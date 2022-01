Tunnustusvideon ”terroristi” paljastui kuuluisaksi pianistiksi – Kremlin mukaan kyseessä on yksittäinen erehdys Kazakstanin viranomaisilta

Virheellisesti pidätetty ja pahoinpidelty jazzmuusikko Vikram Ruzahunov on pelkkä yksittäistapaus eikä siitä pidä tehdä johtopäätöksiä Kazakstanin viranomaisten toiminnasta mellakoiden tukahduttamisessa, korosti Venäjän presidentin lehdistösihteeri Dmitri Peskov.

Pahoinpidellystä Vikram Ruzahunovista julkaistiin Kazakstanin televisiossa tunnustusvideo. Sukulaiset ja fanit tunnistivat heti, että ”työtön ulkomaalainen terroristi” on kuuluisa muusikko Kirgisiasta.

Kazakstanin viranomaisten mukaan maan mellakoissa on pidätetty tuhansia ihmisiä, joiden joukossa on lukuisia ”ulkomaalaisia terroristeja” muun muassa Kirgisiasta, Uzbekistanista, Tadzhikistanista, Afganistanista ja Lähi-idän maista.

Viranomaiset ovat julkaisseet pidätetyistä henkilöistä myös tunnustusvideoita, joita on näytetty Kazakstanin televisiossa varoitukseksi muille mahdollisille protestoijille.

Yksi ensimmäisistä tunnustusvideoista oli kuvattu nuoren kirgiisimiehen kuulusteluista. Mies kertoi lentäneensä varta vasten Almatyyn osallistuakseen tammikuun alun mellakoihin.

Mies kuvaili saaneensa tuntemattomilta henkilöiltä lentoliput ja 90 000 tengeä (noin 180 euroa) palkkioksi siitä, että hän osallistuisi katuprotesteihin. Miehen kasvoilla näkyi runsaasti ruhjeita

– Olen työtön, joten suostuin, mies kertoi videolla.

(Alla näkyy Vikram Ruzahunovin ”tunnustusvideo”.)

Kun video oli esitetty Kazakstanin televisiossa, lukemattomat ihmiset tunnistivat välittömästi, että tunnustaja on kuuluisa kirgisialainen jazzmuusikko Vikram Ruzahunov, 35. Pianistin tuntevat ihmiset eivät uskoneet hetkeäkään, että Ruzahunov voisi olla syyllistynyt mihinkään laittomuuksiin, joten he käynnistivät kampanjan hänen vapauttamisekseen.

Kirgisian turvallisuusneuvoston johtaja Kamtshybek Tashijev liittyi pian Ruzahunovin puolustajiin.

– Hän ei ole terroristi. Hän on tavallinen ihminen, muusikko ja kunnon mies. Olemme tarkistaneet kaikkia meidän kanaviamme pitkin, että hän ei ole osallistunut mellakoihin eikä katuprotesteihin, Tashijev sanoi paikallisille toimittajille.

Ruzhahunov tunnetaan laajasti sekä kotimaassaan Kirgisiassa että Kazakstanissa, jossa hän on käynyt usein esiintymässä. Miehen sukulaisten mukaan hän oli lentänyt nytkin Almatyyn konserttimatkalle. Kirgisiassa hänellä on oma jazzorkesteri ja jazzfestivaali Bishkekissä.

(Alla näkyy Vikram Ruzahunovin trion musisointia.)

Maanantaina Ruzahunovin tarina sai onnellisen käänteen siinä mielessä, että Kazakstanin viranomaiset vapauttivat hänet ja hänet lennätettiin takaisin kotimaahansa.

Vapautumisensa jälkeen Ruzahunov antoi tv-kameroille uuden lausunnon, joka tuntui kuitenkin vain syventävän miehen kohteluun liittyvää mysteeriä.

Ruzahunov korosti nyt videolla, että häntä ei pahoinpidelty vankeudessa, vaan hän oli saanut kasvoillaan näkyvät ruhjeet ja mustelmat ainoastaan sekavan pidätystilanteen yhteydessä. Lisäksi hän kertoi, että hän oli itse päättänyt valehdella kuuluisteluissa tunnustuksen, koska hän uskoi siten pääsevänsä nopeasti takaisin kotimaahansa.

– Kun olin pidätettynä, kuulin muilta samassa sellissä olleilta henkilöiltä, että jos ilmoittaa olleensa mukana mielenosoituksissa, niin saa heti karkotuksen takaisin kotimaahan. Se oli sellainen helppo tie, Ruzahunov selitti kameroille.

