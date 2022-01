Näin Saudi-Arabian prinsessa ja hänen tyttärensä päätyivät vankeuteen – oikeus­avustaja IS:lle: ”Hän on hukannut elämästään kolme vuotta, se on kamalaa”

Oikeusavustaja Henri Estramant sanoo, että prinsessa Basmahin ja tyttären vankeus oli täysin mielivaltainen.

Prinsessa Basmah, 57, on tunnettu saudiarabialainen oikeusaktivisti ja liikenainen. Kuva on otettu huhtikuussa 2017.

Kolme vuotta sitten maaliskuussa Saudi-Arabian prinsessa Basmah Bint Saud bin Abdulaziz Al Saudin, 57, ja tyttärensä Souhoud Al Sharifin, 30, katosivat kuin tuhka tuuleen. Prinsessa Basmah haettiin kotoaan Jeddasta ”kuninkaalliselle vierailulle”, ja kuukautta myöhemmin perhe kuuli, että naiset ovat joutuneet vankeuteen.

Prinsessa Basmah on liikenainen ja oikeusaktivisti, joka on muun muassa ajanut perustuslain uudistusta ja naisten aseman parantamista Saudi-Arabiassa.

Jo yksin se, että hän on ensimmäinen kuninkaallisen suvun naispuolinen jäsen, joka on poseerannut kuvissa kasvoineen, asettaa hänet vaaraan, kertoo hänen oikeusavustajansa Henri Estramant puhelimessa Ilta-Sanomille Saksasta käsin.

Lue lisää: Saudi-Arabian prinsessa vapautui vankeudesta lähes kolmen vuoden jälkeen

Prinsessa Basmahia epäiltiin passin väärentämisestä ja tämän tytärtä poliisin häiriköinnistä kiinniottotilanteessa.

– Ymmärrät varmaan, että ihminen on järkyttynyt, kun hänen äitinsä yhtäkkiä viedään kotoaan, Estramant sanoo.

Naisia pidettiin vankilassa lähes kolme vuotta. Heidät vapautettiin loppiaistorstaina 6. tammikuuta. Päällimmäinen tunne tällä hetkellä on helpotus siitä, että prinsessa ja hänen tyttärensä ovat päässeet muun perheensä luo, Estramant sanoo.

– Tytär on nuori ihminen. Hän oli opiskelija ja teki töitä äitinsä yrityksessä. Hän on hukannut elämästään kolme vuotta. Se on kamalaa.

” Ehkä Mohammed bin Salman päätti, ettei hän enää halua pitää syytöntä serkkuaan vankilassa.

Oikeusavustajan mukaan koko vankeus oli täysin mielivaltainen. Prinsessaa ja hänen tytärtään vastaan ei koskaan nostettu syytteitä, mikä Saudi-Arabian lain mukaan pitää tehdä 180 päivän aikana. Näin ollen heitä ei ole myöskään tuomittu mistään rikoksesta.

Henri Estramant on vuosien aikana ollut yhteydessä muun muassa Euroopan parlamentin jäseniin, Valkoiseen taloon ja Yhdistyneisiin kansakuntiin, jossa asia otettiin Estramantin mukaan erittäin vakavasti. Prinsessa ei ole saanut olla yhteydessä oikeusavustajaansa vankeuden aikana.

Naisia pidettiin lähes kolme vuotta korkean turvallisuustason Al-Ha'irin vankilassa, jossa heitä ei Estramantin mukaan kohdeltu hyvin. He ovat saaneet olla vaihtelevasti yhteydessä perheeseensä. Vastaavassa asemassa olevat miehet pannaan maassa viiden tähden hotelleihin, Estramant sanoo.

Ajanjakso oli raskas fyysisesti ja henkisesti, sillä naisilla ei ollut tietoa tulevasta tai siitä, kauanko vankeus tulee kestämään.

Kun prinsessa Basmah vangittiin, hän oli valmistelemassa lähtöä Sveitsiin, jossa hänellä on myös asunto, sillä hän tarvitsi sveitsiläisen lääkärin apua sydänvaivaansa. Estramant uskoo, että sydänvaiva on yksi syy, jonka takia naiset vapautettiin vankilasta kolmen vuoden jälkeen.

