Sisilian lapsimuumioiden mysteeri on vihdoin ratkeamassa

Tutkimusryhmä aikoo tutkia Palermon kapusiiniluostarin alle haudattujen lasten muumioituneita ruumiita röntgenteknologian avulla.

Palermon kapusiiniluostarin katakombeihin on haudattu 163 lapsen ruumiit.

Sisiliassa sijaitsevan Palermon kapusiiniluostarin alle haudattujen lapsimuumioiden mysteeri on ratkeamassa. Luostarin katakombeihin haudattiin 1700-luvulta lähtien kaikkiaan 163 lapsen ruumiit.

Nyt tutkijaryhmä aikoo selvittää lapsimuumioiden arvoituksen käyttäen hyödykseen röntgenteknologiaa, kertoo The Guardian.

Lasten henkilöllisyydet, kuolinsyyt ja sairaushistoriat ovat hämärän peitossa. Tutkijat toivovat nyt saavansa paremman kuvan lasten elämistä ja kuolintavoista vertaamalla anatomisia löydöksiä arkistotietoihin.

Ryhmää johtaa Staffordshiren yliopiston tutkija, tohtori Kirsty Squires. Hän kertoo, että tutkijat aloittavat kenttätyön tammikuussa ja aikoivat ottaa satoja röntgenkuvia muumioista eri kulmista.

– Toivomme parantavamme ymmärrystämme heidän kehityksestään, terveydestään ja henkilöllisyyksistään vertailemalla biologisia löydöksiä kulttuurillisempien asioiden kanssa: miten yksilöt ovat muumioitu ja minkälaisia vaatteita he käyttivät, Squires sanoi The Guardianille.

Kaksi vuotta kestävä tutkimus keskittyy lapsiin, jotka kuolivat vuosien 1785 ja 1880 välillä. Tutkijoita kiinnostaa erityisesti 41 ruumista, jotka lepäävät niin sanotussa ”lasten kappelissa”.

Katakombeissa on yhteensä 1284 muumiota.

Kapusiinimunkit alkoivat haudata kuolleita luostarin alle jo 1500-luvulla. Alunperin katakombeihin haudattiin vain munkkeja. Vuonna 1787 julistettiin, että kuka vain, myös lapsi, voi päästä katakombeihin kuolemansa jälkeen. Usein kuolleet puettiin hienoimpiin vaatteisiinsa ja heidän sukulaisensa kävivät vierailemassa heidän muumioituneiden ruumiidensa luona.

Rosalia Lombardo kuoli vajaan kahden vuoden iässä vuonna 1920 ja hänen balsamoitu ruumiinsa haudattiin luostarin katakombiin. Hän oli yksi viimeisistä katakombeihin haudatuista. Tutkija Dario Piombino-Mascali tutki Lombardon muumiota noin vuosikymmen sitten.

Katakombeissa on kaikkiaan 1 284 muumiota ja kyseessä on laajin muumiokeskittymä Euroopassa. Luostari onkin nykyään suosittu turistikohde.

Osassa ruumiista muumioituminen on tapahtunut luonnollisen kuivumisen tuloksena, osaa taas on muumioitu kemiallisesti, kertoi tutkimusryhmään kuuluva tutkija Dario Piombino-Mascali The Guardianille.

– Jotkut näyttävät todella kuin nukkuvilta lapsilta. He ovat ajan tummentamia, mutta joillain heistä on jopa tekosilmät, jotka näyttävät katsovan sinua. Ne näyttävät pieniltä nukeilta, Piombino-Mascali kuvaili.