Kazakstanin suurin kaupunki toipuu levottomuuksien jälkeen – tunnelma paikoitellen kuin katastrofielokuvasta

Kazakstanin suurin kaupunki Almaty on kaaoksessa maassa käynnistyneiden levottomuuksien jälkeen, kertoo BBC. Maan asevoimien ja hallitusta vastustavien mielenosoittajien yhteenotot ja mellakointi aiheuttivat kaupungissa mittavat tuhot.

Tunnelma on paikoitellen kuin katastrofielokuvasta. Tavallisesti vilkkaan kaupungin vehreät kadut ammottavat nyt tyhjyyttään. Useita kauppoja ja pankkeja on ryöstetty tai hajotettu, ja ajoneuvoja poltettu.

Suuri osa vahingoista on keskittynyt kaupungin keskusaukion ympäristöön, jonne mielenosoittajat kokoontuivat ennen mielenosoitusten alkua. Lähellä sijaitseviin mediarakennuksiin hyökättiin. Pormestarin toimitilat poltettiin, ja rakennus on mustan savun jäljiltä täysin noessa.

BBC:n mukaan mielenosoitukset olivat perjantaina pitkälti ohitse, ja paikalla oli vain pieni ihmisryhmä ottamassa kuvia tuhoutuneista rakennuksista. Levottomuudet eivät kuitenkaan olleet vielä täysin loppuneet, sillä alueella kuului ammuskelun ja räjähdysten, mahdollisesti tainnutuskranaattien, ääniä.

Useat BBC:n haastattelemat paikalliset olivat järkyttyneitä ja vihaisia. Tämän kokoluokan mielenosoitukset ovat Kazakstanissa ennennäkemättömiä, ja monet yllättyivät niiden nopeasta leviämisestä ja eskaloitumisesta väkivaltaisiksi.

Monet paikalliset suhtautuivat Venäjän lähettämiin Ivy-maiden kollektiivisen turvallisuusjärjestön CSTO:n joukkoihin suopeasti ja toivoivat järjestyksen palaavan niiden myötä kaupunkiin.

Ymmärrystäkin mielenosoittajia kohtaan kuitenkin löytyi, sillä monet heistä tulivat maaseutualueilta, joissa palkat ovat matalia ja elinolot vaikeat.

Almatyn kaupungin hallintorakennus poltettiin.

Almatyssa kärsitään nyt ruokapulasta, sillä suuret päivittäistavarakaupat pitävät ovensa toistaiseksi kiinni. Auki olevat kaupat ottavat vastaan vain käteistä, jonka nostaminen on tällä hetkellä hankalaa.

Tilanteen epäselvyyttä lisäävät alueen internet- ja puhelinyhteysongelmat, jotka estävät paikallisia luomasta tilanteesta selkeää kokonaiskuvaa.

Mielenosoitukset käynnistyivät hallituksen kaavailemien polttoaineiden hinnankorotusten vuoksi, mutta taustalla on yleistä tyytymättömyyttä maan hallintoa kohtaan.

Kazakstanin ensimmäisen presidentin Nursultan Nazarbayevin erottua vuonna 2019 toivoivat monet uuden johtajan, Kassym-Jomart Tokayevin, tuovan mukanaan muutoksen. Odotukset eivät kuitenkaan toteutuneet, ja maan pääkaupungin uudelleennimeäminen Astanasta Nur-Sultaniksi oli monille merkki vanhan eliitin yhä vallitsevasta läsnäolosta.

Kazakstanin sisäministeriön mukaan 26 mielenosoittajaa, joita ministeriö kutsuu aseistetuiksi rikollisiksi, on tapettu ja yli 3 000 on otettu kiinni. Turvallisuusjoukkoihin kuuluvia on kuollut 18 ja liki 750 on haavoittunut.

Tilanne on ainakin toistaiseksi rauhoittunut ja viranomaisten hallinnassa. Tyytymättömyys hallintoon ei kuitenkaan ole kadonnut minnekään, ja mahdollisuus tilanteen kärjistymiselle on olemassa.