– He tietävät, ettei Saudi-Arabiassa ole erikoistunutta lääkäriä, joka osaisi auttaa häntä, Estramant sanoo.

Hän ei usko, että maan hallinto antaa prinsessan poistua Jeddan kaupungista, mutta hän pitää todennäköisenä, että tämän luokse lennätetään asiaan erikoistunut lääkäri.

Estramant ei osaa arvioida, mitä tulevaisuudelta on odotettavissa.

Saudi-Arabian hallinto ei ole ikinä julkisesti kommentoinut tapausta millään tavalla uutistoimisto Reutersin mukaan.

Prinsessa keskusteli Washington DC:ssa Lähi-idän instituutissa keväällä 2017 naisten asemasta Lähi-idässä.

Vangitseminen tuli prinsessalle täysin puun takaa. Estramant kertoo, että prinsessa oli varautunut siihen, että hänen liikkumistaan voitaisiin rajoittaa ja esimerkiksi ottaa pois passi. Passi häneltä oli otettu pois aiemminkin, kun hänet painostettiin naimaan jompikumpi hänelle esitellyistä sulhasehdokkaista. Hän ei olisi kuitenkaan osannut odottaa, että asiat menevät niin pitkälle, että hänet vangitaan.

Prinsessa Basmah vietti 2010-luvulla kuusi vuotta omaehtoisessa maanpaossa Britanniassa, Estramant kertoo. Basmah muun muassa perusti kaksi ravintolaa ja mediatoimiston Lontoossa sekä kirjoitti ahkerasti eri lehtiin. Hän on kirjoittanut myös kirjan The Fourth Way Law (2018), jossa hän esittelee kehittämäänsä teorian yhteiskunnan johtamismallista. Antamissaan haastatteluissa prinsessa on haastanut hillitysti maan johtoa.

Prinsessa Basmah on maan entisen kuninkaan Saudin tytär ja kruununprinssi Mohammad bin Salmanin serkku. Heidän yhteinen isoisänsä, kuningas Abdulaziz bin Abdul Rahman Al Saud perusti Saudi-Arabian kuningaskunnan 1932. Estramant kertoo, että serkukset ovat tavanneet pari kertaa kuninkaallisissa tapaamisissa. Kuninkaallinen suku on erittäin suuri, ja prinsessa Basmahilla on yli sata sisarusta.

Useita Saudi-Arabian kuninkaallisen perheen jäseniä on vangittu ja myös vapautettu viimeisen kymmenen vuoden aikana. Mohammad bin Salman nimitettiin kruununprinssiksi 2017, ja sen jälkeen puhuttiin puhdistuskampanjasta, jonka yhteydessä vankilan ovi heilahti tiheään. Hallinnon mukaan kyseessä oli korruption kitkemiskampanja.

Estramantin mukaan prinsessa Basmahia ei voitu tuomita tuolloin, koska hänen taustastaan ei löytynyt syytä korruptioepäilyihin. Oikeusavustajan mukaan prinsessa on viimeinen tai viimeisiä syyttömänä vankilassa istuneita kuninkaallisia. Vankilassa on yhä kuninkaallisen perheen jäseniä, mutta Estramantin mukaan ainakin osan heistä korruptiotuomiot ovat aiheellisia.

Estramant nostaa haastattelussa esiin sen, että maan kruununprinssi ja merkittävä johtaja bin Salman on nostanut naisia enemmän johtoasemiin. Yhteiskunnallisesti aktiivinen prinsessa saattoi muodostaa uhan maassa, jossa naisilla ei perinteisesti ole poliittista valtaa, Estramant arvioi.

Estramantin mukaan on epäselvää, miksi naiset päätettiin vapauttaa vankilasta juuri nyt. Osasyy lienee hänen mukaansa prinsessan terveydentila.

– Ehkä Mohammed bin Salman päätti, ettei hän enää halua pitää syytöntä serkkuaan vankilassa, hän toteaa.