Ruzahunov kiitti lisäksi käsi sydämellä sekä Kirgisian että Kazakstanin viranomaisia siitä, kuinka hyvin hänen asiansa saatiin selvitettyä ja kuinka hän on nyt päässyt takaisin kotiin.

Kirgisia kuuluu yhtenä jäsenenä Venäjän johtamaan Kollektiiviseen turvallisuusjärjestöön, joka lähetti Kazakstanin presidentin pyynnöstä joukkoja tukahduttamaan katumellakoita.

Kun Kirgisia vaati Ruzahunovin vapauttamista, Kazakstanin viranomaiset kiistivät aluksi virheensä. He ilmoittivat, että videolla tunnustuksen tekevä mies on nimeltään Zakir Uburov, vuonna 1990 syntynyt työtön mies, kertoi venäjänkielinen BBC.

(Alla näkyy kooste Ruzahunovin tapauksesta ja hänen selityksensä sille, miksi hän tunnusti tarkoituksella syyllisyytensä.)

Ruzahunovin pidätyksestä ehti nousta niin iso skandaali, että myös Venäjän presidentin Vladimir Putinin lehdistösihteeri Dmitri Peskov joutui ottamaan siihen kantaa. Muusikon kohtalosta kertoi sitä ennen muun muassa englanninkielinen RT-kanava tässä jutussaan.

Peskovin mukaan Ruzahunovin kohdalla tapahtunut virhe on yksittäinen tapaus eikä sen vuoksi pidä tehdä mitään johtopäätöksiä esimerkiksi sen suhteen, kuinka todellinen Kazakstanin kohtaama uhka ulkomaalaisten terroristien taholta oli.

– Ei tämä tarkoita mitään. Yksittäinen tapaus ei ole peruste rakennella mitään tendenssejä, ei varsinkaan tällaisten laajamittaisten tapahtumien osalta, jotka nähtiin edellisellä viikolla Almatyssä, Peskov sanoi uutistoimisto Ria Novostin mukaan.

Almatyssä poltettiin autoja mellakoissa, jotka saivat alkunsa tammikuun alussa ihmisten protestoidessa nestekaasun hinnankorotuksia vastaan.

Kazakstanin presidentti Kasym-Zhomart Tokajev kertoi aiemmin, että maassa on pidätetty ainakin 8 000 henkilöä osallisuudesta mellakoihin. Tokajevin mukaan kyseessä oli hyvin organisoitu ja valmisteltu aggressio, johon otti osaa ulkomaalaisia taistelijoita Afganistanista, Keski-Aasian maista ja Lähi-idästä.

– Tarkoituksena oli muodostaa maahamme kontrolloidun kaaoksen alueita, jonka jälkeen olisi seurannut vallankaappaus, Tokajev selitti.

Venäjän propagandassa on puolestaan väitetty, että Kazakstanin mellakat olisivat olleet lännen ja erityisesti Yhdysvaltain valmistelema värivallankumouksen yritys. Värivallankumouksen tukahduttamisesta puhui myös presidentti Putin, kun hän johti Kollektiivisen turvallisuusjärjestön(ODKB/CSTO) videokonferenssia maanantaina.

– Kollektiivisen turvallisuusjärjestön käyttöön ottamat keinot osoittivat, että me emme anna horjuttaa tilannetta meillä kotona emmekä anna toteuttaa niin kutsuttujen värivallankumousten skenaarioita, Putin sanoi Sputnikin mukaan viitaten Kazakstaniin lähetettyihin Venäjän johtamiin ODKB:n joukkoihin.

Valkovenäläinen toimittaja Hanna Ljubakova ihmetteli Twitterissä Ruzahunovin pidätystä monien muiden tavoin.

Ruzahunovin tunnustusvideon kuvaaminen ja jakaminen televisiossa oli Kazakstanin viranomaisilta kuin suoraan jatkoa tavalle, jolla Valko-Venäjän viranomaiset ovat kohdelleet itsevaltaisen Aljaksandr Lukashenkan hallinnon vastustajia.

Valko-Venäjällä pidätettyjä opposition kannattajia on uhkailtu ja pahoinpidelty, ja sen jälkeen heidät on pakotettu tunnustamaan videolle väitetyt rikoksensa.

Ihmisoikeusaktivistien mukaan pidätettyjen joukossa on lukemattomia täysin viattomia ihmisiä, jotka on saatu tunnustamaan mitä ihmeellisempiä rikoksia Lukashenkaa vastaan. ”Tunnustusvideoita” on sen jälkeen näytetty Valko-Venäjän televisiossa ja jaettu sosiaalisessa mediassa.