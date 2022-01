YK kritisoi Kazakstania, osa viime viikon levottomuuksiin vastanneista sotilaista oli sonnustautunut YK:n sinisiin kypäriin

Kazakstanissa on kuollut runsaasti ihmisiä levottomuuksissa.

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt kuvia, joissa useiden Kazakstanin hallinnon sotilaiden on nähty sonnustautuneen viime viikon levottomuuksien aikana maastopukuun ja sinisiin kypäriin, joissa on YK:n merkit.

Keski-Aasiassa sijaitseva Kazakstan julkaisi aiheesta lausunnon, jota uutistoimisto AFP kuvailee kiusalliseksi. Lausunnon mukaan kypärät olivat ainoat YK:n varusteet, joita sotilaat käyttivät.

YK kritisoi maata tapauksesta maanantaina ja järjestön edustaja painotti, ettei YK:n varusteita tulisi käyttää kuin virallisiin YK:n tehtäviin.

Kazakstanissa kuoli viime viikon levottomuuksissa ainakin reilusti toistasataa ihmistä ja tuhansia mielenosoittajia otettiin kiinni.