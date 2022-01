Pohjoiskorealainen loikkari loikkasi Etelä-Koreasta takaisin pohjoiseen – NYT: paluu on mysteeri uusille ystäville

Entinen voimistelija Kim Woo-joo uhkasi kuolemaa kahdesti ja ylitti erittäin aseistetun Koreoiden rajavyöhykkeen.

Rajavyöhyke Koreoiden välillä on piikkilankaa ja kameroita täynnä. New York Timesin mukaan rajan yli loikanneen Kimin talvitakki ratkesi, ja aidan luo jäi höyheniä.

Pohjoiskorealainen mies ylitti uudenvuodenpäivänä Koreiden tarkkaan valvotun rajan ja palasi Pohjois-Koreaan. Vuotta aiemmin marraskuussa 2020 hän oli ylittänyt saman, vaarallisen rajan ja loikannut Pohjois-Koreasta Etelä-Koreaan.

Demilitarisoitu rajavyöhyke on neljä kilometriä leveä ja 250 kilometriä pitkä. Se on täynnä piikkilankaa, miinoja ja aseistettuja vartijoita. Rajavyöhykkeen ylittäminen on hengenvaarallista ja on erittäin harvinaista, että sama ihminen onnistuu siinä kahdesti.

Mies oli entinen voimistelija, mikä on saattanut auttaa häntä korkeiden aitojen yli kiipeämisessä. CNN:n mukaan mies havaittiin rajalla yhdeksän jälkeen illalla lämpökamerakuvasta, mutta sotilaat eivät löytäneet häntä.

Jälkikäteen valvontakameroilta nähtiin, että mies oli rajavyöhykkeellä ainakin neljän tunnin ajan ja useita tunteja, ennen kuin sotilaat havaitsivat hänet.

New York Times on saanut selville paljon tietoja miehen taustasta. Pohjoiskorealaiset Etelä-Koreassa asuvat loikkarit ovat nimenneet loikkarin Kim Woo-jooksi, 29. Heidän mukaansa miehellä oli ystäviä Etelä-Koreassa, ja näille miehen paluu Pohjois-Koreaan näyttäytyy mysteerinä.

Julkisuudessa on pohdittu, oliko mies vakooja, mutta Etelä-Korean hallituksen mukaan mitään siihen viittaavaa tietoa ei ole.

Kim löysi Etelä-Koreassa töitä siivousyrityksestä, joka keskittyy siivoamaan yöaikaan tyhjiä toimistorakennuksia. Hän asui Pohjois-Soulissa pienessä asunnossa, jonka vuokra vastaa 103 euroa kuukaudessa. Kimillä oli maksamattomia vuokra- ja sairasvakuutuslaskuja, kun hän lähti. Hän sai valtiolta kuukausittaista tukea 368 euroa vastaavan summan.

Korean niemimaan kahteen valtioon halkaiseva raja on 250 kilometriä pitkä ja neljä kilometriä leveä.

Pohjois-Koreasta etelään loikanneet ohjataan 12 viikon mittaiselle kurssille, jossa totutellaan elämään vapaassa valtiossa. Pandemian aikaan kursseilla on ollut tavallista vähemmän ihmisiä. Loikkariyhteisöstä kerrotaan New York Timesille, että Kim sai kurssilta kavereita.

Monien Etelä-Koreaan saapuneiden loikkarien on vaikea löytää oma paikkansa uudessa ja uudenlaisessa paikassa. Loikkarit ovat Etelä-Korean muuta väestöä useammin hyvin pienituloisia. Erään selvityksen mukaan 35 prosenttia loikkareista koki masennusoireita ja epätoivoa. Saman selvityksen mukaan 18,5 prosenttia oli ajatellut Pohjois-Koreaan palaamista. Syy oli useimmiten ikävä perhettä ja kotikaupunkia.

1950-luvulla soditun Korean sodan jälkeen noin 34 000 ihmistä on paennut pohjoisesta etelään. Tyypillisesti loikkarit kulkevat Pohjois-Koreasta Kiinaan, eikä näiden maiden välinen raja ole yhtä tiukoin vartioitu kuin Koreoiden raja.

Etelä-Koreasta pohjoiseen tapahtuneet rajanylitykset ovat olleet erittäin harvinaisia. New York Timesin mukaan on todennäköistä, että Kim Woo-joon tapausta tullaan käyttämään pohjoiskorealaisessa propagandassa esimerkkinä siitä, miten ikävää maiden rajan eteläpuolella on. Aiemmin maa on julkaissut videoita ja artikkeleita, joissa palanneet loikkarit kertovat etelässä kohtaamastaan kurjuudesta.

Kun Pohjois-Korea heinäkuussa 2020 kertoi julkisuuteen väitetysti ensimmäisestä koronatartunnasta maassa, diktatuurin valtiollisen uutistoimiston mukaan taudin toi maahan juurikin Etelä-Koreasta saapunut loikkari.

