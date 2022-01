Mellakat puhkesivat aivan naapurissa – Kazakstanissa asuva Katri havaitsi jo syksyllä jotain poikkeuksellista: ”Heitä oli paljon ja heitä oli kaikkialla”

Šymkentin kaupungissa asuva Katri Anttila muutti Kazakstaniin viime vuoden elokuussa. Pian muuton jälkeen hän alkoi kiinnittää huomiotaan kaduilla alati läsnä olleeseen poliisiin.

Useissa Kazakstanin kaupungeissa on tällä viikolla puhjennut mielenosoituksia, joita maan omien ase- ja poliisivoimien rinnalla ovat taltuttaneet myös Venäjän johtaman sotilasliiton ODKB:n rauhanturvajoukot.

Etelä-Kazakstanissa asuva suomalainen Katri Anttila kertoo väkivaltaisiksi yltyneiden yhteenottojen levinneen myös hänen kotikaupunkiinsa Šymkentiin. Hän muutti viime elokuussa Suomesta Kazakstaniin, kun jyväskyläläinen koulutusvientiin erikoistunut yritys EduCluster Finland perusti Šymkentiin suomalaista pedagogiikkaa tarjoavan yksityiskoulun. Anttila työskentelee koulun rehtorina.

Šymkent on Kazakstanin kolmanneksi suurin kaupunki, jossa asuu noin miljoona ihmistä. Anttilan mukaan mielenosoitukset puhkesivat kaupungissa muutamaa päivää ennen loppiaista – samoihin aikoihin kuin Kazakstanin muissa suurissa kaupungeissa.

Anttila kertoo aavistaneensa elokuusta asti, että maassa on mahdollisesti meneillään jonkinlaista mielenosoitusliikehdintää, mutta sanoo väkivaltaisiksi käyneiden yhteenottojen silti yllättäneen hänet.

– Kun saavuin Kazakstaniin elokuussa, yhteiskunnallinen tilanne vaikutti rauhalliselta. Myös yhteiskunta itsessään vaikutti varsin toimivalta. Hieman jopa yllätyin siitä, miten esimerkiksi internet ja erilaiset mobiilipalvelut tuntuivat toimivan maassa länsimaita paremmin.

Elokuun kuluessa Anttila kiinnitti kuitenkin huomiota poliisin jatkuvaan läsnäoloon nykyisen kotikaupunkinsa Šymkentin kaduilla.

– Se ei ollut tavallista poliisin näkymistä katukuvassa. Vaikutti siltä, että poliisit olisivat ikään kuin olleet varta vasten läsnä, jos jotain sattuisi tapahtumaan. Heitä oli paljon ja heitä oli kaikkialla, hän kertoo.

Kazakstanissa median toimintaa ja sananvapautta on rajoitettu. Niinpä Anttilan oli hankala saada sikäläisiltä uutissivustoilta selvyyttä siitä, oliko maassa tai vain juuri Šymkentin kaupungissa käynnissä jotain sellaista, joka edellytti poliisin herkeämätöntä läsnäoloa.

– Ennen mielenosoitusten puhkeamista olin käsittänyt lähinnä taksikuskien ja muiden paikallisten puheista, että poliisit olisivat varautumassa mahdollisiin mielenosoituksiin tai että maassa saattaisi olla meneillään mielenosoituksiin viittaavaa liikehdintää, hän kertoo.

Katri Anttila asuu Šymkentin kaupungin keskustassa. Hän lähetti Ilta-Sanomille kuvia mielenosoittajien jättämistä jäljistä kaupungin keskustassa.

Anttila epäilee, etteivät Kazakstanin ase- ja poliisivoimat välttämättä olleet varautuneet lopulta niin laajoihin ja mittaviin mielenosoituksiin kuin mitä maassa on vuodenvaihteen jälkeen nähty. Hän arvelee tämän osittain johtaneen siihen, että maahan on saapunut Venäjän johdolla ulkomaisia asejoukkoja.

Mielenosoitusten ja mellakoiden päällimmäisenä syynä on esitetty nestekaasun hinnan nousua. Hinnannousun aiheutti luopuminen nestekaasun hintasääntelystä. Kazakstanin levottomuuksien varsinaisena juurisyynä tunnutaan kuitenkin pitävän ihmisten kokemaa tyytymättömyyttä elinoloihinsa, kyllästymistä korruptioon ja työttömyyteen sekä maan hallitukseen.

Mielenosoittajat ovat kaataneet Kazakstanissa kaupungeissa patsaita. Muun muassa maan entisen presidentin Nursultan Nazarbajevin patsaita on yritetty tuhota.

Anttila asuu kävelymatkan päässä Šymkentin kaupungintalolta, jonka ympärille viime päivien mielenosoitukset ovat keskittyneet. Hänen mukaansa tilanne kaupungin laidoilla ja maaseudulla on varsin rauhallinen, eikä Kazakstaniin julistettu ulkonaliikkumiskielto ja hätätila ole liioin haitannut Šymkentin ulkopuolella asuvien ihmisten elämää.

Keskustan tuntumassa asuva Anttila itse on kuitenkin ollut koko ajan tapahtumien keskipisteessä. Hän sanoo kuulleensa mielenosoituksista ensimmäisenä tuttavaltaan, jonka asunnosta on näköyhteys suoraan kaupungintalolle.

– Hyvin pian mielenosoitusten puhjettua internet lakkasi toimimasta. Alussa olin pelkän näkemäni ja kuulemani varassa. Vähitellen internet palasi hetkittäin toimintaan, niin että nettiä pystyi käyttämään varhain aamulla ja saatoin tarkistaa uutisista, mitä oikein on meneillään.

Mielenosoittajien jättämiä jälkiä Šymkentin keskustan kaduilla.

Anttila kertoo aseellisen väliintulon edenneen Šymkentissä kutakuinkin yhtä nopeasti kuin mielenosoitukset. Hän kertoo havahtuneensa aseen laukauksilta kuulostaneisiin ääniin ensimmäisen mielenosoituspäivän jälkeisenä yönä. Seuraavana päivänä kaduilla räiskyi valokranaatteja ja ikkunasta tulvahti sisään kyynelkaasua. Kaupassa maksukortit lakkasivat toimimasta, eikä käteistä saanut nostettua pankkiautomaateista. Ihmisiä kiellettiin liikkumasta ulkona iltayhdentoista jälkeen.

Tällä hetkellä mielenosoitukset vaikuttavat olevan laantumaan päin Šymkentissä. Anttilan mukaan internetin ja maksuvälineiden pitäisi palautua takaisin toimintaan huomisen aikana.

Anttilan aikomuksena on jäädä Kazakstaniin, jos se vain on mahdollista. Hän on ollut yhteydessä Suomen Kazakstanin suurlähetystöön, josta häntä on käsketty odottamaan tarkempia ohjeita. Saapumisestaan asti Anttilalla on ollut mukanaan hänen 11-vuotias poikansa. Hänet Anttila lähettänee takaisin Suomeen, jahka lentoyhteydet Suomen ja Kazakstanin välillä alkavat jälleen toimia.

– Minulla itselläni on ollut ihan turvallinen olo täällä. En ole pelkääväinen ihminen, Anttila sanoo.