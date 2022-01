Kazakstanin mellakoita selitetään Kremlin propagandassa niin, että kyseessä on ulkoa ohjattu yritys heikentää ja hajottaa nimenomaan Venäjää. ”Kaasumaidanin” järjestäjäksi syytetään ennen kaikkea Yhdysvaltoja.

Verisiksi kääntyneisiin Kazakstanin mellakoihin löytyy syy kaikkialta muualta, mutta ei Kazakstanin omista johtajista, ei Kazakstanin omista elinolosuhteista eikä myöskään Venäjän toimista.

Tässä on lyhyesti tiivistettynä propagandaviesti, jota toistavat nyt sekä Venäjän ulkoministeriö että Kremliä tukevat uutisvälineet.

Venäjän ulkoministeriön virallisen lausunnon mukaan Kazakstan on joutunut ulkomailta ohjaillun väkivaltaisen horjutusyrityksen kohteeksi.

– Viimeaikaiset tapahtumat meille ystävällismielisessä maassa ovat ulkoa innoitettu yritys heikentää valtion turvallisuutta ja koskemattomuutta väkivalloin käyttämällä hyväksi koulutettuja ja järjestäytyneitä aseellisia muodostelmia, Venäjän ulkoministeriö muotoili.

Näillä sanoilla Venäjä perusteli johtamansa Kollektiivisen turvallisuusjärjestön niin kutsuttujen ”rauhanturvaajien” lähettämistä Kazakstaniin.

Lue lisää: Venäjä lähettää Kazakstaniin sotilasapua

Venäjän puolustusministeriön julkaisemissa kuvissa ja videoissa näkyy sotakalustoa Moskovan lähistöllä, lähdössä kohti Kazakstania.

Venäjän puolustusministeriön julkaisemissa kuvissa näkyy muun muassa panssarivaunuja.

Venäjän virallista kantaa ulkovaltojen vaikutusyrityksistä tukee myös Valko-Venäjän itsevaltainen johtaja Aljaksandr Lukashenka. Hänen mukaansa Kazakstan on väline, jolla yritetään hyökätä ennen kaikkea Venäjää vastaan.

– Kazakstan on yritys hyökätä Neuvostoliiton jälkeisiin valtioihin ympäri Venäjän ulkokehää. He haluavat hukuttaa Venäjän vereen. Korostan vielä, jos Venäjä kaatuu, niin me emme edes tajua, mihin me joudumme. Meidän yli vain kävellään, Lukashenka sanoi Ria Novostin mukaan puhuessaan kannattajilleen kirkossa.

Lukashenkan mukaan Valko-Venäjä on ollut jo samanlaisen hyökkäyksen kohteena elokuun 2020 presidentinvaalien jälkeen.

– Me olemme tämän jo kokeneet. Tämä oli ja on ulkomailta ohjattu yritys sekaantua. Nyt täytyy vain selvittää, ketkä ovat näiden bandiittien takana, Lukashenka sanoi.

Kazakstanin suurimman kaunpungin Almatyn kerrotaan kaaoksessa maassa käynnistyneiden levottomuuksien jälkeen.

Muun muassa kaupungin hallintorakennus sytytettiin tuleen mellakoissa.

Venäjän ulkoministeriö ei maininnut lausunnossaan mitään ulkovaltoja nimeltä, mutta mediassa syytökset kohdistuvat ennen kaikkea Yhdysvaltoihin.

Yksi johtavista salaliittoteorioista on, että Yhdysvallat käynnisti Kazakstanissa jo pitkään valmistelemansa värivallankumouksen kiireellä sen vuoksi, että Washington yrittää heikentää Moskovaa juuri ennen ensi viikon suurta Venäjä–Yhdysvallat–Nato-neuvottelukierrosta. Tämä versio on esitetty esimerkiksi Tochka.press-sivustolla. Kyseessä olisi väitetysti siis yritys sabotoida presidentti Vladimir Putinin turvatakuuvaatimuksia luomalla Venäjän kiusaksi uusi konflikti maan rajoille.

