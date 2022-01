Omikron-aallon kurittamassa New Yorkissa tartunta­luvut huipussaan – mutta pahin on vielä edessä

New Yorkissa hallinto joutuu pohtimaan, kuinka kaupunki pysyy toiminnassa ja turvallisena, kun huomattava osa julkisen alan työntekijöistä saa koronatartunnan.

Ihmiset käyvät nyt ahkerasti koronatesteissä New Yorkissa. Myös Times Squarelle on pystytetty testauspiste.

New York

Kolmekymppiset newyorkilaiset Ewan ja Ni viettivät aurinkoisen kaunista lauantaipäivää tavalla, joka on nyt valitettavan tuttu monelle muullekin kaupunkilaiselle. He ajelivat ympäri Manhattania etsien koronatestauspistettä, jossa pikatestin olisi saanut ilmaiseksi ilman yksityistä terveysvakuutusta. Lopulta he palasivat kotikulmilleen Brooklynin Bushwickin alueelle, josta sitten löytyikin pariskunnan kriteerit täyttävä testauspiste.

Ni valittaa, että pisteiden sijainnit ja aukioloajat vaihtelevat päivittäin, eikä netistä aina selviä, minkä tyyppisen testin mikäkin paikka tarjoaa.

Ewan lisää, että ongelmia tuottaa yksityisten ja julkisten palveluntarjoajien sekamelska. Pariskunta tuntee ihmisiä, jotka ovat ikäväksi yllätyksekseen saaneet testistä usean sadan dollarin laskun.

Ewanille oli tärkeää saada pikatesti ilmaiseksi. Tyttöystävä Ni ei halunnut kuvaan.

Koronatestin tulos huolettaa pariskuntaa, sillä Kiinasta kotoisin oleva Ni olisi matkustamassa parin viikon päästä Kiinaan.

– Jos testini tulos on positiivinen, siitä koituu minulle suuria ongelmia, Ni huokaisee.

Useampi kuin joka viides testi on tällä hetkellä tulokseltaan positiivinen.

8,4 miljoonan asukkaan New Yorkissa todettiin perjantaina 82 094 uutta koronatartuntaa. Samalla kerrottiin myös 155:stä koronan aiheuttamasta kuolemasta, mikä on suurin kuolleisuusluku kaupungissa massarokotusten alkamisen jälkeen.

Vaikka erittäin tartuttava omikronvariantti on kurittanut nimenomaan itärannikon suuria kaupunkeja, kuten New Yorkia, ei tartuntatilanne ole kehuttava myöskään muualla maassa. Yhdysvalloissa todettiin suurin määrä tartuntoja vuorokaudessa missään maassa koko pandemian aikana, kun 4. tammikuuta maassa todettiin yli miljoona koronatartuntaa.

Asiantuntijat uskovat, että luvut vielä kasvavat tästä, kun joululomien ja uudenvuodenjuhlien saldo alkaa kunnolla näkyä.

Kaikesta huolimatta vaikuttaa siltä, että New Yorkissa eletään tavallista uuden normaalin arkea.

Ihmiset kahlaavat ensilumen aikaansaamassa sohjossa töihin ja kauppoihin. Keltaiset koulubussit kuljettavat oppilaita kouluihin. Ravintoloihin ja museoihin pääsee esittämällä rokotustodistuksen. Monessa pikaruokapaikassa riittää pelkkä sanallinen vakuutus siitä, että rokotteet on kunnossa.

Kaupunkilaiset käyttävät maskeja suurimmaksi osaksi kuuliaisesti ja niitä näkyy enenevissä määrin ihmisten kasvoilla myös ulkona kadulla. Kuitenkin jokaiseen metrovaunuun on aina mahtunut joku maskiton matkustaja tai vähintään pari niin sanottua nenänsä paljastajaa, eli maski on kyllä suun päällä mutta ei nenän.

Metrovaunuissa ja -asemilla on useita julisteita, joissa muistetaan maskipakosta.

Tavallinen näky New Yorkin kaduilla: ihmiset jonottavat koronatestiin.

New Yorkin tuore pormestari Eric Adams on useaan otteeseen vakuuttanut, että kaupunki ei mene sulkutilaan ja koulut eivät siirry etäopetukseen.

Suurinta päänvaivaa New Yorkin päättäjille aiheuttaa tällä hetkellä se, kuinka kaupunki säilyy toimivana ja turvallisena, kun omikron-aalto saavuttaa huippunsa, arvioiden mukaan helmikuussa. Tosin Yhdysvaltain tartuntatautivirasto CDC on muistuttanut, että omikronvariantti on arvaamaton, ja huippu saatetaan kokea myös aikaisemmin.

