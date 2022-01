Nainen oli saanut käännytyspäätöksen vuonna 2020 ja viime syksynä hänet oli etsintäkuulutettu.

Poliisi kävi joulukuun lopussa Ruotsin pääministerin Magdalena Anderssonin asunnolla Nackassa, Expressen on paljastanut. Syynä oli murtohälytys. Paikan päällä paljastui, ettei kyse ollutkaan murrosta vaan paikalla olleet siivoojat olivat vahingossa laukaisseet hälytyksen.

Poliisi otti kuitenkin kiinni yhden henkilön. Noin 25-vuotiaalla nicaragualaisnaisella ei ole oleskelulupaa ja hänet oli etsintäkuulutettu.

Tapaus on herättänyt runsaasti keskustelua pääministerin turvallisuudesta ja Ruotsin turvallisuuspoliisia on kritisoitu siitä, ettei siivousfirman työntekijöiden taustoja olisi tarkistettu. Esimerkiksi turvallisuusasiantuntija Dick Malmlund piti SVT:n haastattelussa tilannetta ”käsittämättömänä”.

Turvallisuuspoliisi ei ole kommentoinut tapauksen yksityiskohtia.

Siivousfirman mukaan laittomasti Ruotsissa oleskelleen naisen tarkoituksena ei ollut mennä pääministerin asuntoon eikä hän ole ollut siellä aiemmin. Nainen kiistää työnantajan väitteen ja sanoo Expressenin tuoreessa jutussa, että hän oli menossa asuntoon ja että hän on syksyllä ollut asunnon sisällä. Epäselvää on syksyn vierailun ajankohta – on mahdollista, että Andersson ei ollut tuolloin vielä pääministeri vaan valtiovarainministeri Stefan Löfvenin hallituksessa.

– Tämä oli toinen kerta, kun olin menossa asuntoon, nainen sanoi Expressenille.

Hän sanoo kuulleensa ensimmäisellä kerralla, että talossa asui ministeri. Hän sanoo, ettei tiennyt, että asunto on pääministerin.

– Tiesin, että kyse on jostain tärkeästä, mutta en sitä, että niin korkean tason henkilöstä. Se on talo, jossa ei ole mitään turvatoimia, sitä ei vartioida. Toki siellä sisällä on kameroita, mutta se on yksinkertainen, tavallinen talo. Kukaan ei voisi ajatella, että siellä asuu pääministeri. Ei ikinä.

Kyse on Anderssonin siviiliasunnosta. Hän on asunut 18. joulukuuta lähtien pääministerin virka-asunnossa.

Nainen on nyt poliisin hallussa ja häntä uhkaa käännytys. Hän on kirjoittanut avoimen kirjeen Ruotsin kuninkaalle Kaarle Kustaalle ja pyytänyt, että saisi jäädä Ruotsiin.

Pääministeri Andersson sanoi Aftonbladetille lähettämässään tekstiviestissä irtisanoneensa siivousfirman ja että viranomaiset tutkivat tapausta.

– Oletan, että viranomaiset tutkivat tämän perin pohjin ja kartoittavat, mitä on tapahtunut. Muuten en koskaan kommentoi turvallisuustilannettani, Andersson viestitti.

Hän myös harmitteli sitä, että hänen palkkaamansa yritys oli käyttänyt pimeää työvoimaa.

– Se, että jopa me, jotka haluamme toimia oikein, kohtaamme tällaisia toimijoita, jotka eivät ole vakavasti otettavia, osoittaa, että meidän pitää jatkaa poliittisia toimia kaikenlaisten petosten torjumiseksi.