Kansainväliseen politiikkaan erikoistuneen Russtrat-instituutin asiantuntijat muotoilevat teorian näin:

– On yritys järjestää värivallankumous Kazakstanissa, viedä Venäjän johdon huomio ennen Venäjän ja Yhdysvaltain sekä Venäjän ja Naton välisiä neuvotteluja ja yritys heikentää Moskovan asemia juuri ennen neuvotteluja.

Jotta tilanne ei olisi liian selkeä, Russtratilla on teoria myös siitä, että Kazakstanin mellakat saattavat olla brittien lietsomia. Taustalla olisi halu häiritä Venäjän ja lännen ensi viikon neuvotteluja, mutta motiivina olisikin lyödä kiilaa Venäjän ja Yhdysvaltain väliin.

Kremlin-mielinen Vzgljad-lehti laajentaa ulkoisten epäiltyjen listaa vielä sen verran, että sen haastattelemat asiantuntijat pitävät yhtenä mahdollisena Kazakstanin vaikuttajatahona islamilaisia valtioita.

– Todennäköisesti protestit ovat ulkomaalaisten erikoispalveluiden rahoittamia, mutta en lähde vannomaan, että nimenomaan länsimaalaisten. Tämän takana voivat olla myös muslimit, islamilaiset valtiot, sanoi Venäjän parlamentin ylähuoneen ulkosuhteiden komitean varapuheenjohtaja Vladimir Dzhabarov lehdelle.

Kazakstanin sisäministeriön mukaan 26 mielenosoittajaa, joita ministeriö kutsuu aseistetuiksi rikollisiksi, on tapettu ja yli 3000 on otettu kiinni. Turvallisuusjoukkoihin kuuluvia on kuollut 18 ja liki 750 on haavoittunut.

Palaneita autoja Almatyssa torstaina.

Mielenosoitukset käynnistyivät hallituksen kaavailemien polttoaineiden hinnankorotusten vuoksi, mutta taustalla on yleistä tyytymättömyyttä maan hallintoa kohtaan.

Venäjän mediassa Kazakstanin tapahtumia on ryhdytty kutsumaan yleisesti ”kaasumaidaniksi”.

Termin luoma propagandamielikuva on selkeän negatiivinen, sillä niin pahasti Kiovan kansannousuun alkujaan viittaava Maidan-sana on ryvetetty jo aiemmin Venäjän mediassa. Kaasu-sana viittaa puolestaan Kazakstanin protestien alkusyyhyn eli nestekaasun hinnankorotuksiin, josta mellakat saivat alkunsa.

Venäjällä vihjaillaan, että Kazakstanin mellakoissa olisi kyse suoranaisesta jatkosta Ukrainan kevään 2014 kansannousulle, joka johti Venäjä-mielisen presidentti Viktor Janukovitshin eroon. Ukrainan ”euromaidan” leimattiin tuolloin Venäjän mediassa venäläisvastaiseksi vallankaappaukseksi, jota väitetysti ohjattiin ja rahoitettiin Euroopan unionista ja Yhdysvalloista käsin.

Pietarin trollitehtaan mediana tunnettu Fan-uutistoimisto on haastatellut geopolitiikan asiantuntijaksi esiteltyä Valeri Korovinia, jonka mukaan Kazakstan saa nyt maksaa siitä, että se on yrittänyt pitää hyviä suhteita sekä Venäjään, Kiinaan että länteen.

– Länsi on käyttänyt Kazakstanin avoimuutta hyväkseen yhtä ainoaa asiaa varten. Se on luonut verkostoja, joiden avulla voidaan järjestää maidan ja mahdollisuuksien mukaan sisällissota, jotta nykyinen valta voidaan syrjäyttää ja kaapata koko valtio, Korovin maalaili.

Korovinin mukaan entisten neuvostotasavaltojen olisi korkea aika ottaa opiksi Kazakstanin tapahtumista.

– Toivottavasti Kazakstanin kaasumaidan jää viimeiseksi oppitunniksi kaikille: mikä tahansa yhteistyö lännen kanssa tarkoittaa väistämätöntä hävitystä ja kaappausta. Länsi on karkotettava verkostoineen, arvoineen ja kaikkine läsnäoloineen pois. Sen agentit on puhdistettava pois ennen kaikkea meidän omista eliiteistämme, hän sanoi.