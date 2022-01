Kazakstanin presidentti: Venäjän johtamat joukot poistuvat maasta ”pian” – Putinilta tiukka lausunto

Maan viranomaisten mukaan ainakin 164 ihmistä on kuollut mielenosoitusten seurauksena.

Kazakstanin presidentti Kasym-Zhomart Tokajev on syyttänyt maan viime päivien levottomuuksia "vallankaappausyritykseksi".

Tokajev kertoi myös, että Venäjän johtaman IVY-maiden kollektiivisen turvallisuusjärjestön CSTO:n joukot poistuvat maasta pian. Hän ei kuitenkaan täsmentänyt ajankohtaa. Joukot matkustivat maahan viime viikolla antamaan sotilaallista apua presidentille protestien tukahduttamiseksi.

Kasym-Zhomart Tokajev.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin arvion mukaan nestekaasun paikallisten hintojen noususta alkaneiden mielenosoitusten syynä ovat kansalaisten perusoikeuksien laajamittaiset rikkomiset.

Maan viranomaisten mukaan ainakin 164 ihmistä on kuollut mielenosoitusten seurauksena. Maanantaina maan sisäministeriö kertoi, että lähes 8 000 ihmistä on otettu kiinni protestien vuoksi.

Vladimir Putin.

Venäjän presidentti Vladimir Putin taas sanoi Kazakstanin joutuneen ”kansainvälisen terrorismin” kohteeksi. Hän myös ilmoitti, että Venäjä ei salli vallankumouksia alueella.

Myös Putinin mukaan CSTO-joukot ovat Kazakstanissa vain ”rajoitetun ajan”.

Kazakstanin protesteista on ollut vaikea saada kuvaa, sillä kansainvälisten toimittajien työtä maassa on rajoitettu. Tämä on johtanut siihen, että protesteista on saatu pääasiassa vain Kazakstanin hallinnon välittämää tietoa.

Myös internet oli useita päiviä poikki. Tänään internetin kerrottiin jälleen alkaneen toimia Kazakstanin suurimmassa kaupungissa Almatyssa viiden päivän sulun jälkeen, kertoo uutistoimisto AFP:n kirjeenvaihtaja.

Myös internetin katkoksia monitoroiva NetBlocks kertoo, että internet näyttää palautuneen varsin laajasti koko Kazakstanissa.

Venäjän puolustusministeriön välittämää kuvaa venäläisjoukoista Almatyn lentokentällä sunnuntaina.

Levottomuudet alkoivat Mangistaun alueella Länsi-Kazakstanissa nestekaasun paikallisten hintojen noustua vuodenvaihteessa. Protestit laajenivat laajemmaksi tyytymättömyyden osoitukseksi muun muassa maan presidenttiä vastaan.

Sittemmin presidentti Tokajev tuli mielenosoittajien vaatimuksia vastaan, ja nestekaasun hintaa päätettiin laskea näiden vaatimusten mukaisesti.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin arvion mukaan mielenosoitusten syynä ovat kansalaisten perusoikeuksien laajamittaiset rikkomiset. Lisäksi järjestö huomautti, että maassa on jo vuosia rajoitettu opposition toimintaa ja estetty kansalaisten rauhanomaista protestointia, mikä on rikkonut näiden perusoikeuksia.

Kazakstanin presidentti Tokajev torjui jo perjantaina kehotukset neuvotteluista mielenosoittajien kanssa. Sen sijaan hän vakuutti, että "aseistetut bandiitit" tuhotaan ja valtuutti joukkonsa ampumaan tappavasti varoituksetta.