Korona on harventanut työvoimaa monilla aloilla niin paljon, että niillä on jouduttu tekemään sopeutuksia. Metrovuorojen välejä on jouduttu harventamaan, sillä kuljettajia ei enää riitä: liian moni kuljettaja on koronapositiivinen. Osa ravintoloista on jo joutunut sulkemaan ovensa, koska tervettä henkilökuntaa ei ole riittävästi.

Kriittinen kysymys on, kuinka käy poliisin ja palokunnan mahdollisuuksien toimia täydellä teholla, jos liian suuri osa henkilöstöstä on sairaana.

Yhdysvaltain viranomaiset ovat vastanneet näihin uhkakuviin puolittamalla vaaditun karanteeniajan kymmenestä päivästä viiteen. Näin positiivisen tuloksen saanut pääsee palaamaan nopeammin töihin.

Pormestari Eric Adams kertoi 5. tammikuuta kolmiportaisen suunnitelmansa sairaaloiden auttamiseksi. Siihen lukeutuu 111 miljoonaa dollaria valtion rahoitusta.

Potilasta tuodaan sairaalaan Manhattanilla.

Sairaaloissa henkilökuntavaje on jo nyt suurin ongelma.

Kun pandemian alussa oli pulaa laitteistosta, kuten hengityskoneista, nyt pulaa on lääkäreistä, hoitajista ja laitoshuoltajista. Joissakin sairaaloissa hoitajilla on nyt tuplamäärä potilaita hoidettavana normaaliin verrattuna. Taukoja ei ole aikaa pitää. Sänkypaikoista on pulaa, ja koronapotilaita on sijoitettu sairaalan käytäville.

Perjantaina New Yorkissa kerrottiin olevan sairaalahoidossa 11 548 koronapotilasta, joka on suurin luku sitten huhtikuun 2020. Tosin tällä hetkellä jopa 42 prosenttia potilaista on otettu sairaalaan sisään alun perin muusta syystä kuin koronasta.

Hyvä uutinen on, että yhtä moni potilas ei joudu tehohoitoon kuin pandemian alussa. Tehohoitoon joutuvat ovat melkein aina rokottamattomia.

New Yorkissa rokotekattavuus on varsin korkealla tasolla: 84,3 prosenttia aikuisista. Tosin miljoonakaupungissa noin 15 prosentin rokottamattomien osuus merkitsee todella suurta ihmismäärää.

Lähes kaksi vuotta jatkunut pandemia alkaa vaatia veronsa hoitohenkilöstön keskuudessa. Hoitohenkilöstöllä on Connecticutin yliopiston psykologian laitoksen tutkimuksissa raportoitu kasvavissa määrin psyykkistä pahoinvointia: ahdistuneisuutta, stressiä, masennusta ja posttraumaattisia stressioireita.

Tv-uutisissa näkee kyynelehtiviä lääkäreitä ja hoitajia, jotka kertovat olevansa romahtamispisteessä, mutta töitä on pakko vain jatkaa.

Kuvernööri Kathy Hochul julisti marraskuun lopussa hätätilan, jonka perusteella muun muassa kansalliskaarti ja sairaanhoitajaopiskelijat on kutsuttu auttamaan terveydenhuollossa.

Vaikka tilanne vaikuttaa vaikealta, Brooklynin Bushwickin testiklinikalta purkautuvilla ihmisillä riittää luottoa siihen, että viranomaiset osaavat hoitaa hommat eikä kaupunkilaisille tule varsinaista hätää. Mainittakoon, että alue on varsin demokraattivoittoista.

Brooklynin Bushwickin alueella testiklinikalla työskentelevä Omaritte uskoo, että koronatoimissa ollaan astumassa varjosta kohti valoa.

Parannusta on nähty jo joissakin koronatoimissa, ennen kaikkea testauskapasiteetissa. Vielä joulupyhien aikaan parin tunnin jonotus kadulla värjötellen oli normaalia. Nyt testiin pääsee paljon nopeammin.

– Tilanne on helpottunut paljon, kertoo klinikalla työskentelevä Omaritte.

Omaritte on yksi niistä, joka luottaa viranomaistoimiin.

– En ole huolissani New Yorkin tilanteesta, koska olen huomannut, että se on nyt paremmin viranomaisten hallinnassa. Me tulemme pärjäämään, niin kauan kuin kaikki tekevät töitä yhdessä sen eteen.