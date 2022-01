Los Angelesin poliisin toimia on ylistetty, kun heidän onnistui pelastaa maahan syöksyneen pienkoneen lentäjä kiperästä paikasta.

Erikoinen tapahtumasarja sai alkunsa sunnuntaina iltapäivällä, kun Whitemanin lentokentältä lähtenyt Cessna 17-kone syöksyi maahan pian nousun jälkeen. Kone päätyi keskelle läheisen junaradan tasoristeystä.

Paikalle saapuneet Los Angelesin poliisit alkoivat auttaa yksin koneessa ollutta lentäjää.

Poliisin vartalokameran videolta näkyy, kuinka poliisit saavat verisen lentäjän kiireellä ulos koneen hylystä raahaten hänet pois tasoristeyksestä.

– Go, go, go, go, go! huutavat poliisit – ja syystä.

Vain viisi sekuntia myöhemmin kone murskautuu ohiajavan matkustajajunan alle.

Lentäjä on toimitettu sairaalahoitoon, eikä hänen voinnistaan ole tietoa. Kukaan ei muu loukkaantunut turmassa.