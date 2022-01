Ahmaud Arberyn murhaajille elinkautiset tuomiot Yhdysvalloissa

Kaksi kolmesta mustan lenkkeilijän surmaajasta tuomittiin murhasta elinkautiseen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen.

25-vuotiaan lenkkeilijän Ahmaud Arberyn helmikuussa 2020 murhannut mieskolmikko on tuomittu elinkautiseen vankeuteen Georgiassa Yhdysvalloissa, kertoo muun muassa CNN.

Travis McMichael, 35, sekä hänen isänsä Gregory McMichael, 66, tuomittiin elinkautiseen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. Heidän naapurinsa William ”Roddie” Bryan, 52, voi anoa pääsyä ehdonalaiseen 30 vuoden vankeusrangaistuksen jälkeen.

Tuomari Timothy Walmsley piti minuutin hiljaisen hetken ennen tuomionlukua. Hän luonnehti murhaa ”järkyttäväksi ja häikäilemättömällä tavalla toteutetuksi”.

– Ajatellessani tilannetta palasin aina siihen kauhuun, joka naapuruston läpi juoksevan nuoren miehen mielessä varmasti oli noina hetkinä, Walmsley sanoi.

Walmsleyn mukaan Arbery lähti kotoaan lenkille, mutta päätyikin pakenemaan henkensä edestä viiden minuutin ajan, kunnes lava-autoilla häntä jahdanneet McMichaelit ja Bryan saivat hänet ansaan.

Arberyn vanhemmat itkivät helpotuksesta kuultuaan poikansa murhaajien saamat tuomiot. Gregory McMichael nojautui tuoliinsa ja vaikutti silminnähden järkyttyneeltä kuultuaan poikansa viettävän loppuelämänsä vankilassa.

Arberyn perhe vaati tekijöille mahdollisimman kovaa rangaistusta. Arberyn äidin, Wanda Cooper-Jonesin mukaan perheen kärsimystä pahensi oikeudenkäynti, jossa miesten puolustus syytti Arberyä huonoista valinnoista.

– Tässä ei ollut kyse erehdyksestä. He päättivät ottaa poikani maalitaulukseen, koska he eivät halunneet häntä yhteisöönsä. He päättivät kohdella häntä eri tavoin kuin muita usein heidän yhteisössään vierailevia, ja kun he eivät pystyneet pelottamaan häntä pois, he tappoivat hänet.

McMichaeleita ja Bryania odottaa ensi kuussa vielä toinen oikeudenkäynti viharikossyytteitä koskien. Syyttäjien mukaan miehet valitsivat Arberyn kohteekseen, koska tämä oli musta.