifan, Jauhiaisen sekä yrityksessä mukana olleen ranskalaisen Hervé Jaubertin pakoaluksenaan käyttämälle Nostromo-purjelaivalle.

Pakomatkan vaiheet ovat olleet julkisuudessa esillä useaan otteeseen aiemminkin, mutta hiukan vähemmälle huomiolle ovat sen sijaan jääneet sen jälkeiset tapahtumat, joita Prinsessan paossa niin ikään avataan. Lisäksi tarina sisältää kiinnostavia yksityiskohtia ja huomioita muun muassa Dubain hovin yltäkylläisestä elämästä, jossa lämpimille perhesuhteille ei kaikesta päätellen liiemmin anneta arvoa.

Dubain prinsessa Shamsaa ei ole nähty julkisuudessa sitten vuonna 2000 Britanniassa tapahtuneen pakoyrityksensä. Kuva Shamsasta on otettu 1990-luvun loppupuolella.

Jauhiainen kertoo muun muassa tavanneensa peräti kaksi kertaa Latifan vanhemman sisaren prinsessa Shamsan. Shamsan yritys paeta itsenäiseen elämään katkesi karusti Britanniassa jo kesällä 2000, kun Dubain hallitsija Muhammad ibn Rashid al-Maktoum järjesti tyttärensä kaappauksen takaisin kotimaahan. Vuosia palatsissa lukkojen takana ja vahvasti lääkittynä pidetyn prinsessan karu kohtalo nousi esille jälleen, kun hänen pikkusiskonsa pakoyritys paljastui maailmalle.

Ensimmäisen kerran Jauhiainen tapasi Shamsan ohimennen vuonna 2011, kun Latifa esitteli kaksikon toisilleen hallitsijaperheen omistamalla Zabeel Clubin yksityisalueella Dubaissa. Tuolloin nainen vaikutti Jauhiaisen mukaan ystävälliseltä, mutta jokseenkin poissaolevalta.

Muutaman vuoden päästä Latifan toisen siskon häissä tapahtuneella toisella kohtaamisella Jauhiainen ei ollut enää tunnistaa Shamsaa.

Hän oli niin laiha. Hänellä oli upea punainen mekko, mutta sen sisällä pelkkää luuta ja nahkaa. Muutos oli hämmästyttävä. Kun olin nähnyt Shamsan ensimmäistä kertaa Zabeel Clubilla, hän oli täysin eri näköinen. Vasta kun Latifa kertoi kaiken, ymmärsin, että painon vaihtelu johtui vahvasta lääkityksestä.

Pakoon kotimaastaan pyrkinyt prinsessa Latifa on yksi Dubain hallitsijan kolmesta Latifa-nimisestä tyttärestä.

Shamsa vaikuttaa kuitenkin pitäneen kiinni unelmastaan. Jauhiaisen mukaan prinsessan hallusta löydettiin vielä keväällä 2017 puhelin, jolla tämä oli yrittänyt ottaa yhteyttä sekä Britannian poliisiin että Guardianin toimittajaan, johon hänellä oli ollut kontakti pakoyrityksensä jälkeen 17 vuotta aiemmin. Cambridgen poliisilta Jauhiainen kertoo myöhemmin kuulleensa, että tapauksen tutkinta olisi käynnistetty tuolloin uudelleen, mikäli yhteys Shamsaan ei olisi katkennut.

Vuoden 2000 elokuun jälkeen Shamsa ei ole esiintynyt julkisuudessa kertaakaan ja vielä vuonna 2018, kun me lähdimme Dubaista, hänen tilanteensa oli karmea. Shamsa oli jälleen lukittuna ja luultavasti vahvasti lääkittynä yhteen palatsin siivistä.

Shamsan tilanteen pahenemisen Jauhiainen uskoo vaikuttaneen suuresti myös Latifan halukkuuteen yrittää uutta pakoa. Latifan edellinen yritys vuosia aiemmin oli tapahtunut liiemmin suunnittelematta ja päättynyt kiinni jäämiseen sekä myös hänen kohdallaan muutaman vuoden vankeuteen.

Nostromo-alukselta Dubaihin viety Jauhiainen kertoo puhuneensa viranomaisten kuulusteluissa totta kaikista olennaisista asioista, sillä hän ei kokenut tehneensä mitään väärää eikä uskonut valehtelemisesta olevan mitään apua.

Vankilassa oli hänen mukaansa täysin hiljaista, eikä hän itse päässyt edes ulkoilemaan missään vaiheessa, saati syömään vankien yhteisiin tiloihin. Välillä Jauhiainen vietti useamman vuorokauden sellissään yksin ilman minkäänlaisia ihmiskontakteja ja päätteli vuorokaudenaikoja oven luukusta sisään työnnetyistä ruokalajeista.

Vartijoilta ja kuulustelijoilta Jauhiainen sai paikoin osakseen ivaa, halveksuntaa ja naureskelua, mutta fyysisen kidutuksen kohteeksi hän ei joutunut. Hän kertoo kuitenkin kuulleensa myöhemmin, että vankeja on kyseisessä laitoksessa kidutettu muun muassa sähkötuolin avulla.

