Capitolin valtausta tutkiva komitea selvittää Donald Trumpin yhteyttä salaliittoon

Capitolin valtausta tutkiva komitea voi suositella oikeusministeriön alaista syyttäjää nostamaan rikossyytteet entistä presidentti Donald Trumpia kohtaan.

Yhdysvaltojen kongressin eli edustajainhuoneen Capitolin valtausta tutkiva komitea selvittää, hallinnoiko silloinen presidentti Donald Trump rikosnimikkeet täyttävää salaliittoa maan Capitolin valtauksen yhteydessä, kertovat korkea-arvoiset lähteet brittilehti Guardianille.

Trumpin johtama Valkoinen talo yritti estää varapresidentti Mike Penceä vahvistamasta vaalitulosta, jonka mukaan vuoden 2020 presidentinvaalit voitti demokraattien Joe Biden, vaikka Pencen rooli vaalituloksen vahvistamisessa on täysin seremoniallinen.

Komitean salaliittotutkimuksessa on kyse siitä, miten Trumpin Valkoisen talon suunnitelma eli ”poliittinen elementti” linkittyy mellakoitsijoiden toteuttamaan Capitolin valtaukseen.

Varapresidentti Mike Pence ei suostunut toimimaan Valkoisen talon toiveiden mukaisesti. Salainen poliisi johdatti hänet pois istuntosalin puhujankorokkeelta 6. tammikuuta 2021, sillä Trumpia tukevat aseistetut mellakoitsijat tunkeutuivat rakennukseen.

Samalla keskeytyi Pencen johtama kongressin ja senaatin yhteisistunto. Istunnossa piti vahvistaa valitsijamieskokouksen tulos, kun eri osavaltioiden vaalitulokset kirjattiin ylös.

Väkivaltaisen valtauksen aikana kuoli viisi ihmistä. Monet mellakoitsijat huusivat, että Mike Pence pitäisi hirttää.

Trumpia kannattava presidentinvaaleja vilpilliseksi väittävä joukko mellakoi Capitolilla. Osa heistä ryntäsi rakennukseen sisään.

Kongressin tutkintakomitea tutkii Capitolin valtausta ja muun muassa Trumpin ja hänen lähipiirinsä tekoja ja osallisuutta siinä. Komitea puntaroi niiden rikosoikeudellista painoarvoa, ja se voi suositella rikossyytteiden nostamista entistä presidenttiä vastaan. Oikeusministeriön alainen syyttäjä päättää syytteiden nostamisesta tai nostamatta jättämisestä eli siitä, viedäänkö asia oikeussaleihin.

Tv-kanava CBS:n toimittaja kysyi tutkintakomitean Liz Cheneyltä, onko mahdollista, että presidentti nähdään rikosoikeudellisesti syyllisenä (Capitolin valtauksen yhteydessä).

– Mielestäni yksi komitean todella tärkeistä tehtävistä on antaa Amerikan kansalle nämä faktat, Cheney vastasi.

Komitea aikoo pyytää Mike Pencen vapaaehtoiseen kuulemiseen vielä tammikuun aikana Politicon mukaan.

Komitea on saanut käsiinsä suuren määrän viestejä muun muassa entiseltä kansliapäällikkö Mark Meadowsilta, joka myöhemmin on kieltäytynyt yhteistyöstä komitean kanssa. Joukossa on viestejä, joissa Valkoinen talo tiedotti edustajainhuoneen republikaaneille suunnitelmasta, että Pence väärinkäyttäisi seremoniallista rooliaan.

Esimerkiksi yksi republikaaniedustaja lähetti Meadowsille valtauspäivän jälkeen tekstiviestin ja pahoitteli, ettei hän voinut estää Bidenin vahvistamista presidentiksi.

Yhdysvaltain lippu oli puolitangossa Capitolilla loppiaisena, kun valtauksesta tuli tasan vuosi.

Guardian kirjoittaa, että Valkoinen talo on komitean saamien viestien perusteella viestinyt kongressin republikaaneille luultua laajemmin suunnitelmasta, ettei vaalitulosta olisi vahvistettu. Tämä puhuu lehden mukaan salaliittosyytteiden puolesta.

Tämä saattaa lehden mukaan olla merkityksellinen seikka, kun komitea pohtii, suosittaako se rikossyytteiden nostamista.

Meadowsin kautta komitea on saanut nähtäväkseen myös 38-sivuisen Powerpoint-asiakirjan, jossa esiteltiin keinoja Trumpin valtakauden jatkamiseen esimerkiksi kansallisen hätätilan julistamisen avulla.

Kongressi on äänestänyt joulukuussa sen puolesta, että Meadowsia vastaan pitäisi nostaa rikossyytteet kongressin halventamisesta, koska hän lopetti yhteistyön Capitolin valtausta tutkivan komitean kanssa. Oikeusministeriö päättää, nostetaanko syyte.

Kongressin on myös teknisesti mahdollista kieltää Trumpia lailla vallankaappauksessa mukana ollutta ihmistä nousemasta koskaan valtaan, kirjoittaa Baltimoren yliopiston oikeustieteen professori Kimberly Wehle mielipidekirjoituksessaan Politicossa.

Komitea tutkii salaliittokysymyksen lisäksi muun muassa sitä, rikkoivatko Donald Trump ja hänen avustajansa lakia, joka kieltää kongressin menettelyn häiritsemisen, kun he yrittivät painostaa Penceä.

Komitea pohtii myös, syyllistyikö Trump haitantekoon, kun hän ei moneen tuntiin hillinnyt mellakoivia kannattajiaan. Kolmen tunnin jälkeen hän lähetti kannattajilleen sosiaalisessa mediassa videon, jonka päätteeksi hän sanoi ”Menkää kotiin, rakastamme teitä”.

Valtauksen aikana Trump muun muassa twiittasi, ettei Pencellä ”ollut rohkeutta tehdä sitä, mikä piti tehdä”.