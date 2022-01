Brittimediassa kerrotaan kymmenmetrisestä kalaliskon fossiilista, joka löydettiin Midlandsissa viime vuonna.

Britannian Rutlandissa on tehty yksi maan kaikkien aikojen merkittävimmistä fossiililöydöistä, uutisoi Guardian-lehti verkkosivuillaan.

Esihistoriallisen ichthyosauruksen eli kalaliskon täydellinen luuranko löytyi keskisessä Englannissa sijaitsevalta Midlandsin alueelta helmikuussa 2021. Se on noin 10 metriä pitkä ja 180 miljoonaa vuotta vanha.

– Vaikka Britanniasta on löytynyt monia kalaliskojen fossiileja, on huomattavaa ajatella, että Rutlandin kalalisko on suurin luuranko, joka Britanniasta on koskaan löydetty. Se on todella ennennäkemätön löytö ja yksi merkittävimmistä löydöistä Britannian paleontologian historiassa, lajia tutkinut Dean Lomax kommentoi.

Brittiasiantuntijoista koostunut ryhmä kaivoi otuksen jäänteet esiin elokuun ja syyskuun aikana, kertoo Guardian.

– Usein ei pääse olemaan vastuussa erittäin tärkeän mutta erittäin hauraan ja noin painavan fossiilin turvallisesta nostosta. Se on vastuullista, mutta rakastan haasteita. Oli erittäin monimutkainen operaatio kaivaa esiin, tallentaa ja kerätä tämä tärkeä yksilö turvallisesti, konservaattori Nigel Larkin toteaa.

Kalaliskoja kutsuttiin ”merilohikäärmeiksi”, koska niillä oli tyypillisesti erittäin suuret hampaat ja silmät. Ensimmäiset fossiililöydöt niistä tehtiin jo 1800-luvun alkupuolella.

Matelijoihin kuuluneet kalaliskot kuolivat sukupuuttoon 90 miljoonaa vuotta sitten. Ne olivat pituudeltaan 1–25-metrisiä ja muistuttivat ruumiinrakenteeltaan hieman delfiineitä.

Samalta alueelta löydettiin kaksi epätäydellistä kalaliskon luurankoa jo 1970-luvulla. Ne olivat kuitenkin kooltaan huomattavasti pienempiä.