Jossakin vaiheessa Jauhiainen muistaa kelanneen päässään robottimaisella äänellä puhuneen kuulustelijan sanoja, jotka osoittautuivat myöhemmin valheeksi. Niiden kuuleminen oli myös hetki, jolloin Jauhiainen koki pahinta pelkoa.

Me voimme tehdä sinulle ihan mitä tahansa. Kukaan ei tiedä, että olet täällä.

Lopulta Jauhiainen sai kuulla sheikki Muhammadin armahtaneen hänet. Tämän jälkeen kuulustelujen sävy muuttui hänen mukaansa täysin, ja niissä alettiin korostaa erityisesti hänen poikkeuksellista onnekkuuttaan asiassa.

Dubain sheikki Muhammad ibn Rashid al-Maktoum on myös Arabiemiirikuntien pääministeri sekä varapresidentti.

Vapautuakseen Jauhiaisen oli myönnyttävä allekirjoittamaan kasa arabiankielisiä asiakirjoja sekä tunnustamaan kaikki väitetyt rikoksensa videolla. Hän lupasi allekirjoituksellaan myös vaieta tapauksen yksityiskohdista sekä olla pitämättä enää koskaan yhteyttä Latifaan. Jauhiainen koki, ettei hänellä ollut vaihtoehtoja.

Mutta toki tiesin jo laittaessani nimeäni paperiin, etteivät heidän lakinsa pätisi missään muualla maailmassa, ja että minä tulisin todellisuudessa rikkomaan asiakirjan jokaista kohtaa.

Lopuksi Jauhiaisen oli vielä allekirjoitettava henkilökohtainen anteeksipyyntökirje sheikki Muhammadille, ennen kuin hänet saatettiin viranomaisten järjestämälle Kuopion-lennolle. Vielä lentokentällä Jauhiaista saattanut mies muistutti, kuinka onnekas tämä oli, koska oli saanut ”karmean” tekonsa anteeksi Dubain sheikiltä, vaikka oli ”puukottanut tätä selkään”.

Miehen viimeiset sanat Jauhiaiselle olivat pahaenteiset:

Tiedäthän sinä, mitä prinsessa Dianalle tapahtui. Se ei ollut onnettomuus.

Jauhiainen jatkoi vapauduttuaan työskentelyä ystävänsä vapauttamiseksi. Agenttielokuvalta kuulostaneeseen tarinaan suhtauduttiin maailmalla edelleen varsin skeptisesti ja erityisesti Britanniassa järkyttävien väitteiden julkaisua harkittiin pitkään, sillä sheikki Muhammad tunnetaan saarivaltiossa myös kuningatar Elisabetin hyvänä ystävänä sekä merkittävänä maanomistajana.

Jauhiaisen mukaan kyseenalaistaminen kuitenkin loppui, kun BBC julkaisi toukokuussa 2018 Newsnight-ajankohtaisohjelmassa katsauksen, johon myös Jauhiaista oli haastateltu. Samoihin aikoihin YK alkoi penätä Dubain hallinnolta todisteita Latifan elossa olemisesta.

Latifan kohtalo sai valtavan näkyvyyden viimeistään BBC:n loppuvuodesta 2018 julkaiseman dokumentin myötä. Seuraavana päivänä Dubain hovi mursi ensimmäistä kertaa hiljaisuutensa ja tiedotti Latifan olevan ”perheensä luona turvassa”.

Suurin läpimurto tapauksessa saatiin vasta 5. maaliskuuta 2020, jolloin Britannian korkein oikeus julisti Dubain sheikki Muhammadin syyllistyneen kahden aikuisen tyttärensä sieppauksiin.

Korkeimman oikeuden päätöksen jälkeen myös kuningatar kieltäytyi esiintymästä enää valokuvissa sheikin seurassa. Hallitsijan maine oli saanut Britanniassa ja myös sen ulkopuolella valtavia kolhuja.

Kyse oli valtavaa julkisuutta saaneesta avioero-oikeudenkäynnistä, jossa osapuolina olivat sheikki Muhammad sekä hänen puolisonsa ja kahden lapsensa äiti, prinsessa Haya. Tuomarin päätöksellä lasten huoltajuus määrättiin äidille, ja yhtenä merkittävänä syynä siihen oli lausunto, jonka Jauhiainen kävi antamassa oikeudessa prinsessa Hayan edustajien pyynnöstä.

Lausunnossaan tuomari Andrew McFarlane kertoi pitävänsä Jauhiaista vakuuttavana henkilönä ja hänen esittämiään todisteita raskauttavina. Jauhiainen ei koskaan tavannut itse prinsessa Hayaa, mutta tämä välitti hänelle myöhemmin viestin, jossa kertoi jäävänsä suomalaiselle kiitollisuudenvelkaan.

Jauhiainen mainitsee myös mahdollisesti keventäneensä jäykän oikeudenkäynnin tunnelmaa käveltyään todistajanaitioon katseet selässään. Hänen takkinsa jäi nimittäin kiinni aition tuolin jalkoihin ja tuoli jumittui paikalleen.

Yritin kiskoa vaatetta vaivihkaa ja sitten vähän rivakammin irti. Tuomari Andrew McFarlane oli vanhempi mieshenkilö, joka katsoi minua alta kulmien hieman huvittuneena. Eturivissä istui prinsessa Haya asianajajineen. Tilanne oli hyvin virallinen ja minua hermostutti etukäteen. Olin ensimmäistä kertaa todistajana oikeudessa. Kenties alun episodi takkini ja tuolini kanssa hivenen laukaisi sitä jännitystä.

Aviomiestään Britanniaan paennut prinsessa Haya lähetti Tiina Jauhiaiselle avioero-oikeudenkäyntinsä jälkeen viestin, jossa kertoi jäävänsä tälle kiitollisuudenvelkaan.

Dramaattisesta pakomatkasta Intian valtamerellä on kulunut pian neljä vuotta, mutta edelleen avoinna on se oleellisin kysymys: missä on prinsessa Latifa ja mikä on hänen todellinen tilanteensa?

Keväällä 2019 Jauhiainen sai varovaisen yhteydenoton, joka johti yhteyden muodostumiseen vankeudessa pidetyn Latifan kanssa. Välikätenä toimi oman henkensä uhalla henkilö, joka vieraili säännöllisesti prinsessan luona vankilaksi muutetussa huvilassa monille suomalaisturisteillekin Dubaissa tutuksi tulleella Jumeirahin alueella.

Kirjeiden ja puhelimen välityksellä käydyt keskustelut katkesivat kuitenkin heinäkuussa 2020, eikä Jauhiainen ole sen jälkeen ollut yhteydessä ystäväänsä.

Kun BBC julkaisi viime helmikuussa uuden dokumentin Jauhiaisen ja Latifan salaisesta yhteydenpidosta, tapaus sai entistä enemmän huomiota myös valtiojohtajatasolla. Myös YK on vaatinut edelleen todisteiden penäämistä Dubain hallinnolta.

Latifan vapauttamista ajanut FreeLatifa-kampanja sai virallisen päätöksensä viime kesänä, kun Latifa oli tavannut siinä mukana olleen serkkunsa Marcus Essabrin Islannissa. Jo tätä ennen Instagramiin oli ilmestynyt useita kuvia, joissa Latifa poseerasi ystäviensä kanssa Dubaissa ostoskeskuksessa sekä myös ulkomailla.

Kirjassa Jauhiainen pohtii, että Latifa saattaa olla päässyt isänsä kanssa jonkinlaiseen kompromissiin, jolla hän on saavuttanut ainakin osittaisen vapauden. Toisaalta hän ei pidä mahdottomana sitäkään, että Instagramissa julkaistut kuvat olisivat vain sheikin keino päästä todisteiden esittämisestä vähin äänin.

Olen iloinen, jos Latifa voi nyt elää sellaista elämää kuin hän haluaa. Mutta pitääkö se paikkansa? Se on yhä varmistamatta. Ainakin näennäisesti hänen olonsa ovat paremmat kuin viimeiseen pariin vuosikymmeneen. Se on todennäköisesti vaatinut Latifalta tiettyjä myönnytyksiä isälleen. Kenties hän on myös luvannut, ettei ota enää milloinkaan minuun yhteyttä.

Ystävän avuksi hurjaan pakosuunnitelmaan heittäytyminen ja sen jälkiseuraukset ovat tehneet 45-vuotiaasta iisalmelaisesta hänen omien sanojensa mukaan ”täysin vahingossa” ihmisoikeusaktivistin. Jauhiainen kertoo vasta viime aikoina tajunneensa, että Latifan pakoyritys tulee jäämään historiaan ja kenties määrittämään myös häntä koko loppuelämän ajan.

Jauhiaiselta kysytään toisinaan edelleen, oliko kaikki sen arvoista. Vastaus on ehdoton ”kyllä”.

Olen kasvanut näiden vuosien aikana ihmisenä ja tavannut matkan varrella upeita ihmisiä. Tämä kaikki on tuonut esille valtavia epäkohtia naisten oikeuksiin liittyen, ja aion jatkaa niiden puolesta kampanjointia ja taistelemista jatkossakin.

Latifan kohtalo on siis edelleen osin hämärän peitossa. Kirjan mukaan Jauhiaisella on kuitenkin vahva tunne siitä, että Nostromo-aluksen maaliskuussa 2018 karusti päättynyt matka ei jäänyt hänen viimeiseksi kohtaamisekseen Latifan kanssa.

Jutussa olevat kursivoidut lainaukset ovat WSOY:n keskiviikkona julkaistusta Johanna Elomaan kirjasta Prinsessan pako (